Adrienne Harris 即將卸任。在領導紐約金融服務部四年後，美國最有權力的加密貨幣監管機構負責人將於今年十月離職。她的離任已於週一由州長 Kathy Hochul 確認，這標誌著一個以加密貨幣執法、消費者保護政策和重大機構重組為特色的任期結束

支持加密貨幣的監管者 Adrienne Harris 辭職，將於十月離開紐約金融服務部

作者：Cryptopolitan
2025/09/30 06:45
Adrienne Harris 即將卸任。在領導紐約金融服務部四年後，美國最有權力的加密貨幣監管機構負責人將於今年十月離職。

她的離職已於週一獲州長 Kathy Hochul 確認，結束了一個以加密貨幣執法、消費者保護政策和重大機構重組為特色的任期，該機構從幕後角色轉變為備受矚目的權力機構。

根據 Hochul 辦公室發布的新聞稿，Adrienne 將由 Kaitlin Asrow 接替，後者將於 10 月 18 日接任代理主管一職。Adrienne 曾是 Obama 政府官員，於 2021 年 8 月由 Hochul 任命。

自那時起，她推動 DFS 進入全國金融監管辯論的中心。「為紐約人服務是一種特權和榮譽，」Adrienne 在正式離職聲明中表示，感謝州長和她的團隊幫助 DFS 建立「一個更公平、透明和有韌性的金融系統」。

Adrienne Harris 監督加密貨幣執法和金融改革

在 Adrienne 四年任期內，DFS 為紐約人追回了超過 7.25 億美元的賠償金。她成為紐約第一位加入美國金融穩定監督委員會的人。

在她的領導下，DFS 重新制定了支票兌現費用的計算方式，此舉為紐約人節省了超過 2,200 萬美元。她領導推動要求保險公司提供無需共付額的胰島素保障。

她執行了人工智能在保險定價中使用的防護措施，特別確保承保過程不會暗中歧視消費者。她還最終批准了賦予 DFS 對藥房福利管理者監管權的規則，她的團隊也首次開始審查這些企業。

Kaitlin 自 2021 年起擔任 DFS 研究與創新部門的執行副主管，現在準備接掌領導權。她的背景包括在聯邦儲備銀行的工作經驗，曾擔任舊金山銀行和聯邦儲備委員會的高級政策顧問。

在聯儲會期間，她協助協調所有十二家地區銀行以及聯邦存款保險公司和貨幣監理署之間的創新政策。

在此之前，Kaitlin 曾在專注於消費者金融健康的智庫「金融健康網絡」工作。她擁有斯坦福大學文學學士學位和芝加哥大學公共政策碩士學位。

在 DFS 內部，她以建立該部門的加密貨幣監管計劃並推動與金融包容性和技術現代化相關的政策而聞名。

紐約州長表示 Kaitlin 是繼續該部門工作的正確人選，並補充道：「Kaitlin 非常適合帶領該部門走向未來。」Asrow 的晉升使得以加密貨幣為重點的研究與創新部門直接位於紐約金融監管結構的頂層。

