關於最高法院評級和權威的民調

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:46
最高法院將在一個月後開始新的任期，面臨一系列備受矚目的案件，其中許多涉及川普政府，以及對幾位大法官可能退休的猜測。此外，大法官艾米·科尼·巴雷特的《傾聽法律》一書的發布將提供她對未來案件判決方式和對當前法院看法的見解。

回顧民調，人們很容易將法院描述為又一個因黨派公眾判斷而面臨嚴重公眾信任赤字的機構。但事情還有更多層面。

讓我們先退一步看看關於法院的主要趨勢。蓋洛普自1973年起一直在詢問關於對法院信心的問題，以及自2000年起詢問關於對法院的認可度。皮尤研究中心自1987年起詢問人們是否持有正面或負面意見，並在2019年改變了調查方法。福克斯新聞自2006年起向已登記選民詢問法院認可度問題。馬凱特大學法學院於2019年開始對法院進行民調。

在七月，蓋洛普發現僅有39%的人認可法院處理工作的方式，這是四分之一世紀以來最低評分，僅低一個百分點。在皮尤八月的好感度問題中，48%的回應為正面。這接近三十年來的最低點。在2025年7月的福克斯民調中，47%的已登記選民認可法院的工作表現，較近期民調有所上升。而在馬凱特2025年7月的最新調查中，49%表示認可。從大體上看，對法院的看法，就像對許多其他核心機構的看法一樣，已經顯示出明顯的侵蝕。

尖銳的黨派差異正在助推這種下降。過去，當民主黨執政時，民主黨人更喜歡法院，共和黨人在掌握政府權力時也是如此。如今，在某些決定上的黨派差異異常巨大。多布斯墮胎決定就是一個例子。皮尤發現，在法院做出決定後，民主黨人(28%)和共和黨人(73%)在好感度上存在45個百分點的鴻溝。

考慮到法院目前在政治爭端中的位置，期望法院的認可率在短期內上升可能不太現實。但其他民調結果提供了一絲信心。馬凱特關於法院權威的問題顯示，多數或接近多數的人，儘管黨派構成非常不同，繼續支持法院的權威和對總統權力的限制。例如，在民調中，82%的共和黨人和86%的民主黨人表示，當法院做出不利於總統的裁決時，總統必須遵循法院裁決。65%的共和黨人和94%的民主黨人同意，當國會未能採取行動時，總統沒有權力自行制定法律。仍有相當多的42%的共和黨人（和94%的民主黨人）表示，聯邦法院暫時阻止川普政府的一些行動是司法權力的適當使用。

馬凱特發現在關鍵的近期決定上存在兩黨共識，而在其他決定上存在黨派分歧。正如馬凱特指出的，"這些分歧通常比總統認可度或其他明顯黨派問題上看到的分歧小。"84%的共和黨人和68%的民主黨人認可法院維持德克薩斯州旨在防止未成年人在互聯網上獲取性材料的法律。53%的共和黨人和92%的民主黨人同意法院的決定，即政府尋求驅逐的人必須獲得正當程序。90%的共和黨人和52%的民主黨人認可最高法院維持田納西州禁止18歲以下青少年接受跨性別治療的法律的決定。91%的共和黨人和相當多的民主黨人（48%）認可法院6月的決定，允許小學生家長出於宗教原因選擇不參加某些課程。70%的共和黨人和47%的民主黨人認可另一項關於天主教慈善機構稅收豁免的6月決定。在全國範圍內，所有這些決定都獲得了多數支持。48%的共和黨人和94%的民主黨人認可法院2015年關於同性婚姻的決定。

在上週末的一次採訪中，巴雷特大法官表示她希望"人們對法院有信任"。在公民教育極差和對棘手問題存在尖銳黨派分歧的情況下，這是一個艱巨的任務。但好消息是，在一些重要領域，民主黨人和共和黨人理解法院的適當角色。

來源：https://www.forbes.com/sites/bowmanmarsico/2025/09/08/polls-on-the-supreme-courts-ratings-and-authority/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

