圍繞 Pi Network 的發展和 PI 最近的價格表現。這些是我們將在以下內容中探討的主要話題。

Pi Network 成為焦點

上個月，Pi Network 宣布將擔任新加坡 TOKEN2049 活動（10月1-2日舉行）的黃金贊助商，其聯合創始人范成釣博士將成為會議的演講者之一。

團隊最近透露，她將於10月1日下午4:30至4:45（UTC +8）發表題為「加密貨幣的未來：從流動性到實用性 – Web3 創新路徑」的演講。

Pi Network 提醒，TOKEN2024 活動是年度最大的加密貨幣聚會之一。今年的活動預計將有超過25,000人參加，知名演講者包括 Richard Teng、Justin Sun、Arthur Hayes、Charles Hoskinson、Paolo Ardoino、Tom Lee 和 Donald Trump Jr. 都將在某個時間點登台。

距離黑客松結束還有15天

8月，Pi Network 團隊為 Pi Hackathon 2025 剪綵：這是一個「邀請開發者構建和部署有意義的 Pi 應用程式，利用 Pi 賦能現實世界實用性並幫助塑造生態系統」的活動。

兩天前，它已達到中途點，而最終提交截止日期定於10月15日。到目前為止，用戶已開發的一些應用程式包括 Starmax（使人們能夠以簡單的方式用 PI 購買商品）和 Nature's Pulse（連接消費者與農民）。

這次黑客松還包括一個獎金池，將分發160,000個 PI 代幣，由最多八個團隊共享。第一名將獲得75,000枚代幣，第二名獲得45,000枚，第三名獲得15,000枚。

PI 價格展望

儘管 Pi Network 最近有所發展，其原生代幣的價格仍繼續呈現負面表現。截至發稿時，它的交易價格約為0.26美元（根據 CoinGecko 的數據），較上個月降低了30%。

交易所餘額再次開始增加，這可能被解讀為預售步驟，並導致進一步崩盤。此外，10月初將見證一次重大的代幣解鎖：這一發展可能會加深看跌情緒。

幾天前，一位知名 X 用戶指出，PI 不再是加密貨幣前50強俱樂部的一部分。他們預測，由於「沒有實用性」和「沒有去中心化」，這種資產「可能會消失殆盡」。

這篇文章《Pi Network (PI) 今日新聞：9月30日》首次發表於 CryptoPotato。