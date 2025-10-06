交易所DEX+
Pi Network 新聞：代幣六個月內縮水 180 億美元，拉盤指控再度浮現

作者：CoinPedia
2025/10/06 10:57
Pi Network
TokenFi
SIX
4
瑞波幣
Pi Network價格會歸零嗎

這篇Pi Network新聞：隨著代幣在六個月內蒸發180億美元，拉盤指控再次浮現 首次發表於Coinpedia Fintech News

Bitcoin已攀升至123,600美元以上，而Ethereum則穩定在4,500美元以上。XRP也接近2.96美元交易。然而，Pi Network並未跟隨市場復甦。該代幣現在交易價格約為0.26美元，較二月高點2.98美元大幅下跌。這一跌幅在半年內已經抹去了超過180億美元的價值。

社區挫折感增加

這些損失已經引發了Pi社區的憤怒。一些人現在質疑該項目是否能夠生存。加密貨幣評論員Mr. Spock甚至將這次崩盤稱為"基本上是一次拉盤"。許多用戶已經挖礦Pi多年卻幾乎沒有收穫，而一小群人仍然相信每枚代幣固定價格為314,159美元，這一說法被大多數專家拒絕。

對透明度的質疑

Pi還因其對供應和遷移的處理方式面臨批評。代幣發行規則的變更引發了擔憂，認為團隊可能正在延長供應以保持用戶參與。批評者認為該項目在籌資、Pi基金會的角色以及內部人員是否私下出售代幣方面缺乏清晰度。這些疑慮嚴重影響了項目的可信度。

採用障礙

機構採用看起來也很遙遠。Pi表示超過1400萬用戶已通過KYC，但對數據洩露和數字誇大的擔憂仍然存在。沒有更強的保障措施和透明的數據，交易所和機構參與者不太可能做出承諾。在此之前，隨著其他項目的發展，Pi面臨進一步落後的風險。

未來展望

Pi Network繼續將自己描述為"人民的加密貨幣"。然而，沒有交易所上市、改善的透明度和更清晰的代幣經濟學，其長期前景仍然不確定。目前，Pi在市場邊緣交易，讓其用戶質疑他們的努力是否會有回報。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

