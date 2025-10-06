釣魚詐騙針對 FTX 債權人進行攻擊，同時還款仍在進行中

破產的加密貨幣交易所本週發布了緊急安全警報，警告索賠人不要受到偽裝成官方通訊的假冒恢復電子郵件的欺騙。

在9月底開始的第三輪債權人還款後，出現了多份報告，分配資金總計約16億美元。這些詐騙訊息與FTX重組管理員的真實更新極為相似，旨在誘騙用戶訪問欺詐網站或連接他們的加密錢包。

網絡犯罪分子似乎正在冒充Kroll重組管理和FTX恢復信託—這兩個負責管理和處理債權人索賠的實體。這些假訊息經常提及支付百分比、"分配門戶"和驗證帳戶的指示，所有這些都旨在誘使受害者分享敏感信息。

FTX強調，其官方通訊絕不會要求用戶連接外部錢包或訪問第三方網站。所有合法更新僅通過經過驗證的FTX索賠門戶處理。

此警告是在平台第三次主要債權人分配之後發出的，該分配包括國內和國際客戶以及無擔保索賠人。每位參與者必須通過身份驗證，然後才能通過批准的渠道發放付款。根據FTX的說法，這個過程通常需要幾個工作日才能完成。

網絡釣魚攻擊已成為整個加密貨幣領域日益增長的威脅，特別是在大額支付事件或空投期間，當大量資金流動時。區塊鏈安全公司ScamSniffer估計，僅在8月份就有價值超過1,200萬美元的加密貨幣通過網絡釣魚計劃被盜—這表明這些操作已變得多麼複雜。

針對FTX用戶的假冒恢復電子郵件特別具有欺騙性，承諾原始餘額的118%至142%之間的誇大還款比例，以製造緊迫感。有些甚至聲稱代表負責促進轉賬的"可信分配合作夥伴"，為詐騙增加合法性。

分析師警告，隨著FTX資產在未來幾個月繼續發放額外的結算批次，這些網絡釣魚活動可能會加劇。對於許多已經忍受了兩年等待的債權人來說，不耐煩和錯誤信息可能使他們更容易受到欺騙。

自2月以來，FTX恢復團隊已分配了估計恢復資產165億美元中的超過78億美元。債權人還款預計將持續到2026年，資產承諾在過程結束後返還高達118%的合格帳戶餘額。

該交易所敦促索賠人對所有未經請求的電子郵件保持懷疑，仔細檢查官方URL，並避免點擊嵌入的連結。隨著詐騙者積極利用公眾對FTX退款的興趣，網絡安全專家表示，警惕是唯一真正的防禦。

本文提供的信息僅供教育目的，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定之前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

文章"網絡釣魚詐騙針對FTX債權人，同時還款持續進行"首次發表於Coindoo。