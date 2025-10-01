交易所DEX+
Phantom 的 CASH Stablecoin 在 Solana 上瞄準穩定幣市場

作者：Blockonomi
2025/10/01 05:34
RWAX
APP$0.0009085-21.24%
Capverse
CAP$0.11227-1.61%

TLDR

  • Phantom 已推出 Phantom Cash，這是一款建立在 Solana 區塊鏈上的加密貨幣支付超級應用程式。
  • 這款新應用程式由與美元掛鉤的穩定幣 CASH 驅動，專為日常交易而設計。
  • Phantom 旨在通過與 Stripe 的全球商戶網絡整合來改善加密貨幣支付。
  • 穩定幣市場市值即將達到 3000 億美元，加劇了 Phantom 等發行商之間的競爭。
  • Solana 快速且可擴展的網絡使其成為穩定幣解決方案和加密貨幣支付的關鍵平台。

Phantom 已正式推出 Phantom Cash，這是一款建立在 Solana 區塊鏈上的加密貨幣支付超級應用程式。這項新服務包括與美元掛鉤的穩定幣 CASH，旨在重塑加密貨幣支付。此舉加劇了穩定幣市場的競爭，該市場市值即將達到 3000 億美元。

Phantom 在 Solana 上推出 CASH 穩定幣

Phantom 的新超級應用程式 Phantom Cash 旨在簡化 Solana 上的加密貨幣支付。該應用程式支持新推出的 CASH 穩定幣，與美元掛鉤。Phantom 聲稱現有的穩定幣並非為日常交易而設計，這促使他們創建了這個新解決方案。

這種穩定幣旨在使加密貨幣支付對用戶來說更安全、更簡便。Phantom 還承諾與 Stripe 的全球商戶網絡進行整合。這一步驟將使用戶能夠在各種平台上無縫地使用加密貨幣支付。

Phantom 的推出旨在解決穩定幣市場當前的限制。通過利用 Solana 區塊鏈的速度和低交易成本，該應用程式承諾提高可用性。根據公告，這次推出是使加密貨幣在日常交易中更易於使用的一步。

Solana 在穩定幣戰爭中的角色

穩定幣市場正在經歷快速增長，其市值即將達到 3000 億美元。Phantom 決定在 Solana 上建立自己的穩定幣反映了加密貨幣領域的一個更大趨勢。Solana 快速且可擴展的網絡使其成為加密貨幣解決方案（包括穩定幣）的首選。

專家認為這標誌著「穩定幣超級週期」的開始，競爭將推動創新並促進進一步發展。Helius 聯合創始人 Mert 強調，穩定幣發行商將不再能夠獨佔所有收益。預計支付應用程式之間日益增長的競爭最終將使用戶受益。

Solana 已將自己定位為這場競爭中的關鍵戰場。其強大的網絡效應和流動性使其成為穩定幣領域的關鍵參與者。隨著 Phantom Cash 加入 Tether 和 Circle 等其他參與者，Solana 在這一領域的影響力只會繼續增加。

這篇文章「Phantom 的 CASH 穩定幣在 Solana 上瞄準穩定幣市場」首次發表於 Blockonomi。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

