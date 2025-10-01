Phantom 的 CASH Stablecoin 在 Solana 上瞄準穩定幣市場

Phantom 已正式推出 Phantom Cash，這是一款建立在 Solana 區塊鏈上的加密貨幣支付超級應用程式。這項新服務包括與美元掛鉤的穩定幣 CASH，旨在重塑加密貨幣支付。此舉加劇了穩定幣市場的競爭，該市場市值即將達到 3000 億美元。
Phantom 的新超級應用程式 Phantom Cash 旨在簡化 Solana 上的加密貨幣支付。該應用程式支持新推出的 CASH 穩定幣，與美元掛鉤。Phantom 聲稱現有的穩定幣並非為日常交易而設計，這促使他們創建了這個新解決方案。
這種穩定幣旨在使加密貨幣支付對用戶來說更安全、更簡便。Phantom 還承諾與 Stripe 的全球商戶網絡進行整合。這一步驟將使用戶能夠在各種平台上無縫地使用加密貨幣支付。
Phantom 的推出旨在解決穩定幣市場當前的限制。通過利用 Solana 區塊鏈的速度和低交易成本，該應用程式承諾提高可用性。根據公告，這次推出是使加密貨幣在日常交易中更易於使用的一步。
穩定幣市場正在經歷快速增長，其市值即將達到 3000 億美元。Phantom 決定在 Solana 上建立自己的穩定幣反映了加密貨幣領域的一個更大趨勢。Solana 快速且可擴展的網絡使其成為加密貨幣解決方案（包括穩定幣）的首選。
專家認為這標誌著「穩定幣超級週期」的開始，競爭將推動創新並促進進一步發展。Helius 聯合創始人 Mert 強調，穩定幣發行商將不再能夠獨佔所有收益。預計支付應用程式之間日益增長的競爭最終將使用戶受益。
Solana 已將自己定位為這場競爭中的關鍵戰場。其強大的網絡效應和流動性使其成為穩定幣領域的關鍵參與者。隨著 Phantom Cash 加入 Tether 和 Circle 等其他參與者，Solana 在這一領域的影響力只會繼續增加。
