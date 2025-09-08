交易所DEX+
Peter Schiff 抨擊永久多頭 Tom Lee 的 $200K Bitcoin (BTC) 預測

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:38
  • 跌破 $100,000？ 
  • 令人失望的四年週期？ 

Echelon Wealth Partners 聯合創始人 Peter Schiff 已經針對 Fundstrat 的 Tom Lee（華爾街最著名的長期看漲者之一）過於樂觀的 Bitcoin (BTC) 價格預測提出批評。 

Lee 曾預測領先加密貨幣的價格可能達到 $200,000 水平，他將最近這種領先加密貨幣表現不佳歸咎於美聯儲不願降低利率。

然而，Schiff 指出黃金在過去兩個月實際上成功上漲了 10%，最近達到了另一個歷史新高 $3,620。

正如 U.Today 報導，這位著名的金融評論員此前聲稱，那些選擇 Bitcoin 的人實際上最終押錯了寶，因為在美聯儲在未完全控制通脹的情況下降息前景上升後，黃金價格創下新高。  

跌破 $100,000？ 

Schiff 現在認為 Bitcoin 實際上更有可能跌破 $100,000 而非漲至 $200,000 以上，他警告 Bitcoin 相對於黃金的表現不佳實際上是這種旗艦加密貨幣的不祥之兆。 

"市場是前瞻性的。這就是為什麼黃金在即將到來的降息之前上漲了 10%。Bitcoin 未能基於相同前景與黃金一起上漲應該引起他的擔憂，"Schiff 說。 

Polymarket 投注者對 Lee 的賭注也持悲觀態度。截至發稿時，Bitcoin 今年達到 $200,000 的機會僅為 8%。值得注意的是，Bitcoin 目前在 2025 年底前跌破 $70,000 水平的概率相同。

令人失望的四年週期？ 

Schiff 最近表示，一旦 Bitcoin 泡沫中的"更多空氣"消失，Bitcoin 的四年回報 將顯得令人失望。他指出，儘管相對於美元錄得相當可觀的回報，但過去四年來，這種加密貨幣實際上相對於黃金下降了 16%。

關於四年週期（被認為與 Bitcoin 減半機制相關）是否仍然存在也存在爭議。一些分析師認為它們實際上已經 結束。 

Lee 最近 表示，機構投資者的湧入為市場帶來了"反週期特性"。 

來源：https://u.today/peter-schiff-lambasts-permabull-tom-lees-200k-bitcoin-btc-prediction

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

