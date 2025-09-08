Peter Schiff 抨擊永久多頭 Tom Lee 的 $200K Bitcoin (BTC) 預測

跌破 $100,000？

令人失望的四年週期？

Echelon Wealth Partners 聯合創始人 Peter Schiff 已經針對 Fundstrat 的 Tom Lee（華爾街最著名的長期看漲者之一）過於樂觀的 Bitcoin (BTC) 價格預測提出批評。

Lee 曾預測領先加密貨幣的價格可能達到 $200,000 水平，他將最近這種領先加密貨幣表現不佳歸咎於美聯儲不願降低利率。

然而，Schiff 指出黃金在過去兩個月實際上成功上漲了 10%，最近達到了另一個歷史新高 $3,620。

正如 U.Today 報導 ，這位著名的金融評論員此前聲稱，那些選擇 Bitcoin 的人實際上最終押錯了寶，因為在美聯儲在未完全控制通脹的情況下降息前景上升後，黃金價格創下新高。

Schiff 現在認為 Bitcoin 實際上更有可能跌破 $100,000 而非漲至 $200,000 以上，他警告 Bitcoin 相對於黃金的表現不佳實際上是這種旗艦加密貨幣的不祥之兆。

"市場是前瞻性的。這就是為什麼黃金在即將到來的降息之前上漲了 10%。Bitcoin 未能基於相同前景與黃金一起上漲應該引起他的擔憂，"Schiff 說。

Polymarket 投注者對 Lee 的賭注也持悲觀態度。截至發稿時，Bitcoin 今年達到 $200,000 的機會僅為 8%。值得注意的是，Bitcoin 目前在 2025 年底前跌破 $70,000 水平的概率相同。

Schiff 最近表示，一旦 Bitcoin 泡沫中的"更多空氣"消失，Bitcoin 的四年回報 將顯得令人失望 。他指出，儘管相對於美元錄得相當可觀的回報，但過去四年來，這種加密貨幣實際上相對於黃金下降了 16%。

關於四年週期（被認為與 Bitcoin 減半機制相關）是否仍然存在也存在爭議。一些分析師認為它們實際上已經 結束 。