ELIZAOS 狂歡盛典
隨著 Telegram 群組、X 空間和交易論壇爭論哪些名稱能帶來改變人生的收益，尋找下一個迷因幣爆發的熱潮正在升溫。

Pepeto VS PENGU Coin And Pump Coin：哪一種迷因幣將在下一輪週期帶來15,000%的爆發性增長

作者：The Cryptonomist
2025/09/30 17:18
贊助文章*

隨著 Telegram 群組、X 空間和交易論壇討論哪些名稱能帶來改變生活的收益，尋找下一個迷因幣爆發的熱潮正在升溫。三個突出項目主導了討論。Pepeto (PEPETO) 憑藉預售勢頭和實用性優先的優勢，正在成為真正的 Dogecoin 挑戰者，而 PENGU 幣泵幣 PUMP 正在建立牽引力，但被視為更長期的發展，可能會在 2027 年左右達到頂峰。

Pepeto：正在打造的 2025 年 Dogecoin 挑戰者

Pepeto 不是另一個搭乘文化浪潮的迷因幣。預售已籌集超過 680 萬美元，代幣價格為 $0.000000155，提供投資者渴望的低入場點。除了炒作之外，團隊已展示了 PepetoSwap 演示交易所，這是一個零費用平台，計劃在 2026 年上線下一波迷因幣，這種進展水平使 Pepeto 在發布前就與眾不同。

持有者可以以 225% 的年收益率進行質押，在上市前很久就開始複利增長。與 Pepe 共享 420 萬億的最大供應量，Pepeto 推進了迷因的故事，將 P-E-P-E 框定為過去，並宣稱 T 代表技術，O 代表機會作為其未來。這種轉變就是為什麼許多人稱它為「Pepe 本可以成為的版本」。

一些分析師認為，如果 Pepeto 攀升至接近 $0.00001094Pepe 價格，早期預售參與者可能會看到驚人的倍數增長。加上質押，對於那些追求現在最佳加密貨幣投資的人來說，上漲潛力更加強勁。

PENGU：從 NFT 文化到市場競爭者

PENGU 幣最初是一個 NFT 現象，已經發展成為一個市值接近 $0.03623 億美元迷因代幣。隨著近 630 億代幣流通和穩定的社區增長，過去一週增加了 20%，保持了社交渠道的活躍興趣。

然而，要實現 15,000% 的增長，PENGU 需要躍升至 $5 以上，即使有 NFT 驅動的品牌，這也是一個艱巨的任務。相比之下，Pepeto 的分數美分入場點為指數級倍數增長留下了更多空間，這就是為什麼與 Shiba Inu 的突破性增長的比較一再浮現的原因。

Pump 幣：Solana 的迷因發射台

泵幣 PUMP，Pump.fun 背後的代幣，已成為 Solana 迷因的首選發布中心。它的交易價格接近 $0.006，流通供應量約為 3540 億，並幫助推動了無數發布，今年早些時候甚至在幾分鐘內籌集了 6 億美元，這是持續需求的標誌。

然而，雖然 PUMP 集中了 Solana 的迷因能量，但 Pepeto 融合了基礎設施和敘事。憑藉比 PUMP 低得多的預售入場點和已經流通的實時演示交易所，Pepeto 的吸引力正在吸引零售交易者和尋找下一個 x100 風格行動的早期大戶。

價格預測：Pepeto 如何實現 15,000% 的收益

以今天 $0.000000155 的預售價格，在 Pepeto 中分配 $10,000 可獲得約 645 億代幣。如果 Pepeto 遵循其他領導者的路徑，上漲的數學計算很快就會變得非常嚴肅。

情境目標價格$10,000 投資的價值
Pepeto 達到 Pepe 的價格 ($0.000009701)$627,0006,170%
Pepeto 攀升至 Dogecoin 價格的一半 ($0.1207)$7.79M77,900%
Pepeto 匹配 Dogecoin 的價格 ($0.2414)$15.58M155,800%

• 達到 Pepe 的當前價格意味著 61 倍 (+6,170%)，具有相同的 420T 最大供應量。

Dogecoin 價格的一半意味著 779 倍 (+77,900%)。

• 匹配 Dogecoin 的價格意味著 1,558 倍 (+155,800%)。

即使在保守的情況下，Pepeto 僅達到 Pepe 的水平也能將 $10,000 轉變為超過 $600,000。配合 225% 的質押，早期持有者在上市前就能增加代幣數量，這使得 15,000% 的標題目標在這個週期中感覺現實可行。

年底前：對三者的最終思考

迷因幣仍然具有投機性，但上漲潛力仍然巨大。隨著生態系統的擴展，PENGU 幣泵幣可能會在 2027 年看到最顯著的增長，而 Pepeto 現在就脫穎而出。預售資金已經超過 680 萬美元，質押年收益率為 225%，以及與 Pepe 起源相關的品牌故事，Pepeto 正在吸引曾經追逐 SHIB 的那種關注。

如果 Pepeto 從 $0.000000155Pepe 的交易範圍移動，早期進入者可能會面臨週期性一次性收益。每個屏幕上都有這個問題：Pepeto 會成為下一個領先的 Dogecoin 挑戰者嗎？早期信徒和穩定的堆疊者將回答這個問題。有關詳細信息，Pepeto 網站提供所有預售信息，社區在 Telegram 和 X 上活躍。

在上市前行動、購買和質押

連接您的 MetaMask 或 Trust Wallet

訪問官方網站：pepeto.io

選擇 USDT、ETH、BNB 或信用卡

在預售期間以 $0.000000155 購買

質押獲得 225% 的年收益率並持有以複合增長

免責聲明：

要購買 PEPETO，請僅使用官方網站：https://pepeto.io 。隨著上市日期的臨近，請注意使用項目名稱誤導投資者的詐騙行為。在投入資金前始終驗證來源。

有關 PEPETO 的更多信息：

網站：https://pepeto.io

白皮書：https://pepeto.io/assets/documents/whitepaper.pdf?v2=true

Telegram：https://t.me/pepeto_channel

Instagram：https://www.instagram.com/pepetocoin/

Twitter/X：https://x.com/Pepetocoin

*本文為付費文章。Cryptonomist 未撰寫本文或測試該平台。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

