Pepenode 被看好為 2025 年的 100 倍代幣

隨著加密貨幣市場努力維持動力，那些尋找現在最佳加密貨幣購買選擇的人正在探索加密貨幣 ICO 中的替代選項。Pepenode 憑藉其獨特的虛擬挖礦範式，已成為許多投資者的青睞對象。

已籌集近 100 萬美元，分析師表示，由於其獨特的主題和用例，Pepenode 可能成為下一個 100 倍資產。

Cryptonews 甚至將其稱為下一個 1000 倍加密貨幣，注意到它能夠為用戶提供挖掘藍籌迷因幣的機會。然而，這個代幣是否真的具備爆發的條件？本文將重點介紹它是否真的可能成為今年最佳加密貨幣選擇之一。

專注於挖礦的遊戲化方面

加密貨幣挖礦一直受到少數能夠負擔技術成本的人的壟斷。此外，生態系統的技術方面足以讓人對這一前景望而卻步。這正是 Pepenode 改變現狀的地方。

這裡的挖礦不同於傳統的鏈上挖礦，而是採用了鏈下遊戲化的方法。

整個前提是圍繞著通過花費 $PEPENODE 代幣購買「迷因節點」。

這些節點可以一起購買，在虛擬環境中創建挖礦設備。除了初始建設階段，這些設備還可以升級。

官方網站提供了這款遊戲可能的簡單佈局。它具有與《過山車大亨》等遊戲相同的策略風格，但在加密貨幣挖礦領域中。

$PEPENODE 代幣可用於為這些挖礦設備提供動力，以挖掘更多代幣。然而，在特殊情況下和通過獨特的升級，像 Pepe 和 Fartcoin 等代幣也可以被挖掘。

藍籌挖礦生態系統

將 Pepenode 推向許多投資者「現在最佳加密貨幣購買」清單頂部的最大優勢之一是它支持挖掘藍籌迷因幣，如 Pepe 和 Fartcoin。這種能力使 Pepenode 能夠吸引兩者的社區。

Pepe 是在加密貨幣危機時期發布的加密貨幣，被認為是單獨將加密貨幣市場從寒冬中帶回來的功臣。在撰寫本文時，這個青蛙主題的代幣交易價格正好是 $0.000001，市值超過 42 億美元。

價格圖表顯示這種迷因幣正在整合，其當前趨勢可能導致拋物線式價格增長。

加密貨幣分析師 TradingShot 最近發文表示，由於 Pepe 繼續在上升通道中交易，它可能在週期結束前上漲到 $0.0001。

Pepenode 據報導允許挖掘的另一個代幣是 Fartcoin。Fartcoin 在 AI 代理加密貨幣領域也取得了重大成功。目前交易價格略高於 $0.75，這種加密貨幣市值為 7.592 億美元。雖然不完全是高市值資產，但它歷來表現優於許多高市值加密貨幣。

分析師 Tenzu 稱 Fartcoin 的最新圖表非常漂亮，表示它處於可以直接利用比特幣漲勢的位置，這意味著它具有巨大的上漲潛力。

獲取這些藍籌代幣的機會使 Pepenode 成為希望以更具創意方式進入迷因經濟的投資者中的強勁賭注。

Pepenode 的預售特權與眾不同

Pepenode 還能夠在加密貨幣社區中產生購買熱潮，因為其預售是遊戲化的。預售投資者被引入鏈下挖礦機制（遊戲化），使他們能夠打造更強大的挖礦設備，並在挖礦獎勵方面獲得優勢。

此外，還有質押功能，在撰寫本文時提供高達 1660% 的 APY。這為 Pepenode 創造了雙重身份：一個作為礦工，另一個作為質押協議。這增加了預售的價值，根據一些分析師的說法，預售已經承諾早期參與者可獲得高達 100 倍的收益。

Pepenode 應該被視為現在最佳的加密貨幣購買選擇嗎？

有許多理由可以將 Pepenode 視為現在最佳的加密貨幣購買選擇。以下是一些值得注意的原因。

預售行動

Pepenode 的獨特性在預售期間可供公眾體驗，這使其有潛力超越市場上許多高市值加密貨幣。預售帶來了早期參與者機會的承諾，這可能在上市日到來時帶來 5 倍到 10 倍的收益。

迷因幣挖礦經濟

過去沒有任何加密貨幣提供挖掘迷因幣的生態系統，特別是那些使用權益證明共識機制的幣種。但 Pepenode 憑藉其遊戲化協議，使這成為可能。

它的挖礦方法本質上是一個遊戲，其中底層機制並未揭示，但表面上看起來像是挖礦。這足以吸引那些想要嘗試挖礦想法但沒有時間處理相關技術複雜性的初學者。

Pepe 主題

雖然 Pepenode 嘗試做的大部分事情都圍繞著其挖礦遊戲，但它也以獨特方式專注於類似 Pepe 的形象。一個手持鎬的矮小 Pepe 礦工，為加密貨幣增添了冒險吸引力，使其適合社交加密貨幣尋求者。

高度專注的營銷

從 NewsBTC 到 CoinSpeaker 的多家出版物都對 Pepenode 的挖礦方面給予了積極評價。他們都認同 Pepenode 具有價值。這為該項目提供了營銷推動力，以積累比現有更多的追隨者。

「全球首創」敘事

Pepenode 的敘事也使其脫穎而出。通過將自己確立為全球首個「挖礦賺錢」迷因幣，它為用戶提供了獨特體驗。對那些厭倦了相同老舊迷因和過度承諾但表現不佳的用例的投資者來說，他們可能在 Pepenode 的生態系統中找到有價值的東西。

結論：Pepenode 是今年不錯的加密貨幣選擇

迷因、用例和圍繞「挖礦賺錢」迷因幣體驗的獨特敘事使 Pepenode 成為 2025 年「現在最佳加密貨幣購買」清單的頂級競爭者。其吸引力從該項目籌集超過 80 萬美元，接近 100 萬美元的事實中可見一斑。

通過質押，用戶從生態系統獲得額外獎勵，而預售投資者獲得更好的挖礦設備的事實意味著 Pepenode 可能獲得足夠動力，一旦在加密貨幣交易所上線，就能提供 5 倍，甚至 100 倍的提升。

那些想要探索該平台並了解更多信息的人應該使用下面的鏈接訪問官方網站。

訪問 Pepenode

本文由我們的商業合作夥伴之一提供，不代表 Cryptonomist 的觀點。請注意，我們的商業合作夥伴可能使用聯盟計劃通過本文中的鏈接產生收入。