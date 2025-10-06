交易所DEX+
PEPE ($PEPE) 在社交活動方面領先頂級 MEME 項目

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 07:00
Pepe
PEPE$0.000006-3.84%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Memecoin
MEME$0.001614-5.28%
COM
COM$0.006109-5.88%
RealLink
REAL$0.06766-4.12%

LunarCrush，一個用於加密貨幣和Web3項目即時指標的知名平台，已發布了基於過去24小時社交活動的前10名迷因項目排名列表。PEPE ($PEPE) 在社交活動方面領先於其他頂級迷因幣。基本上，社交活動包括與帖子的互動和對帖子的回應。

根據LunarCrush上過去24小時的記錄，PEPE ($PEPE) 以35.6K互動帖子和5.8M基於互動的帖子領先。可以看出，$PEPE在互動帖子方面僅以0.1K的微小差距領先於其同期項目狗狗幣 ($DOGE)，後者分別有35.5K互動帖子和4.3M互動。 Phoenix已通過其官方X帳戶發布了這一消息。

$TRUMP、$PUMP和$APE爭奪關注度

OFFICIAL TRUMP ($TRUMP) 和PUMP.fun ($PUMP) 正在緊密競爭，分別擁有26.9K和20.2K互動帖子，以及4.3M和6.6M互動。這種接近度顯示了這兩個基於不同平台社交活動的AI項目之間存在激烈競爭。

此外，ApeCoin ($APE) 顯示有15.0K互動帖子和977.5K互動，而Shiba Inu ($SHIB) 則以12.1K互動帖子和1.3M互動維持生存。另外，Pudgy Penguins ($PENGU) 也在努力維持，擁有8.1K互動帖子和1.8M通過社交活動的互動。

FARTCOIN在互動競賽中略微領先於GIGA

FARTCOIN ($FARTCOIN) 顯示有7.0K互動帖子和22.9M互動。同樣，Gigachad ($GIGA) 也顯示有6.6K互動帖子和7.5M互動。這種微不足道的差異表明它們非常接近，互動帖子僅相差0.4K。

根據頂級迷因項目排名，Bonk ($BONK) 位於此列表的末尾，擁有653.0互動帖子，並通過社交活動維持著1.0M互動。這些數值顯示了這些迷因幣在加密世界中的地位和用戶參與度。

來源：https://blockchainreporter.net/pepe-pepe-leads-top-meme-projects-by-social-activity/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

