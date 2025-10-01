交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
但在其早期突破之後，許多人懷疑 PEPE 是否仍能帶來顯著的上漲空間，或者那種千載難逢的機會是否已經 […] 這篇文章《Pepe Coin 價格預測：Remittix 能否為早期支持者帶來比 PEPE 在 2022 年更高的回報》首次發表於 Coindoo。但在其早期突破之後，許多人懷疑 PEPE 是否仍能帶來顯著的上漲空間，或者那種千載難逢的機會是否已經 […] 這篇文章《Pepe Coin 價格預測：Remittix 能否為早期支持者帶來比 PEPE 在 2022 年更高的回報》首次發表於 Coindoo。

Pepe Coin 價格預測：Remittix 能否為早期支持者帶來比 PEPE 在 2022 年更高的回報

作者：Coindoo
2025/10/01 05:15
Pepe
PEPE$0.000006-3.84%
GAINS
GAINS$0.01707-1.89%

但在早期突破之後，許多人都在思考 PEPE 是否還能帶來顯著的上漲空間，或者那個稍縱即逝的時刻已經過去。

最新的 Pepe Coin 價格預測顯示適度增長，這主要受市場情緒和其他迷因代幣資金轉移所驅動。同時，早期投資者正轉向 Remittix (RTX)，這是一種結合了實用性和初創級增長的 PayFi 代幣。

Pepe Coin 價格預測：整合後溫和上漲

Pepe Coin 價格交易接近 $0.00000931，雖然從 2023 年的高點下跌，但在長期整合階段後仍然保持穩定。技術分析師確認在 $0.00000090 附近有強勁支撐，而在 $0.0000013 有阻力，這些價位已經框定了其數月來的交易範圍。

在短期內，大多數 Pepe Coin 價格預測預期橫向波動，除非新一波迷因投機潮出現。要突破更高，PEPE 可能需要新的流動性和更強的交易所資金流入，分析師表示這在下一次由 Bitcoin 引領的漲勢中是可能的。向 $0.0000018 攀升是可行的，但要重返舊高點將需要另一個病毒式催化劑。

明確的是，容易獲利的時期已經過去。PEPE 的早期投資者在 2022-2023 年看到了歷史性的 100 倍回報，但該代幣現在的表現更像是一個中等市值的迷因資產，而非一飛沖天的項目。其長期發展取決於持續的參與度，而不僅僅是炒作。

儘管如此，擁有數百萬持有者和活躍的線上存在，Pepe Coin 仍然是投機交易者的熱門選擇。

Remittix：真實實用性、創紀錄融資和早期獎勵

隨著迷因代幣趨於穩定，Remittix (RTX) 憑藉真實用例和強大的投資者支持進入聚光燈下。建立在 Ethereum 上，它使用戶能夠直接將加密貨幣發送到全球銀行帳戶，完成實時外匯兌換，無需中心化交易所。這種實用的方法已幫助 Remittix 籌集了超過 2680 萬美元，使其成為 2025 年最成功的發布項目之一。

其 15% USDT 推薦計劃也在建立動力，通過項目儀表板每日獎勵用戶。結合運作中的測試版錢包和完整的 CertiK 驗證，Remittix 正成為長期採用潛力最佳加密貨幣之一，吸引了眾多目光。

為什麼 Remittix 引人注目：

  • 預售超過 2680 萬美元，反映了巨大的社區需求
  • 15% USDT 推薦計劃，即時獎勵參與者
  • 錢包測試版已上線，為用戶提供親身 PayFi 體驗
  • 經 CertiK 驗證，並在 Skynet 上排名第一的預發布代幣
  • 解決真實支付挑戰，連接加密貨幣和銀行轉帳

對於比較上漲潛力的投資者來說，分析師認為早期 Remittix (RTX) 買家可能會看到比後期 Pepe Coin 持有者更大的百分比收益，僅僅因為 Remittix 仍處於增長階段。

Pepe Coin 價格預測趨於平穩，而 Remittix 突破 2680 萬美元

Pepe Coin 價格預測顯示穩定性，但與其突破年相比，煙火表現有限。它仍然是迷因領域的強勢名稱，只是不再是曾經的 100 倍火箭。相比之下，Remittix 提供了不同的東西：一個實時產品、經過審計的信任和快速增長的用戶群。

對於那些尋求具有現實世界影響的早期階段投資的人來說，RTX 正在成為 2025 年最具吸引力的投資之一。

通過查看以下項目，探索 Remittix 的 PayFi 未來：

網站：https://remittix.io/

社交媒體：https://linktr.ee/remittix

25 萬美元贈品：https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

本出版物為贊助內容。Coindoo 不認可或承擔本頁面上的內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。我們鼓勵讀者在進行任何加密貨幣相關行動之前進行自己的研究。Coindoo 不會直接或間接對使用或依賴任何提及的內容、商品或服務所造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

這篇文章《Pepe Coin 價格預測：Remittix 能否為早期支持者帶來比 PEPE 在 2022 年更高的收益》首次發表於 Coindoo。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.683-6.38%
Union
U$0.0061-1.11%
Index Cooperative
INDEX$0.881+0.22%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.062-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06144-3.96%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,332.16
$104,332.16$104,332.16

-0.68%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,559.24
$3,559.24$3,559.24

+1.12%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.30
$163.30$163.30

-1.79%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4591
$2.4591$2.4591

-2.76%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17799
$0.17799$0.17799

-0.69%