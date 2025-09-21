交易所DEX+
Pepe Coin (PEPE) vs. Little Pepe (LILPEPE)：為何 LILPEPE 在 2025 年佔有優勢

Pepe Coin (PEPE) vs. Little Pepe (LILPEPE)：為何 LILPEPE 在 2025 年佔有優勢

作者：Blockchainreporter
2025/09/21 01:55
pepe-frog LILPEPE 31531 1

迷因幣持續在加密貨幣市場吸引關注，但並非所有迷因幣都是相同的。Pepe Coin已經是一個熟悉的面孔一段時間了，而Little Pepe則憑藉其創新優勢迅速崛起成為更強勁的競爭者。在撰寫本文時，Pepe Coin (PEPE)的價格約為$0.00001210，市值為$4.4億美元。同時，Little Pepe (LILPEPE)正處於預售的第13階段，售價為$0.0022，從早期階段的$0.0010開始攀升。這種進展意味著早期投資者已經獲得了120%的收益，而進入當前階段的投資者在官方以$0.0030上線前仍有約36.36%的收益潛力。這種增長空間，結合其特性和社區活力，是許多人相信LILPEPE在2025年底前可能增加到高達3,938%的原因。

Little Pepe (LILPEPE)：崛起的挑戰者

Little Pepe以不同的方式吸引投資者。它建立在運行於Ethereum上的新一代Layer 2解決方案上，提供超低手續費、快速交易確認和零交易稅。在撰寫本文時，LILPEPE正處於預售的第13階段，售價為$0.0022，已經籌集了$25,549,047，目標為$28,775,000，預售分配的17.25億代幣中已售出15.7億。這種結構化的預售模式已經在獎勵早期參與者。第一階段的投資者已經坐擁超過120%的收益，即使是當前的買家，一旦代幣以$0.0030上市，也有望獲得約36.36%的利潤。這表明LILPEPE為其社區創造了切實的先行者優勢，這是許多迷因幣無法提供的。

社區動力和市場關注

最引人注目的信號之一是LILPEPE在線上搜索和趨勢量方面超越了其他迷因幣。在今年6月至8月期間，LILPEPE在ChatGPT 5迷因幣問題量指數上達到了100的峰值，超過了PEPE、Dogecoin和Shiba Inu。

chart15135 1

為了增加這一動力，LILPEPE推出了$777,000的贈品活動，同時還有一個Mega Giveaway，為第12階段到第17階段的頂級預售買家提供超過15 ETH的獎勵。這些舉措加強了社區聯繫，並在零售投資者尋找新鮮、令人興奮的項目時激勵積極參與。

LILPEPE 31531 2 LILPEPE 31531 1

為什麼LILPEPE可能在2025年佔據優勢

比較PEPE和LILPEPE揭示了潛力的明顯差異。PEPE已經實現了巨大的市值增長，但現在面臨著在沒有明確技術創新的情況下維持價值的艱巨任務。另一方面，LILPEPE仍處於早期階段，價格合理，技術上更加靈活。其Layer 2框架、免稅交易和社區驅動增長使其有更好的機會獲得更高收益。這就是為什麼許多投資者相信LILPEPE可能在年底前實際超越PEPE的表現。雖然PEPE可能繼續作為一個受歡迎的老牌幣種，但最大的收益往往來自年輕的挑戰者。早期支持者已經使他們的資金翻倍，而當前買家在上線前有望獲得近36%的上漲空間，LILPEPE成為更強勁的投資選擇。

最終思考

在撰寫本文時，Pepe Coin的交易價格為$0.00001210。但Little Pepe在預售第13階段以$0.0022的價格出售，代表了一個新鮮的機會，具有以社區為中心的方法、更快的技術和透明的增長里程碑。早期投資者已經獲得了120%的收益，新買家仍然能夠獲得潛在的36.36%的收益，這很容易理解為什麼人們稱LILPEPE為本輪最有前途的迷因幣之一。LILPEPE在2025年底前可能增加到高達3,938%。不要錯過下一次迷因幣革命。加入Telegram群組，或在Little Pepe官方網站上閱讀更多信息。

有關Little Pepe (LILPEPE)的更多信息，請訪問以下鏈接：

網站： https://littlepepe.com

白皮書： https://littlepepe.com/whitepaper.pdf

Telegram： https://t.me/littlepepetoken

Twitter/X： https://x.com/littlepepetoken

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

