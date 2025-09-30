交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章《支付巨頭SWIFT轉向區塊鏈，有利於最佳錢包等工具》發表於BitcoinEthereumNews.com。 支付巨頭SWIFT轉向區塊鏈，有利於最佳錢包等工具 訂閱我們的通訊！輸入您的電子郵件以獲取更新和獨家優惠。Leah是一位英國記者，擁有新聞、媒體和傳播學士學位，以及近十年的內容寫作經驗。 在過去四年中，她的關注點主要集中在Web3技術上，這源於她對去中心化和最新技術進步的真誠熱情。 她曾為領先的加密貨幣和NFT出版物撰稿 – Cointelegraph、Coinbound、Crypto News、NFT Plazas、Bitcolumnist、Techreport和NFT Lately – 這使她在加密貨幣新聞領域擔任高級職務。 無論是撰寫突發新聞還是深度評論，她都致力於用最新的見解和信息吸引讀者。她的文章經常涵蓋最熱門的加密貨幣、交易所和不斷發展的法規。 作為吸引加密新手進入Web3的策略的一部分，她以易於理解且引人入勝的方式解釋甚至最複雜的主題。 進一步突顯她多元化的新聞背景，她曾為各個領域撰寫文章，包括軟件測試（TEST雜誌）、旅遊（Travel Off Path）和音樂（Mixmag）。 當她不深入研究加密貨幣時，她可能正在島嶼間跳躍（加拉帕戈斯群島和海南島是她的首選）。或者可能在聽著她最喜愛的樂隊Pixies，同時素描粉筆畫。本網站使用cookies。繼續使用本網站即表示您同意使用cookies。訪問我們的隱私中心或Cookie政策。我同意來源：https://bitcoinist.com/swift-turns-to-blockchain-benefits-best-wallet/這篇文章《支付巨頭SWIFT轉向區塊鏈，有利於最佳錢包等工具》發表於BitcoinEthereumNews.com。 支付巨頭SWIFT轉向區塊鏈，有利於最佳錢包等工具 訂閱我們的通訊！輸入您的電子郵件以獲取更新和獨家優惠。Leah是一位英國記者，擁有新聞、媒體和傳播學士學位，以及近十年的內容寫作經驗。 在過去四年中，她的關注點主要集中在Web3技術上，這源於她對去中心化和最新技術進步的真誠熱情。 她曾為領先的加密貨幣和NFT出版物撰稿 – Cointelegraph、Coinbound、Crypto News、NFT Plazas、Bitcolumnist、Techreport和NFT Lately – 這使她在加密貨幣新聞領域擔任高級職務。 無論是撰寫突發新聞還是深度評論，她都致力於用最新的見解和信息吸引讀者。她的文章經常涵蓋最熱門的加密貨幣、交易所和不斷發展的法規。 作為吸引加密新手進入Web3的策略的一部分，她以易於理解且引人入勝的方式解釋甚至最複雜的主題。 進一步突顯她多元化的新聞背景，她曾為各個領域撰寫文章，包括軟件測試（TEST雜誌）、旅遊（Travel Off Path）和音樂（Mixmag）。 當她不深入研究加密貨幣時，她可能正在島嶼間跳躍（加拉帕戈斯群島和海南島是她的首選）。或者可能在聽著她最喜愛的樂隊Pixies，同時素描粉筆畫。本網站使用cookies。繼續使用本網站即表示您同意使用cookies。訪問我們的隱私中心或Cookie政策。我同意來源：https://bitcoinist.com/swift-turns-to-blockchain-benefits-best-wallet/

支付巨頭 SWIFT 轉向區塊鏈，有利於 Best Wallet 等工具

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 18:43
Wink
LIKE$0.005463+11.74%
Ambire Wallet
WALLET$0.01963-2.48%
COM
COM$0.006109-5.88%
Sign
SIGN$0.04013-1.30%
NFT
NFT$0.000000402-0.02%



















































Leah 是一位英國記者，擁有新聞、媒體和傳播學士學位，並有近十年的內容寫作經驗。

在過去四年中，她主要專注於 Web3 技術，這源於她對去中心化和最新技術進步的真誠熱情。

她曾為領先的加密貨幣和 NFT 出版物撰稿 – Cointelegraph、Coinbound、Crypto News、NFT Plazas、Bitcolumnist、Techreport 和 NFT Lately – 這使她在加密貨幣新聞領域擔任高級職位。

無論是撰寫突發新聞還是深度評論，她都致力於以最新的見解和資訊吸引讀者。她的文章經常涵蓋最熱門的加密貨幣、交易所和不斷發展的法規。

作為吸引加密新手進入 Web3 的策略的一部分，她以易於理解且引人入勝的方式解釋甚至最複雜的主題。

進一步突顯她多元化的新聞背景，她曾為各種領域撰寫文章，包括軟體測試（TEST Magazine）、旅遊（Travel Off Path）和音樂（Mixmag）。

當她沒有深入研究加密貨幣時，她可能正在島嶼間旅行（加拉帕戈斯群島和海南島是她的首選）。或者可能在聆聽她最喜愛的樂隊 Pixies 的同時，素描粉筆畫。

本網站使用 Cookie。繼續使用本網站即表示您同意使用 Cookie。請訪問我們的隱私中心或 Cookie 政策。我同意


來源：https://bitcoinist.com/swift-turns-to-blockchain-benefits-best-wallet/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.683-6.38%
Union
U$0.0061-1.11%
Index Cooperative
INDEX$0.881+0.22%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.062-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06144-3.96%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,318.47
$104,318.47$104,318.47

-0.70%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,557.65
$3,557.65$3,557.65

+1.08%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.36
$163.36$163.36

-1.76%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4605
$2.4605$2.4605

-2.71%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17798
$0.17798$0.17798

-0.69%