Paolo Ardoino 駁斥 Tether 出售 BTC 購買黃金的說法

Tether執行長Paolo Ardoino駁斥了該穩定幣公司為了購買黃金而拋售其比特幣持有量的說法。

Ardoino在週日於X平台上發文表示，作為全球最大穩定幣USDT的發行商，Tether"沒有出售任何比特幣"。

Tether執行長是在回應YouTuber Clive Thompson的說法，後者指出該公司儲備的第二季度證明數據顯示，比特幣持有量從第一季度的92,650 BTC降低到了83,274枚。

比特幣技術公司JAN3的執行長Samson Mow回應了Thompson的帖文，指出Tether已經向比特幣財庫公司Twenty One Capital (XXI)發送了近20,000枚BTC，而Tether是該公司的主要股東。

"正確，"Ardoino回應Mow的帖文說。"正如Samson在下面所說，[Tether]將部分儲備投入到了XXI。"

"雖然世界繼續變得更加黑暗，但Tether將繼續將部分利潤投資於安全資產，如比特幣、黃金和土地，"Ardoino補充道。

Tether已經持有價值87億美元的金條，據報導，該公司計劃投資於開採這種貴金屬。