交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
文章《Paolo Ardoino駁斥Tether出售BTC購買黃金的說法》發表於BitcoinEthereumNews.com。Tether執行長Paolo Ardoino駁斥了該穩定幣公司為了購買黃金而拋售其比特幣持有量的說法。Ardoino在週日於X平台上發文表示，作為全球最大穩定幣USDT的發行商，Tether"沒有出售任何比特幣"。Tether執行長是在回應YouTuber Clive Thompson的說法，Thompson指出該公司儲備的第二季度證明數據顯示，比特幣持有量從第一季度的92,650 BTC降低到了83,274。比特幣技術公司JAN3的執行長Samson Mow回應了Thompson的帖子，指出Tether已經向比特幣財庫公司Twenty One Capital (XXI)發送了近20,000 BTC，而Tether是該公司的主要股東。"正確，"Ardoino回應Mow的帖子說。"正如Samson在下面所說，[Tether]將部分儲備貢獻給了XXI。""隨著世界繼續變得更加黑暗，Tether將繼續將部分利潤投資於比特幣、黃金和土地等安全資產，"Ardoino補充道。Tether已經持有價值87億美元的金條，據報導，它計劃投資於開採這種貴金屬。來源：https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/tether-ceo-dismisses-suggestions-company-sold-bitcoin-to-buy-gold文章《Paolo Ardoino駁斥Tether出售BTC購買黃金的說法》發表於BitcoinEthereumNews.com。Tether執行長Paolo Ardoino駁斥了該穩定幣公司為了購買黃金而拋售其比特幣持有量的說法。Ardoino在週日於X平台上發文表示，作為全球最大穩定幣USDT的發行商，Tether"沒有出售任何比特幣"。Tether執行長是在回應YouTuber Clive Thompson的說法，Thompson指出該公司儲備的第二季度證明數據顯示，比特幣持有量從第一季度的92,650 BTC降低到了83,274。比特幣技術公司JAN3的執行長Samson Mow回應了Thompson的帖子，指出Tether已經向比特幣財庫公司Twenty One Capital (XXI)發送了近20,000 BTC，而Tether是該公司的主要股東。"正確，"Ardoino回應Mow的帖子說。"正如Samson在下面所說，[Tether]將部分儲備貢獻給了XXI。""隨著世界繼續變得更加黑暗，Tether將繼續將部分利潤投資於比特幣、黃金和土地等安全資產，"Ardoino補充道。Tether已經持有價值87億美元的金條，據報導，它計劃投資於開採這種貴金屬。來源：https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/tether-ceo-dismisses-suggestions-company-sold-bitcoin-to-buy-gold

Paolo Ardoino 駁斥 Tether 出售 BTC 購買黃金的說法

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:26
Threshold
T$0,01276+0,07%
比特幣
BTC$104 454,54-1,72%
GET
GET$0,001043-1,23%
COM
COM$0,005891-8,23%
Metal Blockchain
METAL$0,2452-4,88%

Tether執行長Paolo Ardoino駁斥了該穩定幣公司為了購買黃金而拋售其比特幣持有量的說法。

Ardoino在週日於X平台上發文表示，作為全球最大穩定幣USDT的發行商，Tether"沒有出售任何比特幣"。

Tether執行長是在回應YouTuber Clive Thompson的說法，後者指出該公司儲備的第二季度證明數據顯示，比特幣持有量從第一季度的92,650 BTC降低到了83,274枚。

比特幣技術公司JAN3的執行長Samson Mow回應了Thompson的帖文，指出Tether已經向比特幣財庫公司Twenty One Capital (XXI)發送了近20,000枚BTC，而Tether是該公司的主要股東。

"正確，"Ardoino回應Mow的帖文說。"正如Samson在下面所說，[Tether]將部分儲備投入到了XXI。"

"雖然世界繼續變得更加黑暗，但Tether將繼續將部分利潤投資於安全資產，如比特幣、黃金和土地，"Ardoino補充道。

Tether已經持有價值87億美元的金條，據報導，該公司計劃投資於開採這種貴金屬。

來源：https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/tether-ceo-dismisses-suggestions-company-sold-bitcoin-to-buy-gold

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0,01271-0,39%
FUTURECOIN
FUTURE$0,12408-0,64%
RealLink
REAL$0,06763-4,11%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

當更廣泛的市場動盪不安，但一個預售卻在用戶、收入和需求方面持續攀升時會發生什麼？這正是為什麼數千名買家本週稱BlockchainFX為2025年最佳加密貨幣預售選擇的原因。Bitcoin正在下滑，Zcash正在突破水平，而BlockchainFX正在上升，因為它提供真實的實用性、每日USDT獎勵，[...] 這篇文章《2025年11月加密貨幣市場新聞：Bitcoin走弱，Zcash攀升，BlockchainFX在其早期交易許可證批准和LICENSE50獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣》首次發表於Blockonomi。
Nowchain
NOW$0,00232+1,31%
WHY
WHY$0,00000002286+0,35%
RealLink
REAL$0,06763-4,11%
分享
Blockonomi2025/11/11 20:17
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0,17661-2,96%
Swarm Network
TRUTH$0,02526-10,23%
RealLink
REAL$0,06763-4,11%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104 454,54
$104 454,54$104 454,54

-0,57%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3 534,06
$3 534,06$3 534,06

+0,41%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162,48
$162,48$162,48

-2,29%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2,4429
$2,4429$2,4429

-3,40%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0,17703
$0,17703$0,17703

-1,22%