交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
在 YouTube 上觀賞您喜愛的影片和音樂、上傳原創內容，並與朋友、家人和全世界分享這一切。在 YouTube 上觀賞您喜愛的影片和音樂、上傳原創內容，並與朋友、家人和全世界分享這一切。

Ozak AI 以 $0.012 入場價籌集 $3.51M 證明投資者的強烈信心—對代幣持有者意義的完整分析

作者：Blockchainreporter
2025/10/05 17:10
Sleepless AI
AI$0.0617-4.10%
TokenFi
TOKEN$0.007017-6.13%
blockchain main

Ozak AI的預售已籌集了354萬美元，以目前0.012美元的入場價售出了9.28億個代幣。下一階段價格將提高到0.014美元，長期目標為1美元。這筆早期資金金額證明了市場對$OZ代幣的高需求。對代幣持有者來說，這意味著擁有市場信任和一個將代幣價值與平台採用相結合的路線圖。

投資者信心由平台實用性支持

根據Ozak AI的文檔，該項目於2024年推出，旨在為金融市場提供實時預測情報。它結合了機器學習模型和去中心化技術，使用戶能夠以低延遲對洞察採取行動。Ozak Stream Network (OSN)使用實時市場數據，並通過去中心化物理基礎設施網絡安全地分發信息。

投資者認識到這種組合是增長的基礎。預測代理允許用戶無需編碼即可創建自定義AI模型，擴大了可訪問性。通過EigenLayer驗證確保數據完整性和Arbitrum Orbit支持高效執行，該系統設計為可擴展的。351萬美元的增加意味著用戶將這些技術優勢視為代幣實用性和長期採用的推動因素。

代幣經濟學和合作夥伴關係的影響

生態系統運行在OZ代幣上，供應量為100億。分配包括30%預售、30%社區、20%儲備和10%團隊及流動性。代幣用於預測代理定制、交易、治理和獎勵。這意味著隨著使用量增加，需求會不斷重複。

最近與Pyth Network的整合增加了更多實用性。Pyth擁有超過1,600個實時價格源，橫跨100多個區塊鏈，更新頻率低於一秒。通過將Pyth數據嵌入Ozak AI的預測代理中，平台可以提供更精確的預測和更快的風險評估。對代幣持有者來說，這種合作夥伴關係通過將$OZ與高保真的真實世界市場數據聯繫起來，增強了價值主張。

籌資對代幣持有者的意義

在0.012美元成功籌資顯示了早期階段投資者的嚴肅信心。隨著下一個價格增加到0.014美元，參與者已經看到了即時的價值進展。長期來看，1美元的目標反映了對採用增長和擴大實用性的期望。結構化的代幣經濟學、去中心化基礎設施和實時數據整合為$OZ代幣提供了多種用例。

結論

Ozak AI預售籌集的354萬美元是投資者在0.012美元水平信任的直接指標。對代幣持有者來說，這指向了早期動力、上升的價格路徑以及$OZ作為可擴展金融情報生態系統引擎的角色。通過與Pyth Network等合作夥伴關係和以實用性為中心的路線圖，Ozak AI將投資者信心與切實的平台增長聯繫起來。

欲了解更多關於Ozak AI的信息，請訪問以下鏈接：

網站：https://ozak.ai/ 

Twitter/X：https://x.com/OzakAGI 

Telegram：https://t.me/OzakAGI 

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.683-6.38%
Union
U$0.0061-1.11%
Index Cooperative
INDEX$0.881+0.22%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.062-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06144-3.96%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,318.47
$104,318.47$104,318.47

-0.70%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,557.65
$3,557.65$3,557.65

+1.08%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.36
$163.36$163.36

-1.76%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4605
$2.4605$2.4605

-2.71%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17798
$0.17798$0.17798

-0.69%