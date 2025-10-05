Ozak AI 以 $0.012 入場價籌集 $3.51M 證明投資者的強烈信心—對代幣持有者意義的完整分析

Ozak AI的預售已籌集了354萬美元，以目前0.012美元的入場價售出了9.28億個代幣。下一階段價格將提高到0.014美元，長期目標為1美元。這筆早期資金金額證明了市場對$OZ代幣的高需求。對代幣持有者來說，這意味著擁有市場信任和一個將代幣價值與平台採用相結合的路線圖。

投資者信心由平台實用性支持

根據Ozak AI的文檔，該項目於2024年推出，旨在為金融市場提供實時預測情報。它結合了機器學習模型和去中心化技術，使用戶能夠以低延遲對洞察採取行動。Ozak Stream Network (OSN)使用實時市場數據，並通過去中心化物理基礎設施網絡安全地分發信息。

投資者認識到這種組合是增長的基礎。預測代理允許用戶無需編碼即可創建自定義AI模型，擴大了可訪問性。通過EigenLayer驗證確保數據完整性和Arbitrum Orbit支持高效執行，該系統設計為可擴展的。351萬美元的增加意味著用戶將這些技術優勢視為代幣實用性和長期採用的推動因素。

代幣經濟學和合作夥伴關係的影響

生態系統運行在OZ代幣上，供應量為100億。分配包括30%預售、30%社區、20%儲備和10%團隊及流動性。代幣用於預測代理定制、交易、治理和獎勵。這意味著隨著使用量增加，需求會不斷重複。

最近與Pyth Network的整合增加了更多實用性。Pyth擁有超過1,600個實時價格源，橫跨100多個區塊鏈，更新頻率低於一秒。通過將Pyth數據嵌入Ozak AI的預測代理中，平台可以提供更精確的預測和更快的風險評估。對代幣持有者來說，這種合作夥伴關係通過將$OZ與高保真的真實世界市場數據聯繫起來，增強了價值主張。

籌資對代幣持有者的意義

在0.012美元成功籌資顯示了早期階段投資者的嚴肅信心。隨著下一個價格增加到0.014美元，參與者已經看到了即時的價值進展。長期來看，1美元的目標反映了對採用增長和擴大實用性的期望。結構化的代幣經濟學、去中心化基礎設施和實時數據整合為$OZ代幣提供了多種用例。

結論

Ozak AI預售籌集的354萬美元是投資者在0.012美元水平信任的直接指標。對代幣持有者來說，這指向了早期動力、上升的價格路徑以及$OZ作為可擴展金融情報生態系統引擎的角色。通過與Pyth Network等合作夥伴關係和以實用性為中心的路線圖，Ozak AI將投資者信心與切實的平台增長聯繫起來。

欲了解更多關於Ozak AI的信息，請訪問以下鏈接：

網站：https://ozak.ai/

Twitter/X：https://x.com/OzakAGI

Telegram：https://t.me/OzakAGI