Ozak AI 和 BlockDAG 為關注度而掙扎，而 Pepeto 預售作為真正的迷因王者爆發

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/05 20:51

贊助文章*

預售市場變得擁擠，但幾個名字正在脫穎而出成為領導者。Ozak AI在宣布新合作夥伴關係的同時已獲得了260萬美元。BlockchainFX已突破700萬美元，憑藉其一體化金融應用程式和預售Visa卡贏得關注。Pepeto已突破680萬美元，擁有224%的APY質押和已在使用的演示交易所。同時，BlockDAG讓所有人感到驚訝，籌集了近4.1億美元，並在上線前迎來了數百萬礦工。

Ozak AI：通過DePIN和AI獲得早期收益

那些以0.01美元加入Ozak AI的人已經領先，因為代幣價格在每輪中都在上漲。每個新階段都推高價格，使早期購買轉化為更強的潛在回報。

它的宣傳不僅僅是空談。Ozak AI將預測性AI工具與去中心化物理基礎設施(DePIN)和建立在Ozak Stream Network上的自動化相結合。這種組合為其增長提供了真實基礎。

儘管如此，Pepeto通過將迷因能量與可見技術結合而脫穎而出。其演示交易所現已上線，預售入場價僅為0.000000156美元，Pepeto提供了Ozak更高層次無法提供的機會。

BlockchainFX隨著需求增長突破700萬美元

BlockchainFX已籌集超過700萬美元，代幣從0.022美元起步，計劃以0.05美元上市。這種內建的價格跳升正在推動強勁的預售需求。

該項目的目標是成為連接加密貨幣、股票、外匯和ETF的超級應用程式。此外，其Visa卡支持超過20種代幣，並允許用戶直接消費質押獎勵。

Pepeto因不同原因吸引人。憑藉病毒式傳播、224% APY質押和低於百萬分之一美元的預售價格，其上升空間比BlockchainFX更傳統的金融路線更為明顯。

Pepeto：由真實產品支持的迷因力量

Pepeto正在早期證明自己。預售已超過680萬美元，代幣價格為0.000000156美元。其PepetoSwap交易所已以演示形式運行，準備在2026年上市迷因項目。

投資者正以224% APY進行質押，在上市前建立持有量。這個故事也很有分量：Pepe和Pepeto共享420萬億的最大供應量，但Pepeto代表技術和機會。傳言將其與Pepe的過去團隊聯繫起來，增加了更多熱度。如果Pepeto達到Pepe價格的一小部分，今天的買家可能會看到代際回報。

BlockDAG記錄4.1億美元，礦工激增

BlockDAG已遠超預期。在主網上線前，超過300萬用戶通過X1應用程式進行挖礦，使採用率每天都可衡量。

以0.001美元推出，BlockDAG已售出262億代幣，籌集了近4.1億美元，並獲得了31.2萬持有者。代幣現在價格為0.0013美元，當它們以0.05美元上市時，ROI預計超過3,700%。硬件礦工也在推動增長。

BlockDAG規模龐大，但Pepeto在速度和文化上閃耀。憑藉迷因驅動的增長、質押和最低的入場點之一，Pepeto的零售吸引力給了它不同的優勢。

最後一句話：Pepeto正成為黑馬

Ozak AI在AI領域展示力量，BlockchainFX正朝著金融超級應用邁進，BlockDAG創下了歷史性的預售數字。但Pepeto將迷因文化與實用性、質押和非常低的入場成本相結合。

憑藉與Pepe相同的供應量、運行中的演示交易所和獨特的故事，Pepeto已經被與Shiba Inu、Dogecoin和Pepe並列討論。如果它接近它們的價格水平，今天以0.000000156美元入場可能會轉化為創造加密貨幣歷史的回報。

*本文為付費文章。Cryptonomist並未撰寫本文或測試該平台。

來源：https://en.cryptonomist.ch/2025/10/05/ozak-ai-blockdag-struggles-buzz/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

