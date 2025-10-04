交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
TLDR Ovid 獲得 8100 萬美元 PIPE 交易，含權證總收益可達 1.75 億美元。Ovid 因 8100 萬美元融資上漲 3.7%；通過權證轉換可能再增加 9400 萬美元。Ovid 從頂級基金獲得 8100 萬美元；股價飆升，長期發展資金有保障。Ovid 的新 1.75 億美元 PIPE 交易為 2028 年前的臨床計劃提供資金。Ovid 強勢反彈，8100 萬美元 PIPE 為 [...] 這篇文章 Ovid Therapeutics Inc. (OVID) 股票：因 8100 萬美元初始融資飆升，PIPE 可能達到 1.75 億美元 首次出現在 CoinCentral。TLDR Ovid 獲得 8100 萬美元 PIPE 交易，含權證總收益可達 1.75 億美元。Ovid 因 8100 萬美元融資上漲 3.7%；通過權證轉換可能再增加 9400 萬美元。Ovid 從頂級基金獲得 8100 萬美元；股價飆升，長期發展資金有保障。Ovid 的新 1.75 億美元 PIPE 交易為 2028 年前的臨床計劃提供資金。Ovid 強勢反彈，8100 萬美元 PIPE 為 [...] 這篇文章 Ovid Therapeutics Inc. (OVID) 股票：因 8100 萬美元初始融資飆升，PIPE 可能達到 1.75 億美元 首次出現在 CoinCentral。

Ovid Therapeutics Inc. (OVID) 股票：因8,100萬美元初始資金飆升，PIPE融資可能達到1.75億美元

作者：Coincentral
2025/10/04 01:09
WorldAssets
INC$0,6062-2,33%
Moonveil
MORE$0,004166-12,97%
Octavia
VIA$0,0138+8,66%
TOP Network
TOP$0,000096--%

TLDR

  • Ovid 獲得8100萬美元PIPE交易，加上認股權證總收益可能達到1.75億美元。
  • Ovid因8100萬美元融資上漲3.7%；通過認股權證轉換可能再增加9400萬美元。
  • Ovid從頂級基金獲得8100萬美元；股價飆升，長期資金得到保障。
  • Ovid的新1.75億美元PIPE交易為2028年前的臨床計劃提供資金。
  • Ovid強勁反彈，8100萬美元PIPE為未來9400萬美元解鎖奠定基礎。

Ovid Therapeutics Inc. 開盤時出現強勁反彈，價格一度超過2.10美元，隨後穩定在約1.70美元。在重大融資公告的推動下，股價仍保持了3.7%的穩健日漲幅。

Ovid Therapeutics Inc. (OVID)

該公司確認了一項私募融資交易，初始收益為8100萬美元，潛在總額可達1.75億美元。

獲得8100萬美元初始PIPE融資，由頂級資產管理公司支持

Ovid Therapeutics 簽訂了一項證券購買協議，用於私募投資公開股權(PIPE)交易。預計將於2025年10月6日或前後完成的初始交易，預計將帶來8100萬美元的總收益。這些資金將支持Ovid的當前運營計劃和臨床開發管線直到2028年。

一個由知名資產管理公司組成的廣泛財團參與了此輪融資。新參與者包括Janus Henderson、RA Capital和Blue Owl Healthcare Opportunities等。現有支持者如ADAR1 Capital Management和Affinity Healthcare Fund也在此輪融資中回歸。

每位投資者將獲得B系列無投票權可轉換優先股以及隨附的A系列和B系列認股權證。這些證券的結構設計用於未來轉換和行使，隨著時間推移解鎖額外資本。該要約免於註冊，並將按照SEC條款進行轉售註冊程序。

認股權證轉換可能帶來額外9400萬美元收益

PIPE結構包括57,722股B系列優先股，每股可轉換為1,000股普通股。與這些股份一起，投資者獲得A系列和B系列認股權證，可在股東批准後行使。這些組合工具可能轉換為1.25億股普通股。

一旦公司為OV4071提交研究性新藥申請或其國外同等申請，A系列認股權證即可行使。B系列認股權證期限更長，到2030年到期，並包括基於股價里程碑的強制行使條款。每份認股權證的行使價為每股1.40美元。

如果所有條件都滿足且認股權證全部以現金行使，Ovid可能獲得額外9430萬美元。這將使融資的總收益增加到1.75億美元。Ovid計劃將這些資金用於研發、公司成本和營運資金。

股價對融資消息和長期前景做出反應

OVID股價在早盤交易中大幅上漲，隨後略有回落。價格最終穩定在約1.70美元，但保持了顯著的日漲幅。獲得的資本和長期資金幫助提升了市場情緒。

市場對融資的規模和結構做出了反應，反映了對Ovid長期發展戰略的信心。投資者認可了來自知名金融機構的支持，這表明了強烈的機構信心。這項PIPE交易使Ovid獲得了延伸至2028年的資金靈活性。

TD Cowen、Leerink Partners和Oppenheimer & Co.擔任此次發行的配售代理。公司確認將根據美國證券法提交註冊轉售證券。該交易排除了公開招攬，並根據監管豁免僅限於合格買家。

 

這篇文章《Ovid Therapeutics Inc. (OVID)股票：因8100萬美元初始融資飆升，PIPE可能達到1.75億美元》首次發表於CoinCentral。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2,683-6,38%
Union
U$0,0061-1,11%
Index Cooperative
INDEX$0,881+0,22%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0,062-5,06%
Sleepless AI
AI$0,06144-3,96%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104 303,56
$104 303,56$104 303,56

-0,71%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3 553,49
$3 553,49$3 553,49

+0,96%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163,33
$163,33$163,33

-1,78%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2,4590
$2,4590$2,4590

-2,77%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0,17788
$0,17788$0,17788

-0,75%