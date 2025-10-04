Ovid Therapeutics Inc. (OVID) 股票：因8,100萬美元初始資金飆升，PIPE融資可能達到1.75億美元

TLDR

Ovid 獲得8100萬美元PIPE交易，加上認股權證總收益可能達到1.75億美元。

Ovid Therapeutics Inc. 開盤時出現強勁反彈，價格一度超過2.10美元，隨後穩定在約1.70美元。在重大融資公告的推動下，股價仍保持了3.7%的穩健日漲幅。

Ovid Therapeutics Inc. (OVID)

該公司確認了一項私募融資交易，初始收益為8100萬美元，潛在總額可達1.75億美元。

獲得8100萬美元初始PIPE融資，由頂級資產管理公司支持

Ovid Therapeutics 簽訂了一項證券購買協議，用於私募投資公開股權(PIPE)交易。預計將於2025年10月6日或前後完成的初始交易，預計將帶來8100萬美元的總收益。這些資金將支持Ovid的當前運營計劃和臨床開發管線直到2028年。

一個由知名資產管理公司組成的廣泛財團參與了此輪融資。新參與者包括Janus Henderson、RA Capital和Blue Owl Healthcare Opportunities等。現有支持者如ADAR1 Capital Management和Affinity Healthcare Fund也在此輪融資中回歸。

每位投資者將獲得B系列無投票權可轉換優先股以及隨附的A系列和B系列認股權證。這些證券的結構設計用於未來轉換和行使，隨著時間推移解鎖額外資本。該要約免於註冊，並將按照SEC條款進行轉售註冊程序。

認股權證轉換可能帶來額外9400萬美元收益

PIPE結構包括57,722股B系列優先股，每股可轉換為1,000股普通股。與這些股份一起，投資者獲得A系列和B系列認股權證，可在股東批准後行使。這些組合工具可能轉換為1.25億股普通股。

一旦公司為OV4071提交研究性新藥申請或其國外同等申請，A系列認股權證即可行使。B系列認股權證期限更長，到2030年到期，並包括基於股價里程碑的強制行使條款。每份認股權證的行使價為每股1.40美元。

如果所有條件都滿足且認股權證全部以現金行使，Ovid可能獲得額外9430萬美元。這將使融資的總收益增加到1.75億美元。Ovid計劃將這些資金用於研發、公司成本和營運資金。

股價對融資消息和長期前景做出反應

OVID股價在早盤交易中大幅上漲，隨後略有回落。價格最終穩定在約1.70美元，但保持了顯著的日漲幅。獲得的資本和長期資金幫助提升了市場情緒。

市場對融資的規模和結構做出了反應，反映了對Ovid長期發展戰略的信心。投資者認可了來自知名金融機構的支持，這表明了強烈的機構信心。這項PIPE交易使Ovid獲得了延伸至2028年的資金靈活性。

TD Cowen、Leerink Partners和Oppenheimer & Co.擔任此次發行的配售代理。公司確認將根據美國證券法提交註冊轉售證券。該交易排除了公開招攬，並根據監管豁免僅限於合格買家。

