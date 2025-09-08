交易所DEX+
Ordinals 領導者威脅分叉 Bitcoin Core 以避免審查

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:26
一位比特幣序數（Bitcoin Ordinals）開發者威脅稱，如果開發者試圖審查網絡上的序數、符文（Runes）和其他非金融交易，他將資助開發一個開源的比特幣核心（Bitcoin Core）分叉。

週六，《序數秀》（The Ordinal Show）主持人萊奧尼達斯（Leonidas）在 X 上發表的公開信，正值比特幣社區成員之間就比特幣節點驗證者是否應優先處理點對點金融交易並審查——或至少忽略——大型數據交易（如圖片、視頻或文檔）的爭論中，批評者稱這些交易為垃圾信息。

萊奧尼達斯警告這是一個「危險的先例」，並表示任何收緊政策規則或審查序數和符文交易的行為都將引發「決定性行動」。

來源：Leonidas

他的評論是針對 Blockstream 首席執行官亞當·巴克（Adam Back）的言論，巴克是眾多認為這些交易是垃圾信息且「在時間鏈中沒有立足之地」的比特幣支持者之一。

Bitcoin Core 對比 Bitcoin Knots 

作為 Bitcoin Core 的替代品，Bitcoin Knots 在過去一年中人氣不斷上升。從 2024 年 3 月的 67 個節點增加到如今超過 4,380 個，佔網絡的 18% 以上。 

這一增長發生在 Bitcoin Core v30 版本發布之前，該版本計劃於 10 月 30 日發布，將移除 OP_RETURN 功能的 80 字節限制，允許在鏈上存儲更多媒體文件。

萊奧尼達斯的信源於對他們可能推翻這一更新的擔憂。

相關：比特幣網絡挖礦難度攀升至歷史新高

支持巴克的人包括 Ocean Mining 創始人盧克·達什爾（Luke Dashjr）和中本聰行動基金（Satoshi Action Fund）首席執行官丹尼斯·波特（Dennis Porter）。

來自序數和符文的比特幣費用可能留住礦工

萊奧尼達斯辯稱，序數和符文生態系統已貢獻超過 5 億美元的交易費用來加強比特幣的安全性——隨著比特幣挖礦區塊補貼每四年左右減半一次，這已成為日益關注的問題。

他補充說，他已與代表比特幣超過 50% 算力的礦工交談過，他們表示只要費用具有競爭力，就會繼續接受任何交易。 

序數活動一直難以預測

然而，依賴序數交易費用已被證明是困難的，活動顯示出明顯的季節性。

8 月 31 日，比特幣礦工從序數中僅獲得 3,060 美元——這只是 2023 年 12 月 16 日創下的日記錄 999 萬美元的一小部分，Dune Analytics 數據顯示。

即使在 2025 年，最強勁的日總額甚至還未達到 100 萬美元，表明序數不像過去那樣佔用大量區塊空間。

雜誌：比特幣長期安全預算問題：迫在眉睫的危機還是恐慌？

來源：https://cointelegraph.com/news/ordinals-leader-threatens-bitcoin-core-fork?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

