交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
OpenMind 在矽谷峰會上首次亮相 OM1 AI 平台的文章出現在 BitcoinEthereumNews.com。重點：由 OpenMind CTO 領導的主要活動專注於 AI 區塊鏈整合。推出使機器人具適應性的 OM1 平台。峰會為全球 AI 和加密貨幣領導者提供了交流機會。OpenMind CTO 陳博遠於 2025 年 10 月 5 日在矽谷 101 x RootData 峰會上揭曉了整合區塊鏈技術以實現機器人可追蹤性的 OM1 AI 平台。OM1 平台的推出標誌著 AI-加密貨幣融合的變革性一步，儘管對區塊鏈市場的即時財務影響尚不明顯。 OM1 平台發布：AI-區塊鏈整合的飛躍 OpenMind CTO 陳博遠在矽谷 101 x RootData 峰會上展示了 OM1 平台，旨在整合 AI 和區塊鏈技術。OM1 的架構支持 AI 代理在多樣環境中運作，使開發者能夠以數位或實體形式部署。OM1 的推出將通過增強適應性和可追蹤性，改變各行業的 AI 應用。 正如陳博遠所述，"我們很高興推出 OM1 平台，這代表了 AI 代理如何與區塊鏈技術整合以增加可追蹤性和無縫支付方面的重大飛躍。"來源。區塊鏈作為強大支付和記錄保存系統的基礎，打造了一個無縫的經濟模型。 來自知名組織的行業領導者和投資者參加了此次活動，包括來自 NVIDIA 和 Founders Fund 的代表。該平台可能會吸引更廣泛的參與，儘管即時的財務參與或市場效應尚不明顯。 NVIDIA 和 Founders Fund AI 和區塊鏈行業的長期影響 您知道嗎？矽谷 101 x RootData 峰會與過去的活動相似，促進了跨行業創新，但通常只有在宣布重大資金或合作夥伴關係時才會對市場產生漸進影響。 截至 2025 年 10 月 5 日 22:55（UTC +8），Ethereum (ETH) 的價格為 $4,510.96，市值為 $544.49 億，市場佔有率為 12.98%。ETH 的表現顯示 24 小時內增加了 0.46%，並且增加了 77.93%...OpenMind 在矽谷峰會上首次亮相 OM1 AI 平台的文章出現在 BitcoinEthereumNews.com。重點：由 OpenMind CTO 領導的主要活動專注於 AI 區塊鏈整合。推出使機器人具適應性的 OM1 平台。峰會為全球 AI 和加密貨幣領導者提供了交流機會。OpenMind CTO 陳博遠於 2025 年 10 月 5 日在矽谷 101 x RootData 峰會上揭曉了整合區塊鏈技術以實現機器人可追蹤性的 OM1 AI 平台。OM1 平台的推出標誌著 AI-加密貨幣融合的變革性一步，儘管對區塊鏈市場的即時財務影響尚不明顯。 OM1 平台發布：AI-區塊鏈整合的飛躍 OpenMind CTO 陳博遠在矽谷 101 x RootData 峰會上展示了 OM1 平台，旨在整合 AI 和區塊鏈技術。OM1 的架構支持 AI 代理在多樣環境中運作，使開發者能夠以數位或實體形式部署。OM1 的推出將通過增強適應性和可追蹤性，改變各行業的 AI 應用。 正如陳博遠所述，"我們很高興推出 OM1 平台，這代表了 AI 代理如何與區塊鏈技術整合以增加可追蹤性和無縫支付方面的重大飛躍。"來源。區塊鏈作為強大支付和記錄保存系統的基礎，打造了一個無縫的經濟模型。 來自知名組織的行業領導者和投資者參加了此次活動，包括來自 NVIDIA 和 Founders Fund 的代表。該平台可能會吸引更廣泛的參與，儘管即時的財務參與或市場效應尚不明顯。 NVIDIA 和 Founders Fund AI 和區塊鏈行業的長期影響 您知道嗎？矽谷 101 x RootData 峰會與過去的活動相似，促進了跨行業創新，但通常只有在宣布重大資金或合作夥伴關係時才會對市場產生漸進影響。 截至 2025 年 10 月 5 日 22:55（UTC +8），Ethereum (ETH) 的價格為 $4,510.96，市值為 $544.49 億，市場佔有率為 12.98%。ETH 的表現顯示 24 小時內增加了 0.46%，並且增加了 77.93%...

OpenMind 在矽谷峰會上發表 OM1 AI 平台

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 07:01
Sleepless AI
AI$0.06155-4.03%
SUMMIT
SUMMIT$0.0000086-1.14%
COM
COM$0.006112-5.92%
Notcoin
NOT$0.0007432-3.17%
FUND
FUND$0.01374--%
重點摘要：
  • 由OpenMind技術長主導的AI區塊鏈整合主要活動。
  • OM1平台發布，實現機器人適應性。
  • 峰會為全球AI和加密貨幣領導者提供交流機會。

OpenMind技術長陳博遠於2025年10月5日在Silicon Valley 101 x RootData峰會上發布了OM1 AI平台，該平台整合區塊鏈技術實現機器人可追溯性。

OM1平台的發布標誌著AI-加密貨幣融合的變革性一步，儘管對區塊鏈市場的即時財務影響尚不明顯。

OM1平台發布：AI-區塊鏈整合的飛躍

OpenMind技術長陳博遠在Silicon Valley 101 x RootData峰會上展示了OM1平台，整合AI和區塊鏈技術。OM1的架構支持AI代理在多樣環境中運行，使開發者能夠以數字或實體形式部署。

OM1的發布將通過增強適應性和可追溯性，改變各行業的AI應用。正如陳博遠所說："我們很高興發布OM1平台，這代表了AI代理如何與區塊鏈技術整合以增加可追溯性和無縫支付的重大飛躍。"來源。區塊鏈提供了強大支付和記錄保存系統的基礎，打造無縫經濟模式。

行業領導者和投資者來自知名組織參加了此次活動，包括NVIDIA和Founders Fund的代表。該平台可能會吸引更廣泛的參與，儘管即時財務參與或市場效應尚不明顯。NVIDIA和Founders Fund

對AI和區塊鏈行業的長期影響

您知道嗎？ Silicon Valley 101 x RootData峰會與過去活動相似，促進跨行業創新，但通常只有在宣布重大資金或合作關係時才會對市場產生漸進影響。

截至2025年10月5日晚上22:55（UTC +8），Ethereum (ETH)價格為$4,510.96，市值為$544.49億，市場佔有率為12.98%。根據CoinMarketCap數據，ETH的表現顯示24小時內增加了0.46%，90天內增加了77.93%。ETH的表現

Ethereum(ETH)，日線圖，2025年10月5日22:55（UTC +8）在CoinMarketCap上的截圖。來源：CoinMarketCap

Coincu研究團隊的見解表明，將區塊鏈與像OM1這樣的AI平台整合可能會刺激自主產業的進步。雖然即時市場影響尚未量化，但長期技術協同效應有可能帶來重大經濟和基礎設施轉變。

免責聲明：本網站提供的信息僅作為一般市場評論，不構成投資建議。我們鼓勵您在投資前進行自己的研究。

來源：https://coincu.com/blockchain/openmind-om1-ai-platform-launch/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.683-6.38%
Union
U$0.0061-1.11%
Index Cooperative
INDEX$0.881+0.22%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.062-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06144-3.96%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,303.55
$104,303.55$104,303.55

-0.71%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,553.09
$3,553.09$3,553.09

+0.95%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.31
$163.31$163.31

-1.79%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4589
$2.4589$2.4589

-2.77%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17787
$0.17787$0.17787

-0.75%