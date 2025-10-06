OpenMind 在矽谷峰會上發表 OM1 AI 平台

重點摘要： 由OpenMind技術長主導的AI區塊鏈整合主要活動。

OM1平台的發布標誌著AI-加密貨幣融合的變革性一步，儘管對區塊鏈市場的即時財務影響尚不明顯。

OM1平台發布：AI-區塊鏈整合的飛躍

OpenMind技術長陳博遠在Silicon Valley 101 x RootData峰會上展示了OM1平台，整合AI和區塊鏈技術。OM1的架構支持AI代理在多樣環境中運行，使開發者能夠以數字或實體形式部署。

OM1的發布將通過增強適應性和可追溯性，改變各行業的AI應用。正如陳博遠所說："我們很高興發布OM1平台，這代表了AI代理如何與區塊鏈技術整合以增加可追溯性和無縫支付的重大飛躍。"來源。區塊鏈提供了強大支付和記錄保存系統的基礎，打造無縫經濟模式。

行業領導者和投資者來自知名組織參加了此次活動，包括NVIDIA和Founders Fund的代表。該平台可能會吸引更廣泛的參與，儘管即時財務參與或市場效應尚不明顯。NVIDIA和Founders Fund

對AI和區塊鏈行業的長期影響

您知道嗎？ Silicon Valley 101 x RootData峰會與過去活動相似，促進跨行業創新，但通常只有在宣布重大資金或合作關係時才會對市場產生漸進影響。

截至2025年10月5日晚上22:55（UTC +8），Ethereum (ETH)價格為$4,510.96，市值為$544.49億，市場佔有率為12.98%。根據CoinMarketCap數據，ETH的表現顯示24小時內增加了0.46%，90天內增加了77.93%。ETH的表現

Ethereum(ETH)，日線圖，2025年10月5日22:55（UTC +8）在CoinMarketCap上的截圖。來源：CoinMarketCap

Coincu研究團隊的見解表明，將區塊鏈與像OM1這樣的AI平台整合可能會刺激自主產業的進步。雖然即時市場影響尚未量化，但長期技術協同效應有可能帶來重大經濟和基礎設施轉變。