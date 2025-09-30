交易所DEX+
OpenAI 燒掉 $2.5B 現金，在半年巨額虧損後尋求 $30B 更多資金

作者：Coincentral
2025/09/30 23:09
TLDRs;

  • OpenAI 在 2025 年上半年產生了 43 億美元的收入，但由於高支出而遭受了 135 億美元的淨虧損。
  • 研發消耗了 67 億美元，而銷售和股票補償與去年相比幾乎增加到了兩倍。
  • 該公司燒掉了 25 億美元現金，向 Microsoft 支付了 20% 的收入，並正在尋求 300 億美元的新資金。
  • 長期預測顯示，隨著 OpenAI 建造晶片、數據中心和擴大合作夥伴關係，到 2029 年將燒掉 1150 億美元現金。

OpenAI 公布了 2025 年上半年令人瞠目的數字。這家人工智能巨頭報告收入為 43 億美元，但同期結束時淨虧損高達 135 億美元。

這一數字的一半以上與可轉換權益的重新計量有關，這是一項技術性會計操作，進一步擴大了其虧損。

成本上升超過收入增長

雖然收入在增長，但支出增長更快。研發仍然是單一最大支出，在六個月期間消耗了 67 億美元，因為公司繼續擴展其 AI 能力。

銷售和營銷也飆升至 20 億美元，幾乎是 2024 年全年支出總額的兩倍。此外，與去年同期相比，股票補償幾乎增加到了兩倍，達到 25 億美元。

總體而言，營運虧損膨脹至 78 億美元。對投資者最為警惕的是，公司承認在半年期間燒掉了 25 億美元現金。

Microsoft、現金儲備和新融資計劃

OpenAI 與 Microsoft 的關係繼續在其財務狀況中扮演重要角色。根據收入分享安排，OpenAI 20% 的收入直接流向這家科技巨頭。

儘管虧損嚴重，但截至六月底，該公司仍持有 175 億美元的現金和證券，這主要歸功於今年早些時候獲得的 100 億美元資金注入。到七月底，OpenAI 已經在尋求額外 300 億美元的新資金。

如果成功，這筆融資將有助於抵消其不斷增加的支出，同時也支持旨在擴大 AI 計算能力的雄心勃勃的基礎設施項目。投資者對 OpenAI 的營利部門估值約為 5000 億美元，表明儘管存在財務挫折，但對其長期潛力仍有持久信心。

長期燒錢預測引發擔憂

財務披露出現不久後，有報導稱 OpenAI 預計到 2029 年將燒掉 1150 億美元，比之前的預測增加了 800 億美元。

該公司已成為全球最大的雲計算能力租用者之一，隨著其 ChatGPT 平台在全球範圍內的使用量增加，數據中心需求激增。
僅在 2025 年，OpenAI 預計支出將超過 80 億美元，比今年早些時候的預測增加了 15 億美元。為了抑制這些不斷膨脹的成本，該公司正在投資自己的硬件。據報導，OpenAI 正與 Broadcom 合作開發定制 AI 晶片，預計明年亮相，這些晶片將內部使用而非出售給客戶。

同時，其合作夥伴關係正在擴大。與 Oracle 的協議將提供 4.5 千兆瓦的數據中心容量，這是由 SoftBank 支持的更廣泛的 5000 億美元 Stargate 計劃的一部分。Alphabet 的 Google Cloud 也加入了供應商名單，進一步多元化 OpenAI 的基礎設施骨幹。

這篇文章《OpenAI 燒掉 25 億美元現金，在巨額半年虧損後尋求 300 億美元更多資金》首次發表於 CoinCentral。

