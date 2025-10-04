OnePay App 與 Zerohash 合作為 Walmart 顧客推出加密貨幣交易服務

TLDR :

由沃爾瑪持有多數股權的 OnePay，正準備在今年於其金融應用程式上推出加密貨幣交易和託管服務。

該應用程式將整合 Bitcoin 和 Ether，由 Zerohash 提供支援，為用戶提供更多支付和提現選項。

OnePay 已經是排名靠前的金融應用程式，在 Apple 應用商店列表中超越了 JPMorgan、Robinhood 和 Chime。

客戶將能夠通過 OnePay 的行動銀行 應用程式直接持有、轉換和消費加密貨幣。

加密貨幣正深入主流零售金融領域。根據 CNBC 的報導，沃爾瑪的金融科技部門 OnePay 正準備將 Bitcoin 和 Ether 引入其應用程式。

這個在美國用戶中已經頗受歡迎的平台，計劃在年底前增加交易和託管功能。此更新正值傳統銀行和金融公司也在擴展數位資產服務之際。對 OnePay 來說，這一步驟與其打造一站式金融應用程式的目標相符。

OnePay 在金融應用程式中增加加密貨幣

CNBC 報導，OnePay 將允許用戶在其行動應用程式中交易和儲存 Bitcoin 和 Ether。該功能預計將在今年晚些時候推出，並由加密貨幣基礎設施初創公司 Zerohash 提供技術支援。

用戶將能夠在應用程式內將加密貨幣轉換為美元。這些資金隨後可用於店內購物、支付賬單或充值卡餘額。該公司尚未公開評論推出時間表，但知情人士已確認了這些計劃。

OnePay 於 2021 年由沃爾瑪和風險投資公司 Ribbit Capital 成立。自推出以來，該公司已擴展到儲蓄賬戶、點對點轉賬、借記卡和信用卡，以及先買後付服務。

增加加密貨幣與其創建美國版數位金融「超級應用程式」的目標一致。

對沃爾瑪而言，該應用程式的分發優勢顯而易見。OnePay 直接整合到美國沃爾瑪門店的結賬流程中，這使其每週能與 1.5 億購物者建立聯繫。

與 Zerohash 的加密貨幣交易合作

加密貨幣功能正與 Zerohash 合作開發，這是一家芝加哥的專業公司，專注於加密貨幣結算和託管服務。

Zerohash 最近從包括 Morgan Stanley 和 Interactive Brokers 在內的投資者那裡籌集了 1.04 億美元。這輪融資使該公司成為銀行和金融科技公司擴展加密貨幣業務的合作夥伴。

通過與 Zerohash 合作，OnePay 將不需要建立自己的加密貨幣基礎設施。相反，它可以接入一個已經為經紀商和金融機構提供服務的現有平台。

消息來源告訴 CNBC，這種合作旨在簡化 Bitcoin 和 Ether 支援的推出。

OnePay 的行動應用程式迅速獲得了關注。它目前在 Apple 免費金融應用程式排行榜上排名第 5，領先於主要競爭對手如JPMorgan Chase、Robinhood 和 Chime。

幾乎所有排名更高的金融應用程式，包括 Cash App、PayPal 和 Venmo，都已提供加密貨幣功能。

分析師表示，這種整合為 OnePay 在數位銀行業務中提供了競爭優勢。已經使用該應用程式進行儲蓄或支付的客戶可能會發現加密貨幣是一個自然的延伸。該公司龐大的零售渠道和不斷增長的用戶群可能有助於在功能上線後加速採用。

