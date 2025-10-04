十月展望：Bitcoin 的季節性、宏觀趨勢、黃金相關性和 ETF 盛宴 作者：Coinstats 2025/10/04 11:00 分享

Bitcoin 是否有望在本月表現優異？它會超越黃金嗎？美聯儲會幫助 Bitcoin 多頭嗎？ Bitcoin 是否有望在本月表現優異？它會超越黃金嗎？美聯儲會幫助 Bitcoin 多頭嗎？