OCC 特許競賽升溫：Coinbase 加入 Circle、Paxos 和 Ripple 行列

TLDR

Coinbase、Circle、Ripple 和 Paxos 競爭 OCC 信託以擴展全國業務

加密巨頭加入 OCC 特許競賽以簡化全國合規流程

Coinbase 加入 OCC 信託特許競爭，與 Circle、Ripple 和 Paxos 同場競技

OCC 信託特許成為加密貨幣全國擴張的關鍵戰場

OCC 特許競賽升溫，加密公司瞄準聯邦合法性

Coinbase 已正式向美國貨幣監理署（OCC）申請國家信託公司特許。這標誌著其在加強監管監督和擴展機構服務方面的關鍵舉措。OCC 信託特許將補充其現有的紐約 BitLicense，並為未來產品提供簡化的合規流程。

該公司經營著全球最大的加密貨幣交易所之一，並尋求鞏固其在數位資產託管方面的角色。通過這一特許，Coinbase 旨在加速產品開發，同時確保機構客戶獲得可信賴的服務。該公司強調，它並非進入傳統銀行業務，而是尋求監管明確性以支持其創新管道。

Coinbase 相信 OCC 信託特許將簡化其多州合規模式，並實現更快的服務推出。這一申請代表了支持加密經濟與傳統金融長期整合的戰略步驟。通過尋求這種聯邦監管，Coinbase 加入了越來越多尋求全國覆蓋和更清晰運營指南的數位資產公司行列。

Circle 通過 OCC 信託特許申請擴大監管足跡

USDC 穩定幣發行商 Circle 也於今年早些時候申請了 OCC 信託特許。此舉與其獲得超越紐約州監管框架的更廣泛聯邦監管的策略一致。通過這樣做，Circle 期望為全國範圍內的託管和支付服務解鎖能力。

該公司繼續發展其代幣化資產生態系統，並穩步深化與金融機構的合作夥伴關係。Circle 認為 OCC 信託特許為在一致規則下加速這些合作提供了明確路徑。它將這一特許視為提高運營彈性和合規效率的工具。

獲得特許將使 Circle 能夠直接持有客戶儲備並按照聯邦指南提供信託服務。它還將減少對分散的州級制度的依賴。這一國家許可對於在金融科技和傳統銀行渠道中擴大 USDC 採用可能至關重要。

Ripple 在監管轉變中尋求全國擴張

Ripple 加入了 OCC 信託特許競賽，同時推動其 RLUSD 穩定幣和跨境結算基礎設施。它旨在利用該許可在各司法管轄區標準化監管並建立監管信心。有了特許，Ripple 可以直接管理數位資產和儲備，提高其運營靈活性。

Ripple 已經擁有多個州許可證和全球支付合作夥伴。然而，國家特許將使其能夠更快地在美國擴展支付服務。它認為這條聯邦路線對推動其基於區塊鏈產品的機構使用至關重要。

今年，Ripple 強調了法律明確性和穩定幣監管的重要性。它旨在將 RLUSD 置於完全合規的環境中。OCC 信託特許作為其長期美國戰略的監管錨點，符合該路線圖。

Paxos 在聯邦監管下推進代幣化努力

穩定幣如 PYUSD 和 PAXG 的發行商 Paxos 也在申請 OCC 信託特許。該申請將把其權限從 NYDFS 框架擴展到國家層面。Paxos 旨在利用該特許提高發行代幣化資產和擴展託管服務的效率。

通過獲得 OCC 信託特許，Paxos 將簡化合規並減少各州的運營延遲。這將增強機構合作夥伴的信心，並促進與傳統金融網絡的整合。Paxos 已表示在此過程中將與監管機構密切合作。

該特許還將使 Paxos 能夠在單一、可信賴的聯邦制度下運營。這為代幣化領域的更廣泛創新和競爭定位創造了空間。隨著穩定幣採用的增長，Paxos 尋求這種國家認可以安全透明地領導。

在數位資產公司中，目前只有 Anchorage Digital 持有 OCC 信託特許。該公司在 2021 年經過大量合規投資和監管合作後獲得了這一地位。其成功證明了這條路徑對加密原生公司的可行性。

