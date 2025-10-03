TLDR

野村證券子公司 Laser Digital 尋求批准在日本提供加密貨幣交易服務。

Laser Digital 旨在擴大其在快速增長的日本市場中的機構客戶基礎。

日本加密貨幣市場交易價值顯著增加，今年達到了 2300 億美元。

這次擴張是在日本國內外支持性政策的背景下進行的，特別是在美國。

Laser Digital 此前已在杜拜獲得了完整的加密貨幣業務許可證，並於 2023 年在日本設立了子公司。

野村控股旨在通過其子公司 Laser Digital Holdings 擴大在日本數位資產市場的存在。總部位於瑞士的 Laser 正在尋求日本金融服務廳（FSA）的批准，以向機構客戶提供交易服務。此舉正值日本加密貨幣市場經歷快速增長之際。

Laser 的申請反映了對日本加密貨幣生態系統的信心

Laser Digital Holdings 正與日本金融服務廳就獲取提供數位資產交易服務的許可證進行談判。首席執行官 Jez Mohideen 確認公司正與該機構進行預先諮詢討論。"這一申請反映了我們對日本不斷發展的數位資產生態系統的信心，"Mohideen 表示。這一發展與日本對數位資產的興趣增長相符，因為加密貨幣市場正在飆升。

Laser 的計劃反映了日本金融領域的更廣泛趨勢。該國的加密貨幣交易市場今年已經取得了令人印象深刻的增長。根據日本虛擬和加密資產交易協會的數據，今年前七個月市場交易價值增加到了 33.7 兆日元（2300 億美元），翻了一番。

野村的 Laser 在日本擴展加密貨幣服務

日本擴張中的加密貨幣市場得益於國內外的支持性政策。稅收法規和加密貨幣專注基金規則的變化預計將進一步促進該行業。美國的政策也為圍繞數位資產的全球勢頭做出了貢獻。

日本加密貨幣市場的增長已經引起了關注。大和證券最近宣布，其 181 家零售分行的客戶現在可以使用 Bitcoin 和 Ether 作為貸款的抵押品。這些轉變突顯了數位資產在日本傳統金融服務中日益增加的整合。

野村於 2022 年推出了 Laser Digital Holdings，提供各種服務，包括資產管理和風險投資。2023 年，Laser 在杜拜獲得了完整的加密貨幣業務許可證，並在日本設立了子公司。如果 Laser 的申請獲得批准，它計劃向日本的加密貨幣公司和傳統金融機構提供經紀交易服務。

儘管有這些雄心，Laser 的表現面臨挑戰。野村今年早些時候報告了在歐洲的季度虧損，部分原因是 Laser 表現不佳。然而，首席執行官 Jez Mohideen 對公司的未來仍然保持樂觀。"我們預期未來會有盈利，儘管可能比最初預期的時間更長，"Mohideen 補充道。

這篇文章《野村的 Laser Digital 計劃在日本市場擴展加密貨幣交易》首次發表於 CoinCentral。