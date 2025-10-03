野村單位著眼於擴大日本加密貨幣交易准入：報告

野村控股正準備深化其在日本數位資產市場的佈局，隨著加密貨幣活動激增，其全資子公司 Laser Digital Holdings 正尋求獲得許可證，以向機構客戶提供交易服務。

根據執行長 Jez Mohideen 的說法，總部位於瑞士的 Laser 正與日本金融服務廳進行預先諮詢談判。

Mohideen 告訴 Bloomberg，這項申請反映了集團對該國數位資產生態系統的信心。

隨著投資者接受數位資產，日本交易價值增加了一倍

日本的加密貨幣交易市場今年迅速擴張。日本虛擬和加密資產交易協會的數據顯示，僅在前七個月，交易價值就增加了一倍，達到33.7兆日圓，約2300億美元。

國外支持性政策，特別是在美國，以及國內預期的變化，如減稅和針對加密貨幣基金的新規則，都推動了這一勢頭。

野村的這一舉動正值加密貨幣在日本進一步融入主流金融服務之際。日本第二大券商大和證券本週宣布，其181家零售分行的客戶現在可以使用 Bitcoin 和 Ether 作為抵押品借入日圓。

日本政府稅收和規則改革促進市場參與

野村於2022年推出 Laser，提供從資產管理到風險投資的服務。該部門在2023年獲得了杜拜的完整加密貨幣業務許可證，並在同年設立了日本子公司。

如果獲得批准，Laser 計劃為傳統金融機構和加密貨幣公司提供經紀交易服務，包括在日本運營的數位資產交易所。

行業觀察人士表示，年輕投資者和機構參與者越來越多地將數位資產作為其投資組合的一部分，特別是隨著政府採取措施減輕稅收負擔並完善規則。

日本市場因其增長速度也吸引了全球關注。在截至2025年6月的12個月內，該國鏈上接收價值增加了120%，超過了韓國、印度和越南。這一增長得益於將更多代幣視為投資工具的改革，以及首個日圓支持的穩定幣發行者的許可。

全球機構關注日本快速發展的加密貨幣市場格局

然而，Laser 的表現並非沒有挑戰。野村今年早些時候報告了歐洲季度虧損，部分原因與財務長森內浩之描述為"不太好"的該部門業績有關。Mohideen 最初預計 Laser 將在成立後兩年內實現盈利，但他後來警告說，實現收支平衡可能需要更長時間。

即使有這些挫折，計劃擴展到日本的舉動表明了野村有意在這個快速發展並吸引全球金融機構的市場中鞏固其角色。

對於監管機構而言，像 Laser 這樣的新參與者的到來突顯了在促進創新的同時保持嚴格監督的平衡行為。