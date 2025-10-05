奈及利亞中央銀行將與證券交易委員會起草新加密貨幣法規

摘要

奈及利亞中央銀行與證券交易委員會合作起草數位資產的加密貨幣法規。

證券交易委員會準備在奈及利亞引入加密貨幣交易稅收規則。

中央銀行在2023年解除了加密貨幣禁令，顯示出更開放的監管方式。

奈及利亞的加密貨幣行業面臨警方騷擾和法律不確定性等挑戰。

奈及利亞中央銀行（CBN）準備與奈及利亞證券交易委員會（SEC）合作，為數位資產創建監管框架。這一舉措是因為該國尋求應對加密貨幣和區塊鏈技術日益增長的影響。CBN行長Olayemi Cardoso在最近的一次講座中透露了這一消息，強調為加密貨幣行業建立明確指導方針的重要性。

CBN與SEC的合作

CBN計劃與SEC密切合作，開發全面的數位資產監管框架。Cardoso行長強調，這種合作將涵蓋各種監管方面，確保對數位貨幣採取可持續的方法。

"我們正在深入合作，確保所有不同的監管機構能夠促成一個關於數位貨幣的可持續進程，"他表示。目標是為加密貨幣創建一個強大的監管環境，既符合全球標準，又能解決當地關切。

這種合作旨在解決奈及利亞加密貨幣相關活動的增加，這個國家在數位資產領域已經獲得了顯著關注。雖然Cardoso承認加密資產在塑造未來金融政策方面的重要性，但他也指出它們的全面影響仍不明確。CBN的重點是平衡創新與消費者保護和金融穩定的需求。

奈及利亞對加密貨幣監管立場的轉變

奈及利亞對加密貨幣的態度在近年來已經發生了變化。2021年，CBN對為加密貨幣相關企業提供服務的金融機構實施了有爭議的禁令。該銀行將洗錢和恐怖主義融資的擔憂列為限制的主要原因。然而，這一禁令在2023年12月被解除，顯示出向更靈活監管的轉變。當時，CBN發布了關於金融機構與虛擬資產服務提供商（VASPs）關係的指導方針。

禁令的解除為受監管的加密貨幣交易打開了大門，但挑戰依然存在。儘管禁令被取消，一些交易者報告在進行交易時遇到困難，引述警方騷擾和迫害等問題。這些擔憂影響了加密貨幣在奈及利亞的整體採用，許多人仍然對公開參與加密貨幣相關活動持謹慎態度。

稅收和監管的變化

除了監管框架外，奈及利亞正準備為數位資產交易引入新的稅收規則。SEC已確認正在制定一項法案，該法案將要求對加密貨幣交易徵稅。預計該法案將很快通過，SEC指出數位資產可能對該國的稅收收入做出重大貢獻。

奈及利亞政府已經認識到加密貨幣市場的潛力，但也看到了明確指導方針的必要性。數位貨幣的使用日益增長，使得建立確保適當監督和問責的結構變得必要。通過監管和對加密貨幣交易徵稅，政府旨在創建一個可持續的環境，使數位資產能夠在法律參數內蓬勃發展。

解決擔憂和挑戰

儘管採取了這些積極步驟，奈及利亞的加密貨幣行業仍然面臨挑戰。交易者，尤其是年輕的奈及利亞人，由於各種法律和安全問題，在執行交易時仍然面臨障礙。據報導，警方沒收資產並向參與加密貨幣活動的個人索要罰款，引起交易者的焦慮。這些問題繼續阻礙奈及利亞全功能加密貨幣生態系統的發展。

隨著CBN和SEC繼續合作制定監管框架，他們面臨著創建一個鼓勵創新同時確保安全的環境的挑戰。目標是創建明確的法規，既支持數位資產的增長，又保護消費者免受欺詐和非法活動的侵害。

總之，奈及利亞中央銀行正與SEC密切合作開發加密貨幣監管框架。這種合作旨在為數位資產交易提供更明確的指導方針，同時解決稅收、安全和市場穩定等挑戰。該國不斷變化的立場反映了加密貨幣在其金融格局中日益增長的作用，但這些法規將如何塑造奈及利亞的加密貨幣未來仍有待觀察。

