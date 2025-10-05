交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
TLDR 奈及利亞的 CBN 與 SEC 合作起草數位資產的加密貨幣法規。SEC 準備在奈及利亞引入加密貨幣交易的稅收規則。CBN 在 2023 年解除了加密貨幣禁令，表明採取更開放的監管方式。奈及利亞的加密貨幣行業面臨警察騷擾和法律不確定性等挑戰。奈及利亞中央銀行 (CBN) [...] 這篇文章《奈及利亞中央銀行將與 SEC 起草新的加密貨幣法規》首次發表於 CoinCentral。TLDR 奈及利亞的 CBN 與 SEC 合作起草數位資產的加密貨幣法規。SEC 準備在奈及利亞引入加密貨幣交易的稅收規則。CBN 在 2023 年解除了加密貨幣禁令，表明採取更開放的監管方式。奈及利亞的加密貨幣行業面臨警察騷擾和法律不確定性等挑戰。奈及利亞中央銀行 (CBN) [...] 這篇文章《奈及利亞中央銀行將與 SEC 起草新的加密貨幣法規》首次發表於 CoinCentral。

奈及利亞中央銀行將與證券交易委員會起草新加密貨幣法規

作者：Coincentral
2025/10/05 19:31
Lorenzo Protocol
BANK$0,08411-1,92%
Comedian
BAN$0,05705-1,62%
Moonveil
MORE$0,00417-12,90%
OpenLedger
OPEN$0,2828-4,49%

摘要

  • 奈及利亞中央銀行與證券交易委員會合作起草數位資產的加密貨幣法規。
  • 證券交易委員會準備在奈及利亞引入加密貨幣交易稅收規則。
  • 中央銀行在2023年解除了加密貨幣禁令，顯示出更開放的監管方式。
  • 奈及利亞的加密貨幣行業面臨警方騷擾和法律不確定性等挑戰。

奈及利亞中央銀行（CBN）準備與奈及利亞證券交易委員會（SEC）合作，為數位資產創建監管框架。這一舉措是因為該國尋求應對加密貨幣和區塊鏈技術日益增長的影響。CBN行長Olayemi Cardoso在最近的一次講座中透露了這一消息，強調為加密貨幣行業建立明確指導方針的重要性。

CBN與SEC的合作

CBN計劃與SEC密切合作，開發全面的數位資產監管框架。Cardoso行長強調，這種合作將涵蓋各種監管方面，確保對數位貨幣採取可持續的方法。

"我們正在深入合作，確保所有不同的監管機構能夠促成一個關於數位貨幣的可持續進程，"他表示。目標是為加密貨幣創建一個強大的監管環境，既符合全球標準，又能解決當地關切。

這種合作旨在解決奈及利亞加密貨幣相關活動的增加，這個國家在數位資產領域已經獲得了顯著關注。雖然Cardoso承認加密資產在塑造未來金融政策方面的重要性，但他也指出它們的全面影響仍不明確。CBN的重點是平衡創新與消費者保護和金融穩定的需求。

奈及利亞對加密貨幣監管立場的轉變

奈及利亞對加密貨幣的態度在近年來已經發生了變化。2021年，CBN對為加密貨幣相關企業提供服務的金融機構實施了有爭議的禁令。該銀行將洗錢和恐怖主義融資的擔憂列為限制的主要原因。然而，這一禁令在2023年12月被解除，顯示出向更靈活監管的轉變。當時，CBN發布了關於金融機構與虛擬資產服務提供商（VASPs）關係的指導方針。

禁令的解除為受監管的加密貨幣交易打開了大門，但挑戰依然存在。儘管禁令被取消，一些交易者報告在進行交易時遇到困難，引述警方騷擾和迫害等問題。這些擔憂影響了加密貨幣在奈及利亞的整體採用，許多人仍然對公開參與加密貨幣相關活動持謹慎態度。

稅收和監管的變化

除了監管框架外，奈及利亞正準備為數位資產交易引入新的稅收規則。SEC已確認正在制定一項法案，該法案將要求對加密貨幣交易徵稅。預計該法案將很快通過，SEC指出數位資產可能對該國的稅收收入做出重大貢獻。

奈及利亞政府已經認識到加密貨幣市場的潛力，但也看到了明確指導方針的必要性。數位貨幣的使用日益增長，使得建立確保適當監督和問責的結構變得必要。通過監管和對加密貨幣交易徵稅，政府旨在創建一個可持續的環境，使數位資產能夠在法律參數內蓬勃發展。

解決擔憂和挑戰

儘管採取了這些積極步驟，奈及利亞的加密貨幣行業仍然面臨挑戰。交易者，尤其是年輕的奈及利亞人，由於各種法律和安全問題，在執行交易時仍然面臨障礙。據報導，警方沒收資產並向參與加密貨幣活動的個人索要罰款，引起交易者的焦慮。這些問題繼續阻礙奈及利亞全功能加密貨幣生態系統的發展。

隨著CBN和SEC繼續合作制定監管框架，他們面臨著創建一個鼓勵創新同時確保安全的環境的挑戰。目標是創建明確的法規，既支持數位資產的增長，又保護消費者免受欺詐和非法活動的侵害。

總之，奈及利亞中央銀行正與SEC密切合作開發加密貨幣監管框架。這種合作旨在為數位資產交易提供更明確的指導方針，同時解決稅收、安全和市場穩定等挑戰。該國不斷變化的立場反映了加密貨幣在其金融格局中日益增長的作用，但這些法規將如何塑造奈及利亞的加密貨幣未來仍有待觀察。

這篇文章《奈及利亞中央銀行將與SEC起草新的加密貨幣法規》首次發表於CoinCentral。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2,683-6,38%
Union
U$0,0061-1,11%
Index Cooperative
INDEX$0,881+0,22%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0,062-5,06%
Sleepless AI
AI$0,06144-3,96%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104.315,43
$104.315,43$104.315,43

-0,70%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3.553,53
$3.553,53$3.553,53

+0,96%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163,31
$163,31$163,31

-1,79%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2,4591
$2,4591$2,4591

-2,76%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0,17784
$0,17784$0,17784

-0,77%