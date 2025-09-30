下一個爆發的加密貨幣今日實時新聞：為圖表嗅探者提供的及時見解（9月29日）

搶先掌握今日爆發潛力加密貨幣的及時洞察

查看我們的爆發潛力加密貨幣實時更新，2025年9月29日！

加密貨幣目前規模龐大得難以想像，這個近4萬億美元的產業正瞄準全球主導地位。

最近的頭條新聞談到Circle和Mastercard計劃將USDC添加到全球支付系統中，Ethereum和Bitcoin的資金儲備達數十億美元，以及Google正在建立自己的區塊鏈。

Bitcoin的歷史增長率超過180,000,000%，Dogecoin超過43,000%，而一些最新的預售代幣通常會增加到10倍、100倍，甚至在罕見情況下增加到1,000倍。

爆發潛力可能是對我們今天在加密貨幣領域所見情況的最佳描述。

具爆發潛力代幣的快速精選

如果你正在尋找關於下一個爆發潛力加密貨幣的最新洞察，請持續關注。我們會在一天中頻繁更新此頁面，為圖表分析師和尋找下一個爆發代幣的交易者提供最新和最佳的內部洞察。

2025年9月29日 • 18:00 (UTC +8)

2025年9月29日 • 18:00 (UTC +8)

隨著9月接近尾聲，Bitcoin重回114,000美元，推動加密貨幣總市值重新超過3.9萬億美元。

BTC在短暫觸及114,309美元後收盤接近113,985美元，投資者現在關注下行關鍵水平108,000美元和接近117,000美元的更強阻力位。過去的周期表明，短暫而急劇的走勢常常引發頭條新聞，導致FOMO（錯失恐懼），推動投資者轉向山寨幣和較小資產。

同時，標普500指數上漲了0.5%，納斯達克100指數上漲了約1%，黃金昨日創下每盎司3,854美元的歷史新高，顯示投資者風險偏好增加。黃金價格的上漲已將美國財政部的黃金持有價值增加到超過1萬億美元。

美聯儲最近降低了25個基點的利率，加上黃金價格上漲，為加密貨幣等高風險投資創造了肥沃的土壤。隨著大量資金流通，預計其中一部分也將流入高貝塔資產，如山寨幣和迷因幣。

其中一個突出的是Maxi Doge ($MAXI) — 一種傳遞純粹瘋狂能量的迷因幣：最大槓桿、最大泵動、最大文化。

Solana可能在SEC即將做出ETF決定前達到250美元，將Snorter Token推向新高度

2025年9月29日 • 18:00 (UTC +8)

在過去三天增長了12%並且機會性購買激增後，$SOL昨日達到了213美元。

投資者信心增長與10月10日有關，屆時SEC將對第一批ETF做出決定，包括Solana。

Nate Geraci稱這些即將到來的幾週對現貨加密貨幣ETF來說是"巨大的"，為名單上的所有ETF敲響了牛市號角，首先是$SOL。

替代文字 – Nate Geraci為X社區炒作SEC即將做出的決定

基於Solana的Snorter Token ($SNORT)，目前處於410萬美元預售階段的代幣獵取項目，也將從有利的ETF決定中獲益良多。

作者：Bogdan Patru，Bitcoinist — https://bitcoinist.com/next-crypto-to-explode-live-news-september-30-2025/