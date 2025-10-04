美國引入有關 Bitcoin 和加密貨幣的新稅法！以下是您需要了解的內容...

在美國政府關閉及其可能影響成為主要議程項目的同時，紐約州提出了一項令人驚訝的法案。

據此，紐約州提出的一項法案建議對加密貨幣礦工徵收累進式電力稅。

在此時，紐約州參議員Liz Krueger和議會成員Anna Kelles提出了S8518法案，該法案將對使用大量能源的Bitcoin (BTC)挖礦公司徵收電力消耗稅。

根據該法案，每年使用不超過225萬千瓦時(kWh)的礦工將不被徵稅。

消耗超過此門檻的BTC挖礦公司將被提議徵稅，使用量在226萬至500萬千瓦時之間的每千瓦時徵收兩美分，使用量在500萬至1000萬千瓦時之間的徵收三美分，使用量達到2000萬千瓦時的徵收四美分，使用量超過2000萬千瓦時的徵收五美分。

稅收收入將用於該州的能源援助計劃，以支持低收入和中產階級家庭。

相比之下，使用可再生能源的礦工將不被徵稅。

該組織指出，加密貨幣挖礦行業正面臨盈利能力下降的問題，並表示通過這樣的法案可能會促使礦工離開紐約。

參議員Liz Krueger在一份聲明中表示：

"這項法案將確保那些增加紐約人電費的礦工支付他們應有的份額，同時也為因高額電費而掙扎的家庭提供直接援助。

挖礦設施的到來為居民每年額外增加了約7900萬美元的電力成本，為小型企業增加了1.65億美元。

