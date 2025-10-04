交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
美國推出有關比特幣和加密貨幣的新稅法！以下是您需要了解的內容… 這篇文章發表在 BitcoinEthereumNews.com。在美國政府關閉及其可能影響成為主要議題的同時，紐約州提出了一項令人驚訝的法案。據此，紐約州提出的一項法案建議對加密貨幣礦工徵收累進式電力稅。此時，紐約州參議員 Liz Krueger 和議會成員 Anna Kelles 提出了 S8518 法案，該法案將對使用大量能源的比特幣（BTC）挖礦公司徵收電力消耗稅。根據該法案，每年使用不超過 225 萬千瓦時（kWh）的礦工將不被徵稅。消耗超過此門檻的 BTC 挖礦公司將被提議徵稅，使用量在 226 萬至 500 萬千瓦時之間的每千瓦時徵收兩美分，使用量在 500 萬至 1000 萬千瓦時之間的每千瓦時徵收三美分，使用量達到 2000 萬千瓦時的每千瓦時徵收四美分，使用量超過 2000 萬千瓦時的每千瓦時徵收五美分。稅收收入將用於該州的能源援助計劃，以支持低收入和中產階級家庭。相比之下，使用可再生能源的礦工將不被徵稅。該組織指出，加密貨幣挖礦行業正面臨盈利能力下降的問題，並表示通過這樣的法案可能會促使礦工離開紐約。參議員 Liz Krueger 在一份聲明中表示："這項法案將確保那些增加紐約人電費的礦工支付他們應有的份額，同時也為那些為高額電費而掙扎的家庭提供直接援助。挖礦設施的到來為居民每年增加了約 7900 萬美元的電力成本，為小型企業增加了 1.65 億美元的電力成本。 *這不是投資建議。立即關注我們的 Telegram 和 Twitter 帳戶，獲取獨家新聞、分析和鏈上數據！ 來源：https://en.bitcoinsistemi.com/new-tax-bill-introduced-in-the-us-concerning-bitcoin-and-cryptocurrencies-heres-what-you-need-to-know/美國推出有關比特幣和加密貨幣的新稅法！以下是您需要了解的內容… 這篇文章發表在 BitcoinEthereumNews.com。在美國政府關閉及其可能影響成為主要議題的同時，紐約州提出了一項令人驚訝的法案。據此，紐約州提出的一項法案建議對加密貨幣礦工徵收累進式電力稅。此時，紐約州參議員 Liz Krueger 和議會成員 Anna Kelles 提出了 S8518 法案，該法案將對使用大量能源的比特幣（BTC）挖礦公司徵收電力消耗稅。根據該法案，每年使用不超過 225 萬千瓦時（kWh）的礦工將不被徵稅。消耗超過此門檻的 BTC 挖礦公司將被提議徵稅，使用量在 226 萬至 500 萬千瓦時之間的每千瓦時徵收兩美分，使用量在 500 萬至 1000 萬千瓦時之間的每千瓦時徵收三美分，使用量達到 2000 萬千瓦時的每千瓦時徵收四美分，使用量超過 2000 萬千瓦時的每千瓦時徵收五美分。稅收收入將用於該州的能源援助計劃，以支持低收入和中產階級家庭。相比之下，使用可再生能源的礦工將不被徵稅。該組織指出，加密貨幣挖礦行業正面臨盈利能力下降的問題，並表示通過這樣的法案可能會促使礦工離開紐約。參議員 Liz Krueger 在一份聲明中表示："這項法案將確保那些增加紐約人電費的礦工支付他們應有的份額，同時也為那些為高額電費而掙扎的家庭提供直接援助。挖礦設施的到來為居民每年增加了約 7900 萬美元的電力成本，為小型企業增加了 1.65 億美元的電力成本。 *這不是投資建議。立即關注我們的 Telegram 和 Twitter 帳戶，獲取獨家新聞、分析和鏈上數據！ 來源：https://en.bitcoinsistemi.com/new-tax-bill-introduced-in-the-us-concerning-bitcoin-and-cryptocurrencies-heres-what-you-need-to-know/

美國引入有關 Bitcoin 和加密貨幣的新稅法！以下是您需要了解的內容...

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 02:44

在美國政府關閉及其可能影響成為主要議程項目的同時，紐約州提出了一項令人驚訝的法案。

據此，紐約州提出的一項法案建議對加密貨幣礦工徵收累進式電力稅。

在此時，紐約州參議員Liz Krueger和議會成員Anna Kelles提出了S8518法案，該法案將對使用大量能源的Bitcoin (BTC)挖礦公司徵收電力消耗稅。

根據該法案，每年使用不超過225萬千瓦時(kWh)的礦工將不被徵稅。

消耗超過此門檻的BTC挖礦公司將被提議徵稅，使用量在226萬至500萬千瓦時之間的每千瓦時徵收兩美分，使用量在500萬至1000萬千瓦時之間的徵收三美分，使用量達到2000萬千瓦時的徵收四美分，使用量超過2000萬千瓦時的徵收五美分。

稅收收入將用於該州的能源援助計劃，以支持低收入和中產階級家庭。

相比之下，使用可再生能源的礦工將不被徵稅。

該組織指出，加密貨幣挖礦行業正面臨盈利能力下降的問題，並表示通過這樣的法案可能會促使礦工離開紐約。

參議員Liz Krueger在一份聲明中表示：

"這項法案將確保那些增加紐約人電費的礦工支付他們應有的份額，同時也為因高額電費而掙扎的家庭提供直接援助。

挖礦設施的到來為居民每年額外增加了約7900萬美元的電力成本，為小型企業增加了1.65億美元。

*這不是投資建議。

立即關注我們的TelegramTwitter帳號，獲取獨家新聞、分析和鏈上數據！

來源：https://en.bitcoinsistemi.com/new-tax-bill-introduced-in-the-us-concerning-bitcoin-and-cryptocurrencies-heres-what-you-need-to-know/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.683-6.38%
Union
U$0.0061-1.11%
Index Cooperative
INDEX$0.881+0.22%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.062-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06144-3.96%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,334.01
$104,334.01$104,334.01

-0.68%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,555.01
$3,555.01$3,555.01

+1.00%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.39
$163.39$163.39

-1.74%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4598
$2.4598$2.4598

-2.74%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17787
$0.17787$0.17787

-0.75%