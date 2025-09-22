交易所DEX+
加州下巴哈新品嚐桌突顯區域從農場到餐桌的傳統

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/22 10:24
在科斯塔帕爾馬斯四季度假村的品味餐桌準備工作。

科斯塔帕爾馬斯四季度假村

在墨西哥的下加利福尼亞州，涼爽的微風終於來臨，為這個以風味豐富、新鮮食材和它們所滋養的從農場到餐桌烹飪運動而聞名的地區帶來了新的豐收。隨著季節的變化，科斯塔帕爾馬斯四季度假村——該地區最精緻的度假村之一——推出了一項新的用餐體驗：一個將土地果實變成藝術的全新品味餐桌活動。

匯集了代表度假村十二個用餐目的地的廚師們，這個度假村首次舉辦的品味餐桌活動是一次環遊世界又回歸的旅程。然而，它根植於這個地區豐富的烹飪傳統，使其成為一種連貫的用餐體驗，直擊下加利福尼亞州成為美食愛好者特別目的地的核心所在。

位於廚師花園中的Zest是下加州最小的餐廳，只有一張可容納12位客人的餐桌。

科斯塔帕爾馬斯四季度假村

在東角

沿著科爾特斯海的寧靜海岸，科斯塔帕爾馬斯四季度假村坐落在一個感覺獨特而寧靜的區域，幸運地遠離了洛斯卡沃斯的特色喧囂。它於2019年在東角沿著美麗、人少的海灘（可游泳，對於內行人來說是洛斯卡沃斯罕見的設施）首次亮相，並擁有寬敞的水療和健康中心、錦標賽級高爾夫球場、私人碼頭等更多設施。

擁有十二個不同的用餐目的地——"如果包括客房用餐，那就是十三個，"度假村的行政主廚Paolo Della Corte指出——美食一直是參觀這個度假村的核心意義。"許多客人在他們的住宿期間沒有機會嘗試我們提供的所有東西，"Della Corte說。"我們創建了品味餐桌活動，讓客人有機會在一頓史詩般的十二道菜晚餐中嘗試我們提供的每一種用餐體驗。"

品味餐桌活動的菜單和花園餐桌佈置。

科斯塔帕爾馬斯四季度假村

從農場到餐桌，一條貫穿線

Della Corte廚師和他的團隊於8月30日首次推出了將成為季度性品味餐桌系列的第一場活動，創造了一個十二道菜的品嚐菜單，每道菜都從度假村的一家餐廳汲取靈感。考慮到烹飪提供包括地中海小吃、經典墨西哥美食、日系海鮮等等，製作這個菜單是一項壯舉。Della Corte說，這是"我做過的最美味的拼圖"。

將每個部分連接在一起的是從農場到餐桌的傳統，以及對新鮮風味的承諾，這種承諾超越了度假村，已成為地區標準。"儘管烹飪風格多樣，但這裡的烹飪計劃植根於東角最完美的農產品、海鮮和可持續飼養的肉類的豐收，"Della Corte說。"這是將我們的食品和飲料體驗連接在一起的金線。"

科斯塔帕爾馬斯四季度假村的Limón，是度假村首次品味餐桌活動的舉辦地點。

科斯塔帕爾馬斯四季度假村

對於這樣一個乾燥、沙漠般的地區能夠生產出豐富多樣的水果、蔬菜、香草和香料，常常讓遊客感到驚訝。但是，這個地區遠比表面看起來的要豐富。"我們在東角非常幸運，因為圍繞我們的Sierra de la Laguna山脈的雨水落下的方式，它來到半島的這一側，這就是為什麼我們的農產品如此完美，"Della Corte說。

憑藉如此美麗的豐收，精明的洛斯卡沃斯廚師和注重健康飲食的當地人多年來一直穩步將該地區打造成一個真正的從農場到餐桌的目的地。

在度假村備受讚譽的招牌餐廳Limón的花園中直接舉辦首次品味餐桌活動是非常合理的。在這裡，客人在許多將用於菜單的食材被種植的地方用餐。

行政主廚Paolo Della Corte在首次品味餐桌活動中準備菜餚。

科斯塔帕爾馬斯四季度假村

菜單包括各種各樣的菜餚，如下加利福尼亞州獨一無二的巧克力蛤蜊配蒜香醬、芒果酸橘汁醃魚配香菜和塔津香料，以及烤黃尾鮪魚尼斯沙拉配新鮮採摘的蔬菜。

對Della Corte來說特別特別的是代表Zest的菜餚，這家所謂的卡沃最小的餐廳每晚只有一張桌子和一次就餐：卡拉馬拉塔意大利麵配恩塞納達貽貝、綠辣椒和酥脆的麵包屑。"Zest為我們的客人提供一個九道菜的品嚐菜單，將當地食材與我的意大利傳統融合在一起。[這道菜]讓我們的下加州貝類在最完美的夏季一口中閃耀。輕盈，但也充滿了當地風味，"他說。

科斯塔帕爾馬斯四季度假村的從農場到餐桌美食。

科斯塔帕爾馬斯四季度假村

季節性系列

隨著新的季節為該地區的田野播下新鮮的種子，廚師們已經期待著季度性品味餐桌活動的下一次迭代，現在只有幾週的時間了。每次活動都將提供一個獨特的菜單，根據季節量身定制。

對於Della Corte廚師來說，對從農場到餐桌烹飪的承諾遠遠超越了一時的潮流或單一的活動。"從農場到餐桌的用餐在這裡是一個永恆的趨勢...對我們來說，它從來不是一個趨勢，而是一種生活方式。可以理解，這是食客的偏好，我們很幸運現在這是一種趨勢，因為這就是我們一直以來的樣子，也是我們將永遠保持的樣子。"

品味餐桌背後的廚師們。

科斯塔帕爾馬斯四季度假村

來源：https://www.forbes.com/sites/carleyrojasavila/2025/09/21/new-tasting-table-in-baja-california-highlights-a-rich-regional-farm-to-table-legacy/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

