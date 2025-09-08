交易所DEX+
新的 CLARITY 法案草案可能保護 Bitcoin 和加密貨幣開發者免於過去的責任

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:35
週五，美國參議院銀行委員會發布了 CLARITY 法案（CLARITY）的最新草案，其中提出對 18 U.S. Code § 1960(a) 的修正案，規定只有「明知行使對貨幣、資金或其他替代貨幣價值的控制權」的加密貨幣開發者或提供者才被視為資金傳輸業務。

參議院銀行委員會最新版本 CLARITY 的第一頁。

更重要的是，這項修正案不僅會在該法案通過後保護比特幣和加密貨幣開發者，還會追溯性地保護這些開發者。

在草案第五章第 501 節，標題為「保護軟體開發者和軟體創新」，其中指出「本節及本節所作的修正案，適用於本法案頒布日期之前、當日或之後發生的行為。」

對 Tornado Cash 開發者 Roman Storm 的積極發展

如果這些條款被納入最終成為法律的法案版本中，上個月因經營無牌資金傳輸業務而被判有罪的 Tornado Cash 開發者 Roman Storm 將會受益。

根據 Eleanor Terrett 的報導，Storm 已暗示他計劃對有罪判決提出上訴。

如果 CLARITY 成為法律，且關於追溯性開發者保護的條款被納入通過的法案草案中，理論上 Storm 的法律團隊在上訴層級應該不會有任何問題獲勝。

不幸的是，如果 CLARITY 通過並包含追溯性保護，這將無法幫助 Samourai 錢包開發者，他們在七月因經營無牌資金傳輸業務而接受了認罪協議。

對非託管加密貨幣技術開發者的進一步保護

CLARITY 的這個最新草案還規定，「非控制」（非託管）加密貨幣技術的開發者或提供者不應根據 31 U.S. Code § 5330 被視為資金傳輸業務。這也將追溯適用。

非控制開發者被定義為那些創建或從事「分布式賬本服務」的人，這些服務「在正常運營過程中，沒有單方面和獨立控制、按需啟動或執行涉及用戶有權獲得的數字資產交易的法律權利，而無需任何其他第三方的批准、同意或指示。」

這一定義適用於開發加密貨幣服務、軟體或硬體的開發者，這些產品幫助客戶促進數字資產的自我託管和保管。

接下來會發生什麼？

國會已於 2025 年 9 月 2 日重新開會，美國參議院銀行委員會計劃繼續優先考慮 CLARITY，此前已接受了加密貨幣行業許多成員對該法案的意見。

「這份立法草案反映了數百名利益相關者對七月討論草案中廣泛問題的反饋，這是資訊請求（RFI）的一部分，」參議院銀行委員會的一位發言人告訴比特幣雜誌。「Scott 主席、Lummis 參議員及其同事將繼續以兩黨合作方式努力，提供最終產品，以保護投資者、促進創新，並確保數字金融的未來紮根於美國。」

目前參議院銀行委員會的日程表上沒有關於該法案的聽證會。

來源：https://bitcoinmagazine.com/legal/new-clarity-act-draft-could-shield-bitcoin-and-crypto-developers-from-past-liability

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

