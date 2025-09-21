交易所DEX+
Neurolov 加入 Novastro 結合代幣化 RWA 與去中心化 AI 計算的消息發布在 BitcoinEthereumNews.com。Neurolov 是一個去中心化 AI 計算平台和 GPU 市場，已與區塊鏈生態系統 Novastro 合作，將 RWA 帶上鏈。這項合作旨在連接真實世界資產（RWA）和社區主導的去中心化計算。根據 Neurolov 在其官方社交媒體公告中透露，這一發展的主要目標是通過 AI 主導的計算資源推進 RWA 領域。除此之外，該計劃還專注於擴大 $XNL 和 $NLOV 代幣的採用。⚡ 社區重大新聞 ⚡ 我們正式與 @Novastro_xyz 合作，連接社區驅動計算 + RWA 金融。我們將共同：✔️ 用去中心化 AI 計算為代幣化真實世界資產提供動力✔️ 在多鏈上擴展 $NLOV + $XNL 的採用… pic.twitter.com/rvzOW2L9TB — Neurolov (@neurolov) 2025年9月20日 Neurolov x Novastro 聯盟合併去中心化 AI 和代幣化 AI Neurolov 和 Novastro 之間的合作考慮了社區驅動的去中心化 AI 計算和 RWA 金融的合併。因此，這一舉措有望為在快速發展的區塊鏈生態系統中結合代幣化金融和去中心化 AI 樹立強有力的先例。藉此，該發展利用了 Neurolov 的去中心化計算功能和 Novastro 在代幣化 RWA 方面的專業知識。這種包容性協同效應受益於兩個平台的優勢，提供可擴展的基礎設施，為用戶、投資者和開發者提供便利。通過 RWA-AI 整合賦能發明者和社區 根據 Neurolov 表示，與 Novastro 的合作強化了以社區為中心的方法。因此，通過結合去中心化計算基礎設施與下一代代幣化金融，合作者旨在通過平衡的收益模式增強客戶能力，同時推動長期生態系統增長。同時，該計劃旨在最小化參與障礙，讓機構和零售投資者使用新的收入生成途徑。Umair Younas 是一位自 2019 年以來與這項工作相關的加密貨幣內容撰寫者。在 Blockchainreporter，他擔任...

Neurolov 加入 Novastro 結合代幣化 RWAs 與去中心化 AI 計算

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 15:05
Neurolov，一個去中心化的 AI 計算平台和 GPU 市場，已與區塊鏈生態系統 Novastro 合作，將實體資產（RWAs）上鏈。這項合作旨在連接實體資產（RWAs）和社區主導的去中心化計算。根據 Neurolov 在其官方社交媒體公告中透露，此發展的主要目標是通過 AI 主導的計算資源推進 RWA 領域。除此之外，該計劃還專注於擴大 $XNL 和 $NLOV 代幣的採用。

Neurolov 與 Novastro 聯盟合併去中心化 AI 和代幣化 AI

Neurolov 和 Novastro 之間的合作考慮了社區驅動的去中心化 AI 計算和 RWA 金融的合併。因此，這一舉措有望為在快速發展的區塊鏈生態系統中結合代幣化金融和去中心化 AI 建立強大的先例。藉此，該發展利用 Neurolov 的去中心化計算功能與 Novastro 在代幣化 RWAs 方面的專業知識。這種包容性的協同效應從兩個平台的優勢中受益，提供可擴展的基礎設施，為用戶、投資者和開發者提供便利。

通過 RWA-AI 整合賦能發明家和社區

根據 Neurolov 的說法，與 Novastro 的合作強化了以社區為中心的方法。因此，通過結合去中心化計算基礎設施與下一代代幣化金融，合作者旨在通過平衡的收益模式增強客戶能力，同時推動長期生態系統增長。同時，該計劃旨在最小化參與障礙，讓機構和零售投資者使用新的收入生成途徑。

Umair Younas 是一位加密貨幣相關內容作家，自 2019 年起從事這項工作。在 Blockchainreporter，他擔任新聞和文章撰寫者。他是加密貨幣、區塊鏈、NFTs、DeFi 和 FinTech 愛好者。他在撰寫關於經紀商和交易所的真實評論方面有很強的掌控力，並且他與我們的教育團隊合作撰寫教育內容。他夢想提高人們對數字貨幣的認識。他的作品經過充分研究並充滿信息，因此提供了新鮮的見解。如果您想了解加密貨幣領域的最新動態，請關注他的文章。

來源：https://blockchainreporter.net/neurolov-joins-novastro-to-combine-tokenized-rwas-with-decentralized-ai-compute/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

