Neurolov 加入 Novastro 結合代幣化 RWAs 與去中心化 AI 計算

Neurolov，一個去中心化的 AI 計算平台和 GPU 市場，已與區塊鏈生態系統 Novastro 合作，將實體資產（RWAs）上鏈。這項合作旨在連接實體資產（RWAs）和社區主導的去中心化計算。根據 Neurolov 在其官方社交媒體公告中透露，此發展的主要目標是通過 AI 主導的計算資源推進 RWA 領域。除此之外，該計劃還專注於擴大 $XNL 和 $NLOV 代幣的採用。
Neurolov 與 Novastro 聯盟合併去中心化 AI 和代幣化 AI
Neurolov 和 Novastro 之間的合作考慮了社區驅動的去中心化 AI 計算和 RWA 金融的合併。因此，這一舉措有望為在快速發展的區塊鏈生態系統中結合代幣化金融和去中心化 AI 建立強大的先例。藉此，該發展利用 Neurolov 的去中心化計算功能與 Novastro 在代幣化 RWAs 方面的專業知識。這種包容性的協同效應從兩個平台的優勢中受益，提供可擴展的基礎設施，為用戶、投資者和開發者提供便利。
通過 RWA-AI 整合賦能發明家和社區
根據 Neurolov 的說法，與 Novastro 的合作強化了以社區為中心的方法。因此，通過結合去中心化計算基礎設施與下一代代幣化金融，合作者旨在通過平衡的收益模式增強客戶能力，同時推動長期生態系統增長。同時，該計劃旨在最小化參與障礙，讓機構和零售投資者使用新的收入生成途徑。
