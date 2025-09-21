Neurolov 加入 Novastro 結合代幣化 RWAs 與去中心化 AI 計算

Neurolov 加入 Novastro 結合代幣化 RWA 與去中心化 AI 計算的消息發布在 BitcoinEthereumNews.com。Neurolov 是一個去中心化 AI 計算平台和 GPU 市場，已與區塊鏈生態系統 Novastro 合作，將 RWA 帶上鏈。這項合作旨在連接真實世界資產（RWA）和社區主導的去中心化計算。根據 Neurolov 在其官方社交媒體公告中透露，這一發展的主要目標是通過 AI 主導的計算資源推進 RWA 領域。除此之外，該計劃還專注於擴大 $XNL 和 $NLOV 代幣的採用。⚡ 社區重大新聞 ⚡ 我們正式與 @Novastro_xyz 合作，連接社區驅動計算 + RWA 金融。我們將共同：✔️ 用去中心化 AI 計算為代幣化真實世界資產提供動力✔️ 在多鏈上擴展 $NLOV + $XNL 的採用… pic.twitter.com/rvzOW2L9TB — Neurolov (@neurolov) 2025年9月20日 Neurolov x Novastro 聯盟合併去中心化 AI 和代幣化 AI Neurolov 和 Novastro 之間的合作考慮了社區驅動的去中心化 AI 計算和 RWA 金融的合併。因此，這一舉措有望為在快速發展的區塊鏈生態系統中結合代幣化金融和去中心化 AI 樹立強有力的先例。藉此，該發展利用了 Neurolov 的去中心化計算功能和 Novastro 在代幣化 RWA 方面的專業知識。這種包容性協同效應受益於兩個平台的優勢，提供可擴展的基礎設施，為用戶、投資者和開發者提供便利。通過 RWA-AI 整合賦能發明者和社區 根據 Neurolov 表示，與 Novastro 的合作強化了以社區為中心的方法。因此，通過結合去中心化計算基礎設施與下一代代幣化金融，合作者旨在通過平衡的收益模式增強客戶能力，同時推動長期生態系統增長。同時，該計劃旨在最小化參與障礙，讓機構和零售投資者使用新的收入生成途徑。Umair Younas 是一位自 2019 年以來與這項工作相關的加密貨幣內容撰寫者。在 Blockchainreporter，他擔任... Neurolov 加入 Novastro 結合代幣化 RWA 與去中心化 AI 計算的消息發布在 BitcoinEthereumNews.com。Neurolov 是一個去中心化 AI 計算平台和 GPU 市場，已與區塊鏈生態系統 Novastro 合作，將 RWA 帶上鏈。這項合作旨在連接真實世界資產（RWA）和社區主導的去中心化計算。根據 Neurolov 在其官方社交媒體公告中透露，這一發展的主要目標是通過 AI 主導的計算資源推進 RWA 領域。除此之外，該計劃還專注於擴大 $XNL 和 $NLOV 代幣的採用。⚡ 社區重大新聞 ⚡ 我們正式與 @Novastro_xyz 合作，連接社區驅動計算 + RWA 金融。我們將共同：✔️ 用去中心化 AI 計算為代幣化真實世界資產提供動力✔️ 在多鏈上擴展 $NLOV + $XNL 的採用… pic.twitter.com/rvzOW2L9TB — Neurolov (@neurolov) 2025年9月20日 Neurolov x Novastro 聯盟合併去中心化 AI 和代幣化 AI Neurolov 和 Novastro 之間的合作考慮了社區驅動的去中心化 AI 計算和 RWA 金融的合併。因此，這一舉措有望為在快速發展的區塊鏈生態系統中結合代幣化金融和去中心化 AI 樹立強有力的先例。藉此，該發展利用了 Neurolov 的去中心化計算功能和 Novastro 在代幣化 RWA 方面的專業知識。這種包容性協同效應受益於兩個平台的優勢，提供可擴展的基礎設施，為用戶、投資者和開發者提供便利。通過 RWA-AI 整合賦能發明者和社區 根據 Neurolov 表示，與 Novastro 的合作強化了以社區為中心的方法。因此，通過結合去中心化計算基礎設施與下一代代幣化金融，合作者旨在通過平衡的收益模式增強客戶能力，同時推動長期生態系統增長。同時，該計劃旨在最小化參與障礙，讓機構和零售投資者使用新的收入生成途徑。Umair Younas 是一位自 2019 年以來與這項工作相關的加密貨幣內容撰寫者。在 Blockchainreporter，他擔任...