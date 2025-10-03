交易所DEX+
Near Foundation 推出 AI 代表以提升 DAO 投票參與度

作者：Coincentral
2025/10/03 18:06
摘要

  • Near Foundation 正在開發由 AI 驅動的數位分身，代表 DAO 成員參與治理投票。
  • AI 代表將學習用戶偏好並代表他們投票，以增加 DAO 的參與度。
  • Near Foundation 的 Lane Rettig 強調，關鍵決策仍將需要人類參與。
  • AI 代表將首先服務於具有相似偏好的大型群體，然後再轉向個人代表。
  • Near Foundation 的 AI 工具 Pulse 已經在追蹤社區情緒並總結 Discord 等平台上的討論。

Near Foundation 正在開發一個創新的 AI 驅動系統，旨在革新治理投票。該系統將涉及「數位分身」代表去中心化自治組織 (DAO) 成員行動，以增加投票參與度。該基金會正在開發這些 AI 代表，以解決 DAO 中常見的投票冷漠和中心化問題。

Near Foundation 推出用於治理投票的 AI

Near Foundation 旨在解決許多 DAO 中出現的低投票率問題。該基金會的研究員 Lane Rettig 在新加坡 Token2049 會議的一次採訪中解釋了 AI 代表的概念。根據 Rettig 的說法，由 AI 驅動的代表將學習用戶偏好並相應地投票。這一過程將實現快速高效的治理決策，將投票轉變為可以幾乎立即執行的「數學問題」。

Rettig 認為，AI 代表可以消除投票過程中對人類參與的需求。然而，他強調某些決策，如資金分配或策略轉變，仍將需要人類判斷。「關鍵決策應該始終有人類參與其中，」Rettig 表示。雖然 AI 代表會推動投票者，但在某些情況下，它們不會取代人類決策。

該系統仍在開發中，Near Foundation 計劃分階段推出。最初，AI 代表將代表具有相似投票偏好的群體。隨著技術的發展，它將為每個成員提供個人代表，甚至可能提供由 AI 驅動的 CEO 用於治理目的。

AI 驅動治理的挑戰與潛力

AI 代理已經在加密貨幣行業取得重大進展，數千個代理正在與各種平台和協議互動。Near Foundation 旨在通過利用 AI 代理進行治理投票來擴展這一概念。該基金會還開發了 Pulse，這是一個追蹤社區情緒並總結來自 Discord 等平台討論的 AI 工具。

儘管有潛在的好處，AI 代表也帶來風險。一些批評者認為，這些代理可能會誤解用戶偏好，甚至做出錯誤的決定。Rettig 承認這些擔憂，表示如果 AI 代表犯錯，這表明其上下文存在問題。他補充說，這些代表的訓練模型將包括加密證明，以確保透明度並與用戶價值觀保持一致。

Near Foundation 計劃從更簡單的任務開始讓 AI 代表參與，例如就提案提供建議並為投票決策提供背景。隨著時間的推移，該系統將發展為處理更複雜的治理任務。Rettig 認為治理的最終目標是成為一個高效的自動化過程，AI 代表可以根據預測的偏好快速投票。

這篇文章「Near Foundation 推出 AI 代表以提升 DAO 投票參與度」首次發表於 CoinCentral。

