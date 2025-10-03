Near Foundation 正在開發一個創新的 AI 驅動系統，旨在革新治理投票。該系統將涉及「數位分身」代表去中心化自治組織 (DAO) 成員行動，以增加投票參與度。該基金會正在開發這些 AI 代表，以解決 DAO 中常見的投票冷漠和中心化問題。
Near Foundation 旨在解決許多 DAO 中出現的低投票率問題。該基金會的研究員 Lane Rettig 在新加坡 Token2049 會議的一次採訪中解釋了 AI 代表的概念。根據 Rettig 的說法，由 AI 驅動的代表將學習用戶偏好並相應地投票。這一過程將實現快速高效的治理決策，將投票轉變為可以幾乎立即執行的「數學問題」。
Rettig 認為，AI 代表可以消除投票過程中對人類參與的需求。然而，他強調某些決策，如資金分配或策略轉變，仍將需要人類判斷。「關鍵決策應該始終有人類參與其中，」Rettig 表示。雖然 AI 代表會推動投票者，但在某些情況下，它們不會取代人類決策。
該系統仍在開發中，Near Foundation 計劃分階段推出。最初，AI 代表將代表具有相似投票偏好的群體。隨著技術的發展，它將為每個成員提供個人代表，甚至可能提供由 AI 驅動的 CEO 用於治理目的。
AI 代理已經在加密貨幣行業取得重大進展，數千個代理正在與各種平台和協議互動。Near Foundation 旨在通過利用 AI 代理進行治理投票來擴展這一概念。該基金會還開發了 Pulse，這是一個追蹤社區情緒並總結來自 Discord 等平台討論的 AI 工具。
儘管有潛在的好處，AI 代表也帶來風險。一些批評者認為，這些代理可能會誤解用戶偏好，甚至做出錯誤的決定。Rettig 承認這些擔憂，表示如果 AI 代表犯錯，這表明其上下文存在問題。他補充說，這些代表的訓練模型將包括加密證明，以確保透明度並與用戶價值觀保持一致。
Near Foundation 計劃從更簡單的任務開始讓 AI 代表參與，例如就提案提供建議並為投票決策提供背景。隨著時間的推移，該系統將發展為處理更複雜的治理任務。Rettig 認為治理的最終目標是成為一個高效的自動化過程，AI 代表可以根據預測的偏好快速投票。
這篇文章「Near Foundation 推出 AI 代表以提升 DAO 投票參與度」首次發表於 CoinCentral。