NEAR 突破與 WLFI 代幣更新令人印象深刻，但 BlockDAG 的 BWT Alpine F1® 車隊聯盟吸引投資者關注

加密貨幣市場在三個截然不同的領域發出了明確信號，但只有一個脫穎而出成為現在最佳的投資加密貨幣。World Liberty Financial (WLFI) 剛剛通過了99.8%的回購投票，在價格下跌40%後銷毀供應量，這是一項大膽的供應側調整，旨在重建信心。Near Protocol (NEAR) 突破了$3.20的阻力位，如果勢頭持續，引發了價格可能攀升至$38至$40的預測。

然而，BlockDAG (BDAG) 正在搶佔焦點。在預售中籌集了近$415百萬美元，並與Formula 1®的BWT Alpine建立了多年合作夥伴關係，BlockDAG正在全球舞台上證明其早期信譽。僅以$0.0013的價格，BlockDAG提供了採用、品牌和低價入場的罕見組合。

WLFI投票者批准99.8%回購計劃

World Liberty Financial (WLFI) 代幣持有者壓倒性地批准了一項提案，將項目100%的流動性費用用於在公開市場回購和銷毀WLFI。此舉旨在減少流通供應量，並在WLFI在發布後幾天內下跌了近40%後獎勵忠實持有者。回購的代幣將通過銷毀地址永久移除。

通過這種方式減少供應量，該項目可能會強調長期投資者的價值。當需求穩定或增加時，流通中的代幣減少可以放大價格影響。對於那些尋找現在最佳購買加密貨幣並具有反彈潛力的人來說，這一策略表明WLFI不僅僅是在進行修復；它正在嘗試供應側變革，可能會改變市場情緒。

交易者在NEAR飆升至$3.20後關注$38-$40漲勢

NEAR Protocol (NEAR) 在24小時內上漲了超過11%至約$3.20，使其成為當今最強勁的Layer-1代幣之一。交易量大幅增加了約136%至$669百萬，確認了這一走勢背後的強勁力量。

分析師表示，NEAR剛剛突破了主要阻力位，開闢了可能將價格推高的路徑。越來越多的討論認為，如果勢頭持續，NEAR可能最終在這一週期內達到$38或$40。現在$2.90附近的支撐位很重要：如果NEAR要避免急劇下跌，這些區域必須保持。

如果你尋求高上行空間，NEAR提供了罕見的設置：強勁的交易量、乾淨的阻力突破，以及遠高於當前價格的明確目標。現在關注NEAR可能提供在主要上漲前進場的機會。

BlockDAG借助BWT Alpine F1®力量邁向每秒100+區塊

BlockDAG正在證明速度和可擴展性不僅僅是口號，而是可衡量的現實。在一項前所未有的舉措中，這個崛起的Layer-1網絡與BWT Alpine F1®聯手，這是一支Formula 1®車隊，以其汽車經常達到超過300公里/小時的速度而聞名。這種合作關係不僅僅是品牌宣傳。Formula 1®代表了極端壓力下的工程卓越，而BlockDAG則展示了相同的思維方式，其DAG加上工作量證明結構，能夠處理每秒超過100個區塊，同時不犧牲安全性或可靠性。

時機再好不過了。BlockDAG仍在以$0.0013的價格進行預售，第一批次僅以$0.001開始，但它已經籌集了近$415百萬美元，並售出了超過265億枚代幣。超過300萬台X1移動礦機已上線，20,000台礦機正在130多個國家交付。這種真實基礎設施和全球可見度的結合使BlockDAG成為那些尋求速度、信譽和早期上漲空間的人現在最佳的購買加密貨幣。

了解敘事力量的投資者知道，那些猶豫不決的人可能會錯過一個可能在一夜之間關閉的窗口，而這不僅僅是一種合作關係。這是一個信號，表明BlockDAG正在準備主導加密貨幣的下一個增長週期。

最終思考

對於關注WLFI代幣更新和NEAR突破價格的交易者來說，兩者都呈現出引人注目的設置，但都無法匹配BlockDAG的規模和時機。WLFI通過積極回購表明內部信念，而NEAR則以接近$40的目標提供教科書式的價格行動。然而，BlockDAG正在做一些更為罕見的事情：將預售勢頭轉化為主流認可。

籌集了近$415百萬美元，售出了超過265億枚代幣，300萬台移動礦機上線，並與Formula 1®的BWT Alpine建立了合作夥伴關係，BlockDAG已經達到了許多項目永遠無法達到的水平。預售價格$0.0013，從第一批次的$0.001上漲，仍然是進入下一個大型加密貨幣週期的窗口。在這三者中，BlockDAG明顯成為現在最佳的投資加密貨幣。

