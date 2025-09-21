納奧米在瓦克爾獲勝後發送訊息

麻薩諸塞州斯普林菲爾德 – 9月15日：Stephanie Vaquer（照片由Rich Freeda/WWE通過Getty Images提供） WWE通過Getty Images

Stephanie Vaquer在與Iyo Sky的一場經典對決後成為新的WWE女子世界冠軍。如果您錯過了這場比賽，請看看她用螺旋式空中翻轉終結比賽的精彩瞬間。

在這一歷史性時刻後，祝賀聲在社交媒體上紛至沓來。但並非所有人在Vaquer的重大勝利後都表現得愉快。前冠軍Naomi，又名Trinity Fatu，在X平台上發布了一則幽默且符合她風格的帖子，調侃這位新冠軍。

這篇帖子中有一些諷刺的元素，但它很有趣，並且突顯了Naomi對她那富有魅力的反派角色的完全掌控。

對於那些後知後覺的人來說，Naomi曾是冠軍，但她正在與丈夫Jimmy Uso一起期待一個孩子的到來。Jimmy Uso在週六晚上早些時候與他的雙胞胎兄弟Jey一起對陣The Vision（Bronson Reed和Bron Breakker）的雙打比賽中失利。

Naomi奮鬥多年才登上這一行業的頂峰並被認可為冠軍，所以她暫別賽場的時機是苦樂參半的。Naomi提到了她的"銘牌"，這是WWE允許任何冠軍用來使冠軍頭銜個性化的定制元素。

新澤西州東盧瑟福德 – 8月03日：世界冠軍Naomi在WWE 2025 SummerSlam的三重威脅賽中對陣Rhea Ripley和Iyo Sky之前入場，比賽於2025年8月03日在新澤西州東盧瑟福德的MetLife體育場舉行。（照片由Elsa/Getty Images提供） Getty Images

Naomi的回歸日期尚未討論，但考慮到所有因素，可能還需要一段時間。至於比賽，Naomi的帖子不應該分散太多人對Vaquer和IYO精彩表現的關注。這兩位女選手呈現了一場精彩的比賽，可能是整個賽事中最好的一場。

要安排一場比賽並讓它達到每位鐵桿粉絲的期望是很困難的。但這正是她們所實現的。我很高興看到Naomi回歸。她正處於巔峰狀態，沒有理由相信她一旦重返賽場就無法在擂台上和麥克風前恢復狀態。以下是Wrestlepalooza的所有比賽結果。