Mutuum Finance (MUTM) vs. Compound：這個新的借貸協議能否定義 DeFi 的下一個時代？

去中心化金融（DeFi）已經經歷了多波創新浪潮，每一波浪潮都定義了在區塊鏈上管理資金流動的新規則。Compound（COMP）是 DeFi 借貸早期的原創協議之一，建立了開放市場，使用戶可以存款、借款和賺取利息，而無需依賴銀行或中介機構。然而，到了 2025 年，Compound 仍然是一個重要參與者，但其增長機會似乎有限。這使得像 Mutuum Finance（MUTM）這樣的新項目成為可能，這是一種既低成本又創新的代幣，已經被吹捧為可能成為 DeFi 原始巨頭的繼承者。

Compound（COMP）

當 Compound 在 2018 年創建時，它是首批證明去中心化借貸可行的協議之一。當時這是一個創新概念，使人們能夠以其加密貨幣持有量作為抵押進行借貸，賺取利息並將加密貨幣資產放入流動性池中。在 2020 年作為治理代幣推出後，COMP 成為更廣泛的 DeFi 繁榮的催化劑，並與收益農業聯繫起來。

當它在 2021 年 5 月飆升至超過 850 美元時，COMP 給早期採用者帶來了改變生活的回報。該代幣的市值達數十億美元，目前交易價格接近 43 美元。儘管它仍然是最受歡迎的 DeFi 代幣之一，但自突破年以來，其多倍增長的能力已經減弱。

事實上，Compound 已經成長為一個受歡迎的協議。其市值幾乎沒有增長 20 倍或 30 倍的空間，它擁有穩固的用戶基礎，其機制已被複製。COMP 爆炸性增長的日子可能已經過去，因此重點正放在具有增長潛力的早期階段項目上。

Mutuum Finance（MUTM）

Mutuum Finance（MUTM）是一個目前處於預售階段的去中心化借貸協議，將重新定義 DeFi 借貸。第 6 階段的代幣價格僅為 0.035 美元；啟動時的實際價格為 0.06 美元。超過 16,100 名持有者參與了預售，迄今已籌集了超過 1,540 萬美元，表明早期採用率高且投資者信心不斷增長。除了這一勢頭外，該項目已經通過了 CertiK 審計，並獲得了 95/100 的評分，這是預售階段協議中最高的評分之一，大大增加了可信度。

投資者喜歡低成本和擴張前景。目前的一個例子是，以當前 0.035 美元的價格投資 550 美元，投資者將獲得約 15,700 個 MUTM 代幣。這樣的分配在官方啟動價格 0.06 美元時價值接近 950 美元，增加了近 100%。當 MUTM 達到其第一個短期目標 0.35 美元時，同樣的 550 美元投資可能增加到約 5,500 美元。到 2026 年，根據長期估計，這些代幣的價值可能接近 19,650 美元，這表明隨著採用規模擴大，MUTM 可能增加到 1.25 美元。

這種模式曾經定義了早期成功案例，如 Compound（COMP），它具有全面可負擔性、基於勢頭和經過安全驗證的特點。

借貸

在 P2C 模式下，用戶將資產（ETH、BNB 或 USDT）轉移到由 Mutuum Finance 運營的智能合約流動性池中。作為回報，用戶獲得 mtTokens，這些代幣可以視為存款的象徵，並隨著時間產生利息。通過持有這些 mtTokens 作為質押，存款人能夠通過補充性 MUTM 獎勵賺取各種收入流。例如，可能交付 10 個 BNB，導致 mtBNB 價值增加，可以與更多 MUTM 激勵一起質押。

P2P 模式提供了貸款人和借款人之間的直接關係。與使用協議定義條款的 P2C 相比，P2P 還允許定制借款條款。借款人更有權力，因為他們可以協商貸款價值並在多種利率中選擇。這對雙方都有利：貸款人將能夠根據借款人的風險承受能力和流動性需求為其貸款定價，而借款人將能夠獲得量身定制的解決方案。

使用浮動利率借款時，利率取決於池的使用率，即可用資本與實際借入金額之間的比例。當流動性充足時，利率較低，這鼓勵借款。但當流動性稀缺時，利率上升，這促使還款並吸引更多貸款人存款。這種動態系統將使流動性供應商受益，並平衡供需。

穩定利率為借款人提供了償還貸款的固定成本選擇，使他們能夠應對浮動利率的不可預見增加。這些通常在借款時比浮動利率稍高，因為它們提供了穩定性的額外安全保障。然而，當市場基本面發生根本變化時，穩定利率可以重新平衡，例如當浮動利率顯著高於固定穩定利率時。這使協議對貸款人公平並保持長期償付能力。

Mutuum Finance 與 Compound 類似，依靠超額抵押來維持系統運行。要借款，用戶必須質押超過貸款價值的資產。如果抵押品價值降低到某個水平以下，則可以清算頭寸。在這裡，清算人以折扣價購買抵押品，並償還借款人部分債務，同時保持協議不變。除了干擾協議抵禦系統損失的能力外，這種清算機制還促進了風險管理。

COMP vs. MUTM：DeFi 的未來？

Compound 和 Mutuum Finance 在許多方面相似。Compound 通過證明去中心化貸款人可以大規模借貸加密貨幣資產，創造了一種新的借貸形式，並為最早的用戶提供了驚人規模的回報。Mutuum Finance 目前正在採取類似的路線，並進行改進以適應當前的 DeFi 環境：雙重借貸市場、不斷發展的超額抵押穩定幣、路線圖上的 Layer-2，以及明確將代幣價值與平台活動聯繫起來的買入和分配框架。

Mutuum Finance 正將自己定位為面向未來的協議，而 Compound 代表了 DeFi 增長的第一步。由於其低價格、高初始滲透率和採用準備度，MUTM 的增長故事不再能與 COMP 相比。

