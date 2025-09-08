交易所DEX+
MTV VMAs 2025 完整得獎名單（即時更新）

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:52
埃爾蒙特，紐約 – 2025年9月7日：Sabrina Carpenter出席在紐約埃爾蒙特UBS競技場舉行的2025年MTV音樂錄影帶大獎。（照片：Dimitrios Kambouris/Getty Images）

Getty Images

2025年MTV音樂錄影帶大獎即將在紐約UBS競技場開始。隨著這個音樂界最盛大的夜晚展開，我們將在下方更新每位月亮人獎項得主的名單，所以別忘了重新整理頁面。

LL Cool J再次回歸主持這場星光熠熠的典禮，這是他第二次擔任主持人，典禮將於晚上8點（東部時間）/ 下午5點（太平洋時間）（UTC +8：早上8點）在CBS、MTV和Paramount+開始。Lady Gaga以驚人的12項提名領先本屆典禮，Bruno Mars緊隨其後獲得了11項提名，Kendrick Lamar獲得了10項，ROSÉ和Sabrina Carpenter各獲得了8項提名。

Forbes2025年MTV音樂錄影帶大獎幾點開始？這裡有你需要知道的一切作者：Monica Mercuri

Lady Gaga、Sabrina Carpenter、Post Malone、Tate McRae、J Balvin、Doja Cat、Conan Gray、Alex Warren等藝人將在今晚表演。影像先鋒獎得主Mariah Carey將演唱她的熱門歌曲組曲。此外，首屆Rock the Bells遠見獎和拉丁偶像獎的得主Busta Rhymes和Ricky Martin也將登台表演。在這裡查看完整表演者名單

節目還將由Aerosmith的Steven Tyler和Joe Perry、Yungblud以及Nuno Bettencourt共同表演，向搖滾傳奇Ozzy Osbourne致敬。「我們心碎地得知我們的搖滾兄弟Ozzy Osbourne離世的消息。他的聲音永遠改變了音樂，」Aerosmith在黑暗王子七月去世後的聲明中寫道。

Forbes如何通過有線電視、串流媒體和免費方式觀看2025年MTV音樂錄影帶大獎作者：Monica Mercuri

2025年MTV音樂錄影帶大獎：完整得獎名單（實時更新）

埃爾蒙特，紐約 – 2025年9月7日：LL Cool J出席在紐約埃爾蒙特UBS競技場舉行的2025年MTV音樂錄影帶大獎。（照片：Jeff Kravitz/Getty Images for MTV）

Getty Images for MTV

繼續閱讀以查看2025年MTV音樂錄影帶大獎的所有重要得獎者，隨著他們被公布。注意：得獎者將以粗體標示。

年度音樂錄影帶

Ariana Grande –《brighter days ahead》

Billie Eilish –《BIRDS OF A FEATHER》

Kendrick Lamar –《Not Like Us》

Lady Gaga & Bruno Mars –《Die With a Smile》

ROSÉ & Bruno Mars –《APT.》

Sabrina Carpenter –《Manchild》

The Weeknd, Playboi Carti –《Timeless》

年度藝人

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

年度歌曲

Alex Warren –《Ordinary》

Billie Eilish –《BIRDS OF A FEATHER》

Doechii –《Anxiety》

Ed Sheeran –《Sapphire》

Gracie Abrams –《I Love You, I'm Sorry》

Lady Gaga & Bruno Mars –《Die With a Smile》

Lorde –《What Was That》

ROSÉ & Bruno Mars –《APT.》

Tate McRae –《Sports Car》

The Weeknd, Playboi Carti –《Timeless》

最佳新人

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

sombr

The Marías

最佳流行藝人

Ariana Grande

Charli xcx

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

MTV Push年度表演

Shaboozey –《A Bar Song (Tipsy)》

Ayra Starr –《Last Heartbreak Song》

Mark Ambor –《Belong Together》

Lay Bankz –《Graveyard》

Dasha –《Bye Bye Bye》

KATSEYE –《Touch》

Jordan Adetunji –《KEHLANI》

Leon Thomas –《YES IT IS》

Livingston –《Shadow》

Damiano David –《Next Summer》

Gigi Perez –《Sailor Song》

ROLE MODEL –《Sally, When the Wine Runs Out》

最佳合作

Bailey Zimmerman與Luke Combs –《Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)》

Kendrick Lamar & SZA –《luther》

Lady Gaga & Bruno Mars –《Die With a Smile》

Post Malone ft. Blake Shelton –《Pour Me a Drink》

ROSÉ & Bruno Mars –《APT.》

Selena Gomez, benny blanco –《Sunset Blvd》

最佳流行

Alex Warren –《Ordinary》

Ariana Grande –《brighter days ahead》

Ed Sheeran –《Sapphire》

Lady Gaga & Bruno Mars –《Die With a Smile》

ROSÉ & Bruno Mars –《APT.》

Sabrina Carpenter –《Manchild》

最佳嘻哈

Doechii –《Anxiety》

Drake –《NOKIA》

Eminem ft. Jelly Roll –《Somebody Save Me》

GloRilla ft. Sexyy Red –《WHATCHU KNO ABOUT ME》

Kendrick Lamar –《Not Like Us》

LL COOL J ft. Eminem –《Murdergram Deux》

Travis Scott –《4X4》

最佳R&B

Chris Brown –《Residuals》

Leon Thomas & Freddie Gibbs –《MUTT (REMIX)》

Mariah Carey –《Type Dangerous》

PARTYNEXTDOOR –《N o C h i l l》

Summer Walker –《Heart of a Woman》

SZA –《Drive》

The Weeknd, Playboi Carti –《Timeless》

最佳另類音樂

Gigi Perez –《Sailor Song》

Imagine Dragons –《Wake Up》

Lola Young –《Messy》

mgk & Jelly Roll –《Lonely Road》

sombr –《back to friends》

The Marías –《Back to Me》

最佳搖滾

Coldplay –《All My Love》

Evanescence –《Afterlife (From the Netflix Series Devil May Cry)》

Green Day –《One Eyed Bastard》

Lenny Kravitz –《Honey》

Linkin Park –《The Emptiness Machine》

Twenty One Pilots –《The Contract》

最佳拉丁

Bad Bunny –《Baile Inolvidable》

J Balvin –《Rio》

Karol G –《Si Antes Te Hubiera Conocido》

Peso Pluma –《La Patrulla》

Rauw Alejandro & Romeo Santos –《Khé?》

Shakira –《Soltera》

最佳K-pop

Aespa –《Whiplash》

Jennie –《Like Jennie》

Jimin –《Who》

Jisoo –《Earthquake》

Lisa ft. Doja Cat & Raye –《Born Again》

Stray Kids –《Chk Chk Boom》

Rosé –《Toxic Till the End》

最佳非洲節拍

Asake & Travis Scott –《Active》

Burna Boy ft. Travis Scott –《TaTaTa》

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea –《Shake It to the Max (Fly) (Remix)》

Rema –《Baby (Is It a Crime)》

Tems ft. Asake –《Get It Right》

Tyla –《Push 2 Start》

Wizkid ft. Brent Faiyaz –《Piece of My Heart》

最佳鄉村

Chris Stapleton –《Think I'm in Love With You》

Cody Johnson with Carrie Underwood –《I'm Gonna Love You》

Jelly Roll –《Liar》

Lainey Wilson –《4x4xU》

Megan Moroney –《Am I Okay?》

Morgan Wallen –《Smile》

最佳專輯

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I'm the Problem

Sabrina

