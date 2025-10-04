2025年最受歡迎的加密貨幣：BlockDAG、Polkadot、Avalanche和ICP正在重新定義市場

隨著每月無數新項目的推出，識別真正能夠提供價值的平台比以往任何時候都更加重要。雖然許多項目很快就消失了，但有幾個名字憑藉強大的技術、活躍的生態系統和可衡量的進展成為了嚴肅的競爭者。這些不僅僅是短暫的趨勢；它們正通過真實的功能性和可擴展性塑造區塊鏈的未來。

這篇關於最受歡迎加密項目的概述突出了四個主導2025年討論的名字：BlockDAG、Polkadot、Avalanche和Internet Computer。每一個都在產生獨特的影響，從突破性能和跨鏈互操作性到治理演進和鏈上AI。它們最新的升級證明，它們不僅吸引了關注，還在大規模推動採用。

1. BlockDAG：覺醒測試網將願景變為現實

BlockDAG因其覺醒測試網的顯著成功而迅速成為2025年最受歡迎的加密項目之一，該測試網已將項目從預售熱潮轉變為一個運作良好、高性能的網絡。交易速度已從800 TPS增加到了令人印象深刻的1,400 TPS，使BlockDAG（BDAG）成為開發中最具可擴展性的鏈之一。

其轉向基於帳戶的模型並具有完全EVM兼容性，使智能合約和dApps的無縫部署成為可能。同時，EIP-4337帳戶抽象通過Gas贊助和社交恢復簡化了用戶體驗。

開發者從BlockDAG IDE中受益，它提供了調試、語法高亮和部署功能。運行時可升級性的添加消除了破壞性硬分叉的需要，允許持續升級。

像NFT瀏覽器、實時分析儀表板和WalletConnect集成等工具使網絡對構建者友好且易於訪問。安全增強功能，包括內置的重入保護和持續審計，進一步加強了系統。

像Reflection和Lottery這樣的實時dApps已經在測試網上運行，展示了BlockDAG對實際使用的準備程度。在強大基本面的支持下，BlockDAG已籌集了近4.2億美元，售出了30批次，分發了超過265億個代幣，並擁有312,000名持有者、數百萬移動礦工和20,000台已發貨的硬件礦機。這證明它是為規模而建的。

以目前0.0015美元的預售價格和在0.05美元上市時預計3,700%的投資回報率，BlockDAG被廣泛視為2025年最值得關注的加密貨幣之一並不令人驚訝。

2. Polkadot：2.0升級和供應上限帶來新的焦點

Polkadot繼續在最受歡迎的加密項目中保持其地位，因為它通過大膽的治理和技術升級重塑其框架。最近批准的21億供應上限取代了之前的通脹模型，創造了可預測的發行和長期價值增長的潛力。即將推出的Polkadot 2.0版本引入了彈性擴展、運行時增強和通過XCM v5增強的跨鏈能力，旨在促進更快速、更高效的平行鏈互動。

目前交易價格接近3.79美元，DOT在約4.00美元處保持支撐，阻力位於4.30美元。儘管短期市場壓力，這些升級和治理變化已重新引起對Polkadot生態系統的關注。

3. Avalanche：雪人協議增強強化其核心

Avalanche由於其持續專注於共識強度和網絡彈性，在最受歡迎的加密項目中仍然保持強勢地位。最近對雪人協議的研究旨在增強部分同步下的活躍性，這是實現真實世界網絡性能的關鍵一步。

該網絡還通過常青子網和以企業為重點的倡議擴展，為更廣泛的採用做好定位。雖然DeFi TVL的增長已經放緩，但如果網絡活動上升，對未來突破的樂觀情緒仍然很高。AVAX交易價格約為27.74美元，如果勢頭增強，潛在上行空間在30-38美元之間。其先進研究和實用性的平衡使Avalanche成為2025年最受歡迎加密項目討論中的主要項目。

4. Internet Computer：直接將AI帶到鏈上

Internet Computer（ICP）通過將區塊鏈技術與人工智能橋接，正在獲得作為最受歡迎加密項目之一的認可。其最近整合的鏈上大型語言模型使AI驅動的應用能夠在網絡上原生運行。將子網存儲增加到了2 TiB提高了可擴展性，而Internet Identity 2.0簡化了身份驗證和入職流程。此外，Chain Fusion使與Bitcoin、Ethereum和Solana的直接互動成為可能，消除了對傳統橋接的需求。

這些升級推動了dApp提交量增加了300%，並得到了像Caffeine AI這樣的新開發工具的支持。其作為一個融合AI、跨鏈功能和可擴展基礎設施的平台的獨特定位，確保了它在進入下一個週期的最受歡迎加密平台中的地位。

展望未來：已證實的交付使領導者脫穎而出

決定哪些項目最重要現在取決於它們如何有效地將願景與執行結合起來。BlockDAG通過實時測試網和快速的生態系統增長證明了自己。Polkadot的治理改革和2.0升級承諾了新的可擴展性和效率。Avalanche繼續完善其共識以實現真實世界的性能，而Internet Computer則在開創鏈上AI能力。

每個項目都帶來了獨特的東西：可擴展性、治理改革、共識優化或AI整合，它們共同定義了塑造2025年的最受歡迎加密貨幣。隨著區塊鏈採用的加速，這些平台不僅僅是跟上步伐；它們正在建立未來的基礎。

