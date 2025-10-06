摩根士丹利新報告建議僅持有少量加密貨幣以獲取增長

摩根士丹利投資部門建議財務顧問和客戶在將加密貨幣添加到投資組合時採取保守方法，根據風險承受能力和長期目標將敞口限制在較小的百分比。

根據摩根士丹利十月全球投資委員會報告，該報告指導超過16,000名管理約2萬億美元客戶財富的顧問，該銀行建議在多元化投資組合中只保留少量加密貨幣。報告表明，摩根士丹利正在採取審慎但關鍵的步驟，將數位資產納入傳統財富管理。

摩根士丹利表示加密貨幣價格可能快速變化

摩根士丹利的新報告告知投資者，數位資產（如Bitcoin）可以提供可觀的利潤，但由於價格波動和波動性，即使對於經驗豐富的投資者也具有風險。分析師表示，能夠承受較高風險並通過「機會增長」投資組合尋求更高回報的個人可以將高達4%的資金分配給加密貨幣。

然而，擁有穩定增長的「平衡增長」投資組合的投資者不應投資超過2%的資金。同時，那些希望保護財富或專注於收入的人應完全忽略加密貨幣。

摩根士丹利的分析師寫道，加密貨幣具有「雙重性質」，在有利的市場條件下提供非常高的回報，但當信心減弱、經濟放緩或監管機構介入時，價值迅速下降。

報告還建議對加密貨幣感興趣的投資者定期監控和調整其持倉，理想情況下每隔幾個月或至少每年一次（定期再平衡）——忽視再平衡的人在市場轉變時會面臨風險和損失。

根據該銀行的說法，加密貨幣可以在現代投資計劃中佔有一席之地，但只能作為一個小型、受到嚴格控制的部分，幫助投資者接觸新技術和全球創新。

顧問敦促投資者多元化並小額使用加密貨幣

加密貨幣投資公司Bitwise的首席執行官Hunter Horsley表示，當像摩根士丹利這樣大型且受尊敬的銀行提供關於如何將加密貨幣納入客戶投資組合的結構化指導時，人們對加密貨幣的看法會發生轉變。

摩根士丹利的分析師還將Bitcoin比作「數位黃金」，因為它供應有限，不能輕易印製或更改。他們表示，隨著通貨膨脹上升和全球經濟面臨更多不確定性，越來越多的投資者轉向Bitcoin來保護他們的購買力。

這些分析師補充說，Bitcoin的價格已經達到了超過125,000美元的新歷史高點。區塊鏈研究公司Glassnode的數據還顯示，交易所持有的Bitcoin數量現在處於六年來的最低水平。這些統計數據表明，越來越多的投資者將他們的幣存放在個人錢包中長期持有，而不是出售。

報告還提到，其他公司也在擴大他們的加密資產，像E*Trade這樣的公司在其交易平台上增加了對Bitcoin、Ether和Solana的支持。客戶將能夠通過他們已經信任的平台直接買賣一些最受歡迎的加密貨幣。

在報告的最後部分，摩根士丹利的分析師寫道，當投資者謹慎處理時，加密貨幣可以為投資組合帶來小幅多元化收益。然而，他們仍然警告說，這種收益只有在同樣的投資者適度使用加密貨幣時才會出現，因為在市場崩潰時過度敞口可能弊大於利。他們表示，投資者需要明確的規則，了解投資多少、何時再平衡以及如何在市場下跌期間保護自己。

