摩根士丹利建議在投資組合中配置加密貨幣的文章發表於BitcoinEthereumNews.com。要點：摩根士丹利的GIC建議在投資組合中添加2-4%的加密貨幣。這標誌著強大的機構加密貨幣支持。重點關注Bitcoin作為"數字黃金"。摩根士丹利全球投資委員會於10月6日宣布，建議在多資產投資組合中配置2-4%的加密貨幣，這標誌著向主流加密貨幣採用的重大轉變。此舉增強了機構對數字資產的認可，可能影響更廣泛的市場動態，並增加加密貨幣領域的交易量。 摩根士丹利的加密貨幣背書：2萬億美元投資組合的影響 摩根士丹利的GIC報告建議在多資產投資組合中配置2-4%的加密貨幣。重點主要是Bitcoin，被譽為"數字黃金，其稀缺性賦予其真實資產的吸引力"，並鼓勵靈活的配置策略。GIC通過其顧問網絡監管2萬億美元的客戶儲蓄，旨在將數字資產納入主流投資選項。這一具有里程碑意義的建議標誌著加密貨幣在機構參與者中接受度的關鍵時刻。 市場立即反應包括Bitcoin地位和交易活動的激增。Glassnode數據顯示Bitcoin創下超過125,000美元的歷史新高，揭示了機構參與度的增加。CEO Hunter Horsley在社交媒體上的評論強調了該報告的重要性，表明加密貨幣領域正進入主流認可的新時代。 市場反應積極，由行業領導者和投資者引領。在社交平台上出現了重要討論，知名人士讚揚其機構吸引力。該建議旨在簡化加密貨幣整合，影響全球顧問管理的廣泛金融策略和投資組合。 Bitcoin的崛起：在機構支持後價格飆升至超過125K美元 你知道嗎？摩根士丹利的建議反映了一個不斷增長的趨勢，即主要機構參與者將Bitcoin視為"數字黃金"，呼應BlackRock和Fidelity的類似舉措。 Bitcoin (BTC)目前價值為124,025.31美元，市值達到formatNumber(2,471,601,604,380, 2)。BTC的市場主導地位為58.55%，過去一天的交易量為formatNumber(77,829,582,940)。值得注意的是，...

摩根士丹利建議投資組合配置加密貨幣

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 10:01
重點：
  • 摩根士丹利全球投資委員會建議投資組合中加入2-4%的加密貨幣。
  • 顯示機構對加密貨幣的強力支持。
  • 聚焦於Bitcoin作為「數位黃金」。

摩根士丹利全球投資委員會建議在多資產投資組合中配置2-4%的加密貨幣，標誌著主流加密貨幣採用的重大轉變，於10月6日宣布。

此舉增強了機構對數位資產的認可，可能影響更廣泛的市場動態並增加加密貨幣領域的交易量。

摩根士丹利對加密貨幣的背書：2萬億美元投資組合的影響

摩根士丹利全球投資委員會報告建議在多資產投資組合中配置2-4%的加密貨幣。主要聚焦於Bitcoin，被譽為「數位黃金，其稀缺性賦予其真實資產的吸引力」，並鼓勵靈活的配置策略。全球投資委員會通過其顧問網絡監管2萬億美元的客戶儲蓄，旨在將數位資產納入主流投資選項這一具有里程碑意義的建議標誌著機構參與者接受加密貨幣的關鍵時刻。

市場立即反應包括Bitcoin地位和交易活動的激增。Glassnode數據顯示Bitcoin的歷史新高超過125,000美元，揭示了機構參與度的增加。CEO Hunter Horsley在社交媒體上的評論強調了該報告的重要性，表明加密貨幣領域正進入主流認可的新時代。

市場反應積極，由行業領導者和投資者引領。在社交平台上出現了重要討論，知名人士讚揚其機構吸引力。該建議旨在簡化加密貨幣整合，影響全球顧問管理的廣泛金融策略和投資組合。

Bitcoin的崛起：在機構支持後價格飆升至超過125K美元

您知道嗎？摩根士丹利的建議反映了一個不斷增長的趨勢，主要機構參與者採用Bitcoin作為「數位黃金」，呼應BlackRock和Fidelity的類似舉措。

Bitcoin (BTC)目前價值為124,025.31美元，市值達到formatNumber(2,471,601,604,380, 2)。BTC的市場主導地位為58.55%，過去一天的交易量為formatNumber(77,829,582,940)。值得注意的是，Bitcoin的價格每週上漲了10.86%，每季度上漲了15.02%。數據來自CoinMarketCap，截至10月6日。

Bitcoin(BTC)，日線圖，截圖於CoinMarketCap，2025年10月6日09:54（UTC +8）。來源：CoinMarketCap

Coincu分析師表示，該建議可能加速金融整合並引發新的監管討論。這可能導致數位資產安全框架的增強。利用歷史趨勢，專家預測機構資本流入增加和數位資產領域的技術進步。

免責聲明：本網站提供的信息僅作為一般市場評論，不構成投資建議。我們鼓勵您在投資前進行自己的研究。

來源：https://coincu.com/markets/morgan-stanley-crypto-advisory/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

