摩根士丹利 GIC 建議各類投資組合分配 2 至 4% 的加密貨幣

重點摘要

摩根士丹利全球投資委員會已根據投資者風險偏好，為加密貨幣配置制定了2%至4%的目標範圍。

GIC明確將Bitcoin比作數字黃金，強調其稀缺性驅動的投資吸引力。

根據Bitwise執行長Hunter Horsley分享的一份新GIC報告，摩根士丹利的全球投資委員會(GIC)，負責監督該公司為財富管理客戶制定的戰略資產配置框架，已建議根據投資者風險偏好，將投資組合的2%至4%配置於加密貨幣。

根據GIC的說法，加密貨幣是一種"新興、投機性資產類別"，但已經成熟為多元化投資組合中的合法組成部分。該委員會將Bitcoin稱為"數字黃金"。

報告指出，機構對加密貨幣的興趣正在上升，這受到強勁回報、市場穩定以及Trump政府下親加密貨幣政策勢頭的推動。

GIC建議，平衡增長投資組合的初始配置上限為2%，市場增長為3%，機會型增長策略為4%。專注於資本保值或收入生成的投資者則被建議避開這一資產類別。

該委員會還建議通過交易所交易產品實施風險敞口，並每季度或每年重新平衡，以管理波動性並防止在市場上漲期間加密貨幣持有量過度擴張。

作為最早批准向客戶推薦Bitcoin ETF的華爾街機構之一，摩根士丹利繼續擴大其加密貨幣業務範圍。

該銀行已與Zerohash合作，為E*Trade用戶啟用加密貨幣交易，並正準備在其財富管理平台上推出結構化數字資產配置策略。