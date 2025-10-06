交易所DEX+
Morgan Stanley 建議客戶投資組合分配 2% 至 4% 於加密貨幣

作者：Coincentral
2025/10/06 16:06
TLDR

  • 摩根士丹利全球投資委員會在最近給顧問的報告中建議，平衡型和高成長型投資組合的加密貨幣配置比例為2%至4%
  • 該銀行建議財富保值型投資組合的加密貨幣配置為0%，並強調季度或年度再平衡以控制風險
  • Bitcoin週日達到了125,000美元的歷史新高，同時交易所餘額降低到了六年來的最低點
  • 該指導適用於管理2萬億美元客戶資產的16,000名摩根士丹利顧問
  • 摩根士丹利計劃通過與Zerohash的合作，在2026年初為E-Trade客戶推出加密貨幣交易服務

摩根士丹利全球投資委員會在上週發布的報告中，針對客戶投資組合的加密貨幣配置提出了新的指導方針。該金融服務公司根據投資者的風險偏好，建議適度接觸數位資產。

委員會建議為設計用於承擔較高風險和回報的「機會型成長」投資組合配置最高4%的資金。對於風險偏好適中的「平衡型成長」投資組合，建議在加密資產上的配置比例最高為2%。

專注於財富保值和收入的投資組合則收到了0%配置的建議。該報告並未在官方模型投資組合中明確包含加密貨幣配置，但為與有興趣的客戶合作的顧問提供了指導。

委員會將Bitcoin描述為「稀缺資產，類似於數位黃金」，並將其歸類為實物資產。報告承認，近年來加密貨幣已顯示出超額回報並且波動性降低了。

然而，分析師警告，在經濟壓力時期，加密貨幣可能會經歷更高的波動性。他們指出，在市場動盪期間，與其他資產類別的相關性可能會增加。

再平衡要求

摩根士丹利強調定期投資組合再平衡的重要性，以防止加密貨幣配置變得過大。該銀行建議季度再平衡或至少每年調整一次。

這種方法旨在防止初始配置隨著加密貨幣價格波動而擴大為過度風險頭寸。該指導為管理包含數位資產的客戶投資組合的顧問提供了結構。

這些建議影響到16,000名摩根士丹利顧問，他們管理著2萬億美元的客戶財富。投資管理公司Bitwise的執行長Hunter Horsley稱該報告是行業的「重大」新聞。

Horsley表示，隨著這一指導方針，加密貨幣正在進入其主流時代。該報告為一直在處理客戶對數位資產興趣的顧問提供了清晰的指導。

Bitcoin價格走勢

Bitcoin在週日上午達到了125,000美元的新歷史高點。這一價格超過了8月份創下的124,500美元的前一峰值。

Bitcoin (BTC) PriceBitcoin (BTC) Price

根據Glassnode的數據，中心化交易所報告Bitcoin儲備降低到了六年來的最低水平。交易所餘額的下降表明，隨著更多的幣轉移到私人儲存，供應正在收緊。

價格飆升發生在美國政府關閉期間。The Kobeissi Letter的分析師指出，隨著通貨膨脹反彈和勞動力市場走弱，各種資產類別出現了廣泛的搶購。

摩根士丹利的報告提到，交易所交易產品為加密貨幣投資提供了受監管的途徑。這些產品提供了無需直接購買代幣的訪問方式。

該銀行另外計劃在2026年初為E-Trade客戶推出加密貨幣交易。這一擴展可能會解鎖1.3萬億美元的交易量。

摩根士丹利正與加密基礎設施公司Zerohash合作，提供流動性、託管和結算服務。這代表了一家大型美國銀行在數位資產服務領域的重大舉措。

這篇文章《摩根士丹利建議客戶投資組合配置2%至4%的加密貨幣》首次發表於CoinCentral。

