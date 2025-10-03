交易所DEX+
Mono Protocol 預售 2025 達到第 9 階段，代幣價格達到 $0.0300

作者：Crypto Ninjas
2025/10/03 16:32
Mono Protocol 加密貨幣預售已經啟動，代幣價格現為 $0.0300。在首日，該項目籌集了 $1.7 百萬。 

Mono Protocol 正在為 Web3 碎片化、轉賬失敗和跨鏈摩擦構建解決方案。這些問題持續減緩去中心化金融的採用。通過將其預售代幣直接連結到減少這些障礙的功能，該項目旨在創造更可靠的 Web3 體驗。

預售代幣的代幣經濟結構

MONO 的初始總供應量為 141,252,439 個代幣。其中，50% 保留給預售加密貨幣階段。流動性獲得 10% 以支持代幣上市後的交易。另外 10% 分配給營銷，為增長和社區擴展提供資源。

團隊持有 5% 的供應量，而治理和國庫也佔 5%。戰略儲備、生態系統激勵、用戶獎勵和私募輪各佔 5%。

這種分配將代幣分散在訪問、流動性、採用和獎勵方面。對投資者而言，分配顯示了對代幣預售參與者的明確關注。

2025 年 Beta 版發布路線圖

Mono Protocol 的路線圖始於 2025 年第二季度的技術基礎工作。這包括鏈抽象、流動性鎖定、費用抽象以及結算和執行的安全測試。

在 2025 年第三季度，預售啟動包將擴展到審計和通過 Telegram 和 Discord 等平台的社區倡議。還將引入帶有 SDK 工具和示例 dApp 的開發者預覽版。

到 2025 年第四季度，Beta 版計劃發布。統一餘額將在主要 EVM 第 2 層鏈上線，如 Base、Arbitrum 和 Optimism，同時進行早期 Solana 整合。流動性鎖定和 MEV 保護路由將在主網上線，並由監控結算數據的儀表板支持。

推動預售加密貨幣啟動的功能

Mono Protocol 將其代幣預售與為實際採用而設計的功能相連接。執行債券確保即時結算，要求解決者鎖定 MONO 代幣作為擔保。這確保轉賬成功，開發者可以提供一致的應用性能。

通用 Gas 支付允許使用任何代幣支付費用，消除了持有多種原生代幣的需求。鏈抽象將餘額統一到一個賬戶中，減少了用戶在不同區塊鏈間的摩擦。

MEV 保護防止搶先交易並確保更公平的交易。開發者還獲得了配置費用的工具，創建支持長期項目的穩定收入流。

加密貨幣預售市場的早期勢頭

每個代幣 $0.0300，Mono Protocol 的預售加密貨幣已經以強烈的興趣啟動。 

通過解決高 Gas 費用、碎片化餘額和跨鏈延遲，Web3 加密貨幣預售引入了一個為可用性和信任而設計的框架。其路線圖概述了明確的里程碑，其代幣經濟學為早期買家提供了透明度。

隨著 2025 年區塊鏈採用的擴展，Mono Protocol 的加密貨幣預售模式突顯了以實用為中心的代幣如何支持更廣泛的 Web3 增長。憑藉其對安全性、可用性和統一訪問的關注，預售代幣將自己定位為值得關注的項目。

了解更多關於 Mono Protocol

網站：https://www.monoprotocol.com/ 

X：https://x.com/mono_protocol 

Telegram：https://t.me/monoprotocol_official 

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/monoprotocol/

免責聲明

請注意，所有信息，包括我們的評級、建議和評論，僅供教育目的。加密貨幣投資具有高風險，CryptoNinjas 不對任何損失負責。始終進行自己的研究並確定您的風險承受水平；這將幫助您做出明智的交易決策。

