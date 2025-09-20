Momo.Fun 與 Okratech 合作為其迷因資產網絡注入真實 Web3 應用

Momo.Fun，一個致力於交易和連接迷因資產與 DeFi 的 AI 驅動網絡，今天宣布與去中心化多鏈生態系統 Okratech 建立戰略合作。這一合作使 Momo.Fun 生態系統能夠整合到 Okratech 的多鏈基礎設施中，讓其迷因資產網絡為全球客戶提供 Web3 應用程序訪問。

Momo.Fun 是一個 AI 驅動的去中心化平台，允許人們在網絡上創建、發行和交易迷因資產，並將它們連接到 DeFi。另一方面，Okratech 不僅是一個連接自由職業者與客戶的去中心化自由職業平台，還是一個提供廣泛 Web2 和 Web3 工具並結合去中心化和傳統應用程序的多鏈生態系統。它允許人們和企業訪問 NFT 市場、GameFi 產品、DeFi 應用程序和 Web3 DApps。

Momo.Fun 通過 Okratech 推動 Web3 實用工具

基於這一合作，Momo.Fun 利用 Okratech 的多鏈互操作性基礎設施，在其迷因資產平台上解鎖更多高級應用程序，使其客戶能夠訪問更多 Web3 實用工具。這一合作證明了多鏈兼容性的重要性。它表明 Momo.Fun 之前未能跟上這一關鍵趨勢。然而，隨著這一發展，迷因平台不僅實現了多鏈，還擴展了用戶體驗。

Okratech 現在為 Momo.Fun 提供了一個多鏈生態系統。這意味著迷因幣平台上的用戶現在可以訪問更大的流動性和更廣泛的 DApp 使用。Okratech 生態系統建立在 BNB Chain 上，這意味著 Meme.Fun 用戶現在可以為廣泛的去中心化應用程序獲得快速且低成本的交易。

這一合作對加密貨幣行業意味著什麼？

Momo.Fun 和 Okratech 之間的合作不僅僅是技術發展。這是一個關鍵舉措，將以迷因為中心的平台引入真正的去中心化應用程序，並有力地展示了多鏈基礎設施如何為專業加密平台注入活力。

通過這一聯盟，Momo.Fun 將強大的 Web3 社區驅動應用程序引入其迷因生態系統。這突顯了一個重要舉措，擴大其建立一個整合的、客戶驅動的去中心化環境的目標 — 為 Web3、AI 驅動的使用案例和繁榮的社區創造機會。通過這一聯盟，Momo.Fun 和 Okratech 正在開發更高效的實用工具、強大的生態系統和一個相互連接的分佈式未來。