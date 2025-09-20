交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
通過整合 Okratech，Momo.Fun 為其平台帶來了可擴展且互通的生態系統，這有利於提升用戶體驗。通過整合 Okratech，Momo.Fun 為其平台帶來了可擴展且互通的生態系統，這有利於提升用戶體驗。

Momo.Fun 與 Okratech 合作為其迷因資產網絡注入真實 Web3 應用

作者：Blockchainreporter
2025/09/20 13:30
FUNToken
FUN$0.002291-0.34%
RealLink
REAL$0.06759-4.12%
Momo
MOMO$0.003907-5.90%
Memecoin
MEME$0.001607-5.69%
blockchain97 main

Momo.Fun，一個致力於交易和連接迷因資產與 DeFi 的 AI 驅動網絡，今天宣布與去中心化多鏈生態系統 Okratech 建立戰略合作。這一合作使 Momo.Fun 生態系統能夠整合到 Okratech 的多鏈基礎設施中，讓其迷因資產網絡為全球客戶提供 Web3 應用程序訪問。

Momo.Fun 是一個 AI 驅動的去中心化平台，允許人們在網絡上創建、發行和交易迷因資產，並將它們連接到 DeFi。另一方面，Okratech 不僅是一個連接自由職業者與客戶的去中心化自由職業平台，還是一個提供廣泛 Web2 和 Web3 工具並結合去中心化和傳統應用程序的多鏈生態系統。它允許人們和企業訪問 NFT 市場、GameFi 產品、DeFi 應用程序和 Web3 DApps。

Momo.Fun 通過 Okratech 推動 Web3 實用工具

基於這一合作，Momo.Fun 利用 Okratech 的多鏈互操作性基礎設施，在其迷因資產平台上解鎖更多高級應用程序，使其客戶能夠訪問更多 Web3 實用工具。這一合作證明了多鏈兼容性的重要性。它表明 Momo.Fun 之前未能跟上這一關鍵趨勢。然而，隨著這一發展，迷因平台不僅實現了多鏈，還擴展了用戶體驗。

Okratech 現在為 Momo.Fun 提供了一個多鏈生態系統。這意味著迷因幣平台上的用戶現在可以訪問更大的流動性和更廣泛的 DApp 使用。Okratech 生態系統建立在 BNB Chain 上，這意味著 Meme.Fun 用戶現在可以為廣泛的去中心化應用程序獲得快速且低成本的交易。

這一合作對加密貨幣行業意味著什麼？

Momo.Fun 和 Okratech 之間的合作不僅僅是技術發展。這是一個關鍵舉措，將以迷因為中心的平台引入真正的去中心化應用程序，並有力地展示了多鏈基礎設施如何為專業加密平台注入活力。

通過這一聯盟，Momo.Fun 將強大的 Web3 社區驅動應用程序引入其迷因生態系統。這突顯了一個重要舉措，擴大其建立一個整合的、客戶驅動的去中心化環境的目標 — 為 Web3、AI 驅動的使用案例和繁榮的社區創造機會。通過這一聯盟，Momo.Fun 和 Okratech 正在開發更高效的實用工具、強大的生態系統和一個相互連接的分佈式未來。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.683-6.38%
Union
U$0.0061-1.11%
Index Cooperative
INDEX$0.881+0.22%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.062-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06144-3.96%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,230.70
$104,230.70$104,230.70

-0.78%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,548.97
$3,548.97$3,548.97

+0.83%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.06
$163.06$163.06

-1.94%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4536
$2.4536$2.4536

-2.98%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17751
$0.17751$0.17751

-0.95%