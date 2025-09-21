交易所DEX+
百萬富翁 Anthony Scaramucci 表示「20萬美元對 Bitcoin 來說太低了」，揭露自己的預測

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 17:20
比特幣
SkyBridge Capital創辦人Anthony Scaramucci對比特幣(BTC)的估值發表了引人注目的言論。

根據這位著名投資者的說法，比特幣應被視為全球範圍內的資產類別，而不僅僅是一種投資工具。

Scaramucci在他的評估中發表了以下聲明：

Scaramucci強調了比特幣的全球分佈，他認為比特幣擁有比美國公司或S&P 500股票更廣泛的所有權基礎。他表示，這一特點將在未來進一步鞏固比特幣在投資組合中的地位。

這位知名投資者表示，他認為當前的價格水平較低，並說："如果半數或更多的投資者繼續將比特幣視為一種資產類別，購買和投資組合配置將會持續。在這種情況下，20萬美元對比特幣來說仍然非常低。更接近其真實價值的水平應該是50萬美元。"

*這不是投資建議。

來源：https://en.bitcoinsistemi.com/millionaire-anthony-scaramucci-says-200000-is-way-too-low-for-bitcoin-reveals-his-own-prediction/

