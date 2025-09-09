交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章《Mike Vrabel 反思為何愛國者隊的地面進攻在第一週消失》發表於 BitcoinEthereumNews.com。新英格蘭愛國者隊的跑衛組合對陣拉斯維加斯突襲者隊時，13次持球僅推進了45碼。（照片由 Fred Kfoury III/Icon Sportswire 通過 Getty Images 提供）Icon Sportswire 通過 Getty Images Drake Maye 在吉列體育場的賽季首戰中嘗試了46次傳球。這對新英格蘭愛國者隊來說不是一個可持續的前進方式。在週日對陣拉斯維加斯突襲者隊時也不是。這位二年級四分衛是上半場10-7領先變成20-13失利的部分原因。但他身後的地面進攻也消失了。這本應是九月份的一個優勢。 「我認為要有一次成功的進攻，真的需要每個人的參與，」愛國者隊主教練 Mike Vrabel 在週一的新聞發布會上告訴記者。「這需要戰術調度員高效地傳達戰術。這需要我們能夠識別出需要阻擋的球員，那些我們無法阻擋的，以及當我們阻擋他們時，我們需要組合並移動他們。然後跑衛必須跑向他們不在的地方。」 「所以再說一次，這不僅僅是我們交球給的球員。是每個人的事。」 在進攻轉換率僅為28.6%的三檔情況下，只有兩次一檔是通過衝跑獲得的。Rhamondre Stevenson 在半場結束時已衝跑了15碼。TreVeyon Henderson 衝跑了27碼，其中最長一次為14碼。然而，在中場休息後，兩人都沒有再次持球，在進攻協調員 Josh McDaniels 的指導下，兩人總共只有12次持球。 「我們對跑衛非常有信心，」Vrabel 說。「但同時，我們必須能夠在任何戰術中有出色的執行力，無論是區域戰術，...這篇文章《Mike Vrabel 反思為何愛國者隊的地面進攻在第一週消失》發表於 BitcoinEthereumNews.com。新英格蘭愛國者隊的跑衛組合對陣拉斯維加斯突襲者隊時，13次持球僅推進了45碼。（照片由 Fred Kfoury III/Icon Sportswire 通過 Getty Images 提供）Icon Sportswire 通過 Getty Images Drake Maye 在吉列體育場的賽季首戰中嘗試了46次傳球。這對新英格蘭愛國者隊來說不是一個可持續的前進方式。在週日對陣拉斯維加斯突襲者隊時也不是。這位二年級四分衛是上半場10-7領先變成20-13失利的部分原因。但他身後的地面進攻也消失了。這本應是九月份的一個優勢。 「我認為要有一次成功的進攻，真的需要每個人的參與，」愛國者隊主教練 Mike Vrabel 在週一的新聞發布會上告訴記者。「這需要戰術調度員高效地傳達戰術。這需要我們能夠識別出需要阻擋的球員，那些我們無法阻擋的，以及當我們阻擋他們時，我們需要組合並移動他們。然後跑衛必須跑向他們不在的地方。」 「所以再說一次，這不僅僅是我們交球給的球員。是每個人的事。」 在進攻轉換率僅為28.6%的三檔情況下，只有兩次一檔是通過衝跑獲得的。Rhamondre Stevenson 在半場結束時已衝跑了15碼。TreVeyon Henderson 衝跑了27碼，其中最長一次為14碼。然而，在中場休息後，兩人都沒有再次持球，在進攻協調員 Josh McDaniels 的指導下，兩人總共只有12次持球。 「我們對跑衛非常有信心，」Vrabel 說。「但同時，我們必須能夠在任何戰術中有出色的執行力，無論是區域戰術，...

Mike Vrabel 反思為何愛國者隊的地面進攻在第一週消失

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:25
Threshold
T$0.01271--%
Seed.Photo
PHOTO$0.5022+0.60%
PlaysOut
PLAY$0.02485+2.72%
SQUID MEME
GAME$43.9298-1.87%
Movement
MOVE$0.06128-1.98%
WHY
WHY$0.00000002286+0.35%

新英格蘭愛國者隊的跑衛組合對陣拉斯維加斯突襲者隊時，13次衝球僅推進了45碼。（照片由Fred Kfoury III/Icon Sportswire通過Getty Images提供）

Icon Sportswire通過Getty Images

Drake Maye在吉列體育場的賽季首戰中嘗試了46次傳球。

這對新英格蘭愛國者隊來說不是一個可持續的前進方式。在週日對陣拉斯維加斯突襲者隊的比賽中也是如此。

這位二年級四分衛是上半場10-7領先變成20-13失利的部分原因。但他身後的地面進攻也消失了。這本應是九月份的一大優勢。

「我認為要有成功的進攻，真的需要每個人的參與，」愛國者隊主教練Mike Vrabel在週一的新聞發布會上告訴記者。「這需要戰術調度員高效地傳達戰術。這需要我們能夠識別出需要阻擋的球員，那些我們無法阻擋的球員，以及當我們阻擋他們時需要配合移動的球員。然後跑衛必須跑向沒有防守的地方。」

「所以再說一次，這不僅僅是我們把球交給的球員。這是每個人的責任。」

僅有兩次推進獲得了首攻，而進攻方在三檔轉換率上僅達到了28.6%。

Rhamondre Stevenson在半場結束前衝了15碼。TreVeyon Henderson衝了27碼，其中最長一次為14碼。然而，在中場休息後，兩人都沒有再得到衝球機會，在進攻協調員Josh McDaniels的指揮下合計只有12次衝球。

「我們對跑衛們非常有信心，」Vrabel說。「但同時，我們必須能夠在任何戰術中有出色的執行力，無論是區域戰術還是缺口戰術。再說一次，底線是我們必須更好地運球，更有效率地運球。我認為這會為我們正在做的和能夠做的事情開闢更多可能性，這樣就不僅僅是一場後撤傳球的比賽。」

強力先發Stevenson在三檔一碼的情況下兩次被阻擋無法推進。來自俄亥俄州立大學、總第38順位選秀的不斷加速的Henderson在一檔十碼的情況下曾在後場被攔截一次。而在中場休息後，跑衛深度陣容中唯一的一次交接球給了多功能老將Antonio Gibson，發生在最後一節。

那次推進了三碼。

對陣拉斯維加斯時，先發進攻線包括新秀左側鋒衛Will Campbell和新秀左側護衛Jared Wilson。在這些SEC產品旁邊站著經驗豐富的中鋒Garrett Bradbury、右側護衛Mike Onwenu和右側鋒衛Morgan Moses。

Pro Football Focus統計顯示，新英格蘭的跑衛們在接觸後推進了29碼，而整個下午他們總共衝了45碼。

「這不是我們表現最好的一場比賽，」Vrabel說。

這讓23歲的隊長承擔了更多責任。Maye在週日完成了30次傳球，通過空中找到後場組合成員獲得了他287碼中的36碼。他曾被常年Pro Bowl選手Maxx Crosby擒殺一次，並被突襲者隊的防守端Malcolm Koonce和Tyree Wilson各擒殺一次。一次掉球被愛國者隊自己恢復。但在壓力下的一次錯誤傳球被攔截。

「確保我們給他答案，但也要盡量不要給他太多，」Vrabel補充道。「這總是一個平衡和細微的界限。」

來源：https://www.forbes.com/sites/oliverthomas/2025/09/08/in-mike-vrabels-debut-as-patriots-coach-the-ground-game-got-left-behind/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01271-0.39%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12408-0.64%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

當更廣泛的市場動盪不安，但一個預售卻在用戶、收入和需求方面持續攀升時會發生什麼？這正是為什麼數千名買家本週稱BlockchainFX為2025年最佳加密貨幣預售選擇的原因。Bitcoin正在下滑，Zcash正在突破水平，而BlockchainFX正在上升，因為它提供真實的實用性、每日USDT獎勵，[...] 這篇文章《2025年11月加密貨幣市場新聞：Bitcoin走弱，Zcash攀升，BlockchainFX在其早期交易許可證批准和LICENSE50獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣》首次發表於Blockonomi。
Nowchain
NOW$0.00232+1.31%
WHY
WHY$0.00000002286+0.35%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 20:17
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17661-2.96%
Swarm Network
TRUTH$0.02526-10.23%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,390.02
$104,390.02$104,390.02

-0.63%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,530.04
$3,530.04$3,530.04

+0.29%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.39
$162.39$162.39

-2.34%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4403
$2.4403$2.4403

-3.51%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17675
$0.17675$0.17675

-1.38%