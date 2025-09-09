Mike Vrabel 反思為何愛國者隊的地面進攻在第一週消失

新英格蘭愛國者隊的跑衛組合對陣拉斯維加斯突襲者隊時，13次衝球僅推進了45碼。（照片由Fred Kfoury III/Icon Sportswire通過Getty Images提供） Icon Sportswire通過Getty Images

Drake Maye在吉列體育場的賽季首戰中嘗試了46次傳球。

這對新英格蘭愛國者隊來說不是一個可持續的前進方式。在週日對陣拉斯維加斯突襲者隊的比賽中也是如此。

這位二年級四分衛是上半場10-7領先變成20-13失利的部分原因。但他身後的地面進攻也消失了。這本應是九月份的一大優勢。

「我認為要有成功的進攻，真的需要每個人的參與，」愛國者隊主教練Mike Vrabel在週一的新聞發布會上告訴記者。「這需要戰術調度員高效地傳達戰術。這需要我們能夠識別出需要阻擋的球員，那些我們無法阻擋的球員，以及當我們阻擋他們時需要配合移動的球員。然後跑衛必須跑向沒有防守的地方。」

「所以再說一次，這不僅僅是我們把球交給的球員。這是每個人的責任。」

僅有兩次推進獲得了首攻，而進攻方在三檔轉換率上僅達到了28.6%。

Rhamondre Stevenson在半場結束前衝了15碼。TreVeyon Henderson衝了27碼，其中最長一次為14碼。然而，在中場休息後，兩人都沒有再得到衝球機會，在進攻協調員Josh McDaniels的指揮下合計只有12次衝球。

「我們對跑衛們非常有信心，」Vrabel說。「但同時，我們必須能夠在任何戰術中有出色的執行力，無論是區域戰術還是缺口戰術。再說一次，底線是我們必須更好地運球，更有效率地運球。我認為這會為我們正在做的和能夠做的事情開闢更多可能性，這樣就不僅僅是一場後撤傳球的比賽。」

強力先發Stevenson在三檔一碼的情況下兩次被阻擋無法推進。來自俄亥俄州立大學、總第38順位選秀的不斷加速的Henderson在一檔十碼的情況下曾在後場被攔截一次。而在中場休息後，跑衛深度陣容中唯一的一次交接球給了多功能老將Antonio Gibson，發生在最後一節。

那次推進了三碼。

對陣拉斯維加斯時，先發進攻線包括新秀左側鋒衛Will Campbell和新秀左側護衛Jared Wilson。在這些SEC產品旁邊站著經驗豐富的中鋒Garrett Bradbury、右側護衛Mike Onwenu和右側鋒衛Morgan Moses。

Pro Football Focus統計顯示，新英格蘭的跑衛們在接觸後推進了29碼，而整個下午他們總共衝了45碼。

「這不是我們表現最好的一場比賽，」Vrabel說。

這讓23歲的隊長承擔了更多責任。Maye在週日完成了30次傳球，通過空中找到後場組合成員獲得了他287碼中的36碼。他曾被常年Pro Bowl選手Maxx Crosby擒殺一次，並被突襲者隊的防守端Malcolm Koonce和Tyree Wilson各擒殺一次。一次掉球被愛國者隊自己恢復。但在壓力下的一次錯誤傳球被攔截。

「確保我們給他答案，但也要盡量不要給他太多，」Vrabel補充道。「這總是一個平衡和細微的界限。」