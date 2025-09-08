Michael Saylor 的策略繼續通過最新 2.17 億美元購買累積 Bitcoin

Bitcoin

根據執行主席 Michael Saylor 的貼文，Strategy 已經向其財庫增加了另外 1,955 個 Bitcoin。

這次收購以每枚約 111,196 美元的平均價格完成，公司花費了 2.174 億美元。

隨著這次購買，MicroStrategy 的 Bitcoin 總持有量現已增加到 638,460 BTC，總收購成本約為 471.7 億美元，平均每枚成本為 73,880 美元。公司還報告了 2025 年 Bitcoin 策略的年初至今收益率為 25.8%。

Saylor 強調公司持續將 Bitcoin 作為其主要儲備資產的承諾，指出該策略不僅保存了價值，還在波動的宏觀經濟環境中帶來了可觀的回報。

這次新購買的時機正值 Bitcoin 維持在 110,000 美元以上的水平，進一步鞏固了 MicroStrategy 作為最大的公開交易公司 Bitcoin 持有者的地位。

這種積極的積累進一步鞏固了該公司作為企業 Bitcoin 採用先驅的聲譽。

市場現在將密切關注機構投資者和競爭公司如何回應 MicroStrategy 對數字資產的持續信心，特別是當 Bitcoin 繼續展示對全球經濟不確定性的韌性時。

