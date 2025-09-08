Michael Saylor 的策略購買了 $217M Bitcoin 價格保持穩定

交易所DEX+
全球最大的比特幣持有者 Michael Saylor 的 Strategy，在上週比特幣價格略微上漲時繼續增持這種加密貨幣。 

根據週二美國證券交易委員會的文件，Strategy 在 9 月 2 日至 7 日期間以 2.174 億美元購入了 1,955 個比特幣 (BTC)。

根據 CoinGecko 的數據，此次購買的平均價格為每枚 111,196 美元，當時加密貨幣在上週五短暫突破 113,000 美元後回落至約 110,000 美元。

隨著這次新的收購，截至週日，Strategy 的比特幣總持有量增加到了 638,460 個 BTC，購買總額約為 472 億美元，平均價格為每個 BTC 73,880 美元。

持續放緩的購買步伐

Strategy 最新的比特幣購買緊隨八月份的一系列收購，當月總計約購入 7,714 個 BTC。

該公司上個月的 BTC 購買量明顯小於之前的收購，包括七月份大規模收購的 31,466 個 BTC 和六月份收購的 17,075 個 BTC。

摘自 Strategy 的 8-K 表格。來源：SEC

最新的購買是使用 Strategy 三個場內交易 (ATM) 股權發行的收益進行的，包括 A 系列永續衝突優先股 (STRF)、A 系列永續打擊優先股 (STRK) 以及其自身的 A 類普通股 MSTR。

Strategy 未能進入標普 500 指數

Strategy 的新比特幣購買發生在該公司上週五未能被納入標普 500 指數之後，這與許多人的預期相反。

相反，標普 500 指數增加了一些新股票，包括加密貨幣友好型股票交易應用 Robinhood、移動技術公司 AppLovin 和專門從事機械和電氣建設服務的 Emcor Group。這些新股票將在 9 月 22 日市場開盤前加入該指數。

相關：Michael Saylor 的財富在億萬富翁指數收錄中增加了 10 億美元

針對 Strategy 被排除在標普 500 指數之外，ETF 分析師 Eric Balchunas 強調了指數背後「秘密委員會」的決定性作用。

來源：Michael Saylor

「你必須意識到 SPX 本質上是由一個秘密委員會運作的主動型基金。我們[邀請]了曾經管理這個委員會數萬億美元的人，」Balchunas 上週五在 X 平台上寫道，他指的是 2020 年的一個播客，名為「標普 500 指數背後的秘密委員會」。

雜誌：比特幣可能在熊市中跌至「5 萬美元以下」，Justin Sun 的 WLFI 傳奇：持有者摘要，8 月 31 日至 9 月 6 日

來源：https://cointelegraph.com/news/michael-saylor-strategy-buys-217-million-bitcoin?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

