Michael Saylor 的策略不論價格如何都購買了額外的 Bitcoin

Michael Saylor 的 Strategy 公司持續其積極的 Bitcoin 累積策略，宣布以平均每枚 $111,196 美元的 Bitcoin 價格購買了 1,955 BTC，總價值 $217.4 百萬美元。這次最新收購使公司的 Bitcoin 總持有量增加到 638,460 BTC，維持其作為全球最大企業 Bitcoin 持有者的地位。

此次購買發生在市場穩定期間，Bitcoin 交易價格在 $110,500 至 $112,200 之間，並且是在 Strategy 最近被排除在標普 500 指數之外而由 Robinhood (HOOD) 取代之後。儘管遭遇這一挫折和近期股東批評，執行主席 Michael Saylor 仍然堅持公司專注於 Bitcoin 的財政策略。

該公司的平均購買價格現在為每枚 Bitcoin $73,880 美元，考慮到當前市場價格，這代表其持有量有顯著的賬面利潤。

該公司的積極累積發生在企業 Bitcoin 採用的更廣泛趨勢中，目前有超過 200 家上市公司在其財庫中持有 Bitcoin。最近的新加入者包括上週在 Nasdaq 首次亮相的 American Bitcoin，以及通過 $15.2 百萬美元的購買將其持有量增加到 20,136 BTC 的 Metaplanet。

然而，Strategy 最近的舉措在其修改後的淨資產價值 (mNAV) 政策變更後面臨股東的審查。該公司先前承諾如果其 mNAV 降低到 2.5 倍以下就不發行股票，但最近修改了這一指導方針，可能允許更大的股東稀釋。

Bitcoin 財庫公司的激增已成為 2025 年的一個標誌性趨勢，企業集體持有量現在超過 1 百萬 BTC，約佔 Bitcoin 流通供應量的 5%。

我們正在見證企業財庫管理的前所未有的轉變。公司越來越將 Bitcoin 視為戰略性資產類別，導致上市公司之間出現競爭性的累積競賽。

Strategy 最新的購買是通過其持續的市場 (ATM) 股權發行計劃資助的，該計劃在為 Bitcoin 收購籌集資金方面已證明是成功的。該公司的總投資現在代表了 Bitcoin 總供應量的近 3%，使其成為市場中的重要力量。

儘管近期市場波動和股東擔憂，Strategy 對其 Bitcoin 策略的承諾似乎堅定不移。該公司在各種市場條件下持續累積 Bitcoin，保持其作為 Bitcoin 採用的領先企業倡導者的地位。

隨著企業 Bitcoin 採用繼續加速，Strategy 的開創性方法為尋求多元化財庫持有的其他公司建立了模板。通過其最新購買，Strategy 鞏固了其在這一不斷增長的運動前沿的地位，儘管近期面臨挑戰和市場波動。