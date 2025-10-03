Michael Saylor 的大賭注：Strategy 比特幣積累背後的策略與 Bitcoin Hyper 的機會

Michael Saylor 下著四維象棋。

Saylor 不僅從比特幣批評者轉變為比特幣支持者，還將一家科技公司轉變為全球最大的比特幣國庫。在此過程中，他發明了加密貨幣國庫的整個概念。

同時，他也啟發了許多模仿者，包括：

國家 – 美國和薩爾瓦多已建立比特幣儲備。

– 美國和薩爾瓦多已建立比特幣儲備。 公司 – 像 Metaplanet 這樣的競爭對手正在追趕，盡可能地積累更多 BTC

– 像 Metaplanet 這樣的競爭對手正在追趕，盡可能地積累更多 BTC 區塊鏈 – 現在環顧四周，你會發現 Ethereum 國庫、Solana 國庫，甚至 Dogecoin 國庫

截至 2025 年，該公司持有約 640,031 枚 $BTC，平均成本為每枚數萬美元 – 遠低於目前 $120K 的價格。

Saylor 的 Strategy 是如何達到這一點的？這對零售投資者以及像 Bitcoin Hyper ($HYPER) 這樣的比特幣第二層項目意味著什麼？

是時候深入探討了。

Strategy 如何持續積累比特幣

隨著比特幣價格如此之高，Strategy 積累 $BTC 的原因顯而易見。真正的問題是 – 即使代幣價格上漲，Strategy 如何能夠繼續購買比特幣？

嗯，有幾個原因！

多管齊下的融資策略

Strategy 不依賴營運現金來資助其比特幣收購。其傳統軟體業務（當時稱為 MicroStrategy）產生的自由現金極少。相反，該公司使用一套資本市場工具：

可轉換優先票據：通常是零息或低息債券，投資者稍後可將其轉換為股權

優先股發行（'Stretch' 發行），明確以籌集資金用於 $BTC 購買為目的進行營銷

通過即時市場 (ATM) 發行股權，利用投資者需求和 Strategy 股票相對於淨資產價值的溢價

通過將這些來源的收益直接用於購買比特幣，Strategy 設法在 $BTC 價格下跌或創歷史新高時繼續買入。

由於上述價值 – 特別是股票和股權發行 – 嚴重依賴於 Strategy 的 $BTC 持有量的基礎價值，Saylor 本質上創造了一個圍繞比特幣本身建立的資本籌集飛輪。

積累理念：盡可能多地持有 $BTC

Saylor 的方法將比特幣視為核心儲備資產，而非投機性持有。換句話說，他可能不會將其視為賭博意義上的"賭注"。

相反，Saylor 接受比特幣固有的波動性；任何下跌都成為買入機會，他在動盪中保持長遠眼光。

他認為，比特幣固定的 2100 萬供應量、抵抗貶值的能力和網絡效應使其成為比現金甚至黃金更優越的國庫資產。

Saylor 更進一步，預測了一個令人驚嘆的上行情景：如果機構投資者將其資本的 10% 分配給比特幣，由此產生的需求可能會將價格推向每枚 $BTC $1M。

這一假設基於多個因素，包括比 2100 萬 $BTC 更緊張的供應，因為相當數量 – 可能是 370 萬 $BTC – 被認為永久丟失。

對 Saylor 有利的是：比特幣國庫越多，持有（而非交易）的比特幣就越多，流動性供應就越緊張 – 進一步推高比特幣價格。

目前，前 100 個比特幣國庫共持有超過 100 萬枚比特幣 – 接近所有將存在的比特幣的 5%。

風險和批評：是的，確實存在一些

Saylor 的計劃並非沒有風險。以下是一些更為緊迫的風險：

股東壓力 ：公司對股權發行的依賴意味著稀釋是一個持續的風險。整個計劃依賴於 Strategy 的股票以高於比特幣每股淨資產價值的溢價交易。如果該溢價崩潰，任何新的股權發行對股東來說都會變得昂貴；每股新股將獲得比特幣蛋糕中更小的一塊。

：公司對股權發行的依賴意味著稀釋是一個持續的風險。整個計劃依賴於 Strategy 的股票以高於比特幣每股淨資產價值的溢價交易。如果該溢價崩潰，任何新的股權發行對股東來說都會變得昂貴；每股新股將獲得比特幣蛋糕中更小的一塊。 會計和減值 ：由於標準會計規則，當比特幣市場價格低於成本基礎時，Strategy 必須記錄減值損失。即使下跌是暫時的並且後來逆轉，這也適用。

：由於標準會計規則，當比特幣市場價格低於成本基礎時，Strategy 必須記錄減值損失。即使下跌是暫時的並且後來逆轉，這也適用。 流動性和資金 ：由於運營現金流有限，Strategy 依賴新的資本市場。如果投資者情緒惡化或信貸條件收緊，籌集新資金可能會變得困難。

：由於運營現金流有限，Strategy 依賴新的資本市場。如果投資者情緒惡化或信貸條件收緊，籌集新資金可能會變得困難。 市場和外部風險：Saylor 論點的成功取決於機構持續採用比特幣。如果需求減弱，上行空間可能不會實現。

在極端情況下，公司可能被迫出售比特幣，可能會破壞整個飛輪。

但如果有一種方法可以為比特幣的實用性增加另一層，並加深零售和機構的興趣呢？

Bitcoin Hyper ($HYPER) 可以通過強大、可擴展的第二層進一步加強比特幣經濟。同時，$HYPER 代幣可能成為下一個爆發的加密貨幣。

Bitcoin Hyper ($HYPER) – 更快、更便宜的交易和 DeFi 就緒的比特幣

Bitcoin Hyper ($HYPER) 精心針對比特幣的弱點。

為了克服比特幣的低平均 TPS，Bitcoin Hyper 使用規範橋接器來包裝 $BTC 並將其部署在第二層。在那裡，由 Solana 虛擬機提供支持，包裝的 $BTC 可以以 Solana 的原生 TPS 進行交易 – 可能每秒數千筆交易。

結果是一個混合解決方案，結合了 SVM 和包裝 $BTC 的靈活性和可擴展性，以及比特幣原生第一層的可靠性。

所有交易最終都在比特幣的原始層上結算，以獲得所有核心安全性。

一個不損害比特幣可靠性的完全可擴展解決方案的潛力已經引起了強烈興趣。

看看為什麼我們自己的 Bitcoin Hyper 價格預測顯示代幣價格可能從 $0.013035 飆升至 $0.32，到年底收益增加到 2,355%。

Michael Saylor 將 Strategy 轉變為以比特幣為先的實體，是最激進和公開的企業加密貨幣賭注之一。

到目前為止，這已經帶來了豐厚的回報；Strategy 的比特幣持有量在其購買過程中已增加了 61%，未實現收益超過 $29B。

最終，Strategy 的命運可能取決於這個高風險拼圖的各個部分如何繼續對齊。這正是 Bitcoin Hyper ($HYPER) 的用武之地，它能夠提供更多比特幣實用性，並進一步支持 Saylor 的戰略飛輪。

作者：Bogdan Patru，為 Bitcoinist 撰寫 – https://bitcoinist.com/michael-saylors-big-bitcoin-bet-next-crypto-to-explode-is-bitcoin-hyper