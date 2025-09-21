交易所DEX+
TLDR Michael Saylor 聲稱空頭賣家正在使用付費機器人網絡在網上散布對 MicroStrategy 的批評 MicroStrategy 股票跌至五個月低點 $323，儘管 Bitcoin 僅從近期高點下跌了 8% 空頭賣家 Jim Chanos 駁回了 Saylor 的機器人說法，並稱這些是沒有證據的嚴重指控 MicroStrategy 在八月增加了 7,714 BTC，使 [...] 這篇文章《Michael Saylor 聲稱空頭賣家使用機器人軍團攻擊策略股》首次發表於 CoinCentral。

Michael Saylor 聲稱空頭賣家使用機器人軍團攻擊策略股票

作者：Coincentral
2025/09/21 22:29
TLDR

  • Michael Saylor 聲稱空頭賣家正在使用付費機器人網絡在網上散布對 MicroStrategy 的批評
  • 儘管 Bitcoin 僅從近期高點下跌了 8%，MicroStrategy 股票仍跌至五個月低點 $323
  • 空頭賣家 Jim Chanos 駁回了 Saylor 的機器人指控，並稱這些是沒有證據的嚴重指控
  • MicroStrategy 在八月增加了 7,714 BTC，使總持有量增加到 636,505 Bitcoin，價值約 $46.95 億
  • Chanos 將 MicroStrategy 的 Bitcoin 財庫模式比作投機性的 2021 年 SPAC 繁榮

MicroStrategy 執行董事長 Michael Saylor 指控空頭賣家策劃了針對其公司股票的機器人攻擊。他聲稱協調的假帳戶網絡正在散布關於這家 Bitcoin 財庫公司的負面情緒。

在與 Natalie Brunell 的播客中，Saylor 聲稱人工批評正在針對 MicroStrategy 在網上進行。他表示一名空頭賣家付費給一家數位行銷公司創建發布關於該公司負面內容的機器人帳戶。

這些指控出現之際，MicroStrategy 股票交易接近五個月低點。上週股價下跌到 $323，儘管 Bitcoin 僅從近期高點下跌了 8%。

Strategy Inc (MSTR)Strategy Inc (MSTR)

在 Saylor 的領導下，MicroStrategy 已成為最大的企業 Bitcoin 持有者。該公司現在擁有 636,505 Bitcoin，購買價格約為 $46.95 億，平均每枚價格為 $73,765。

空頭賣家反駁機器人指控

資深空頭賣家 Jim Chanos 拒絕了 Saylor 的指控並要求提供證據。Chanos 稱機器人指控是"相當嚴重"的陳述，但沒有證據就被當作事實呈現。

Chanos 曾在 2001 年揭露了 Enron 會計醜聞。他將 MicroStrategy 的商業模式比作 2021 年 SPAC 市場繁榮時期的投機過度。

這位空頭賣家多次批評 MicroStrategy 發行 Bitcoin 支持證券以購買更多加密貨幣的策略。他稱這種方法為"完全的財務胡言亂語"，並警告投資者關注該公司的估值方法。

公司繼續 Bitcoin 購買策略

MicroStrategy 在八月通過多次較小規模的購買增加了 7,714 Bitcoin。這比七月獲得的 31,466 Bitcoin 減少了，因為該公司維持其積累策略。

最近的購買涉及在 8 月 25 日至本週期間以 $4.493 億購買 4,048 Bitcoin。該公司為這些持有支付的平均價格為每枚 $110,981。

在最近的購買期間，Bitcoin 短暫達到 $113,000，然後滑落至 $108,000 以下。按目前價格計算，MicroStrategy 的 Bitcoin 總持倉價值約為 $69 億。

根據彭博億萬富翁指數，Saylor 的個人財富已達到 $7.37 億。他的財富大部分來自於他在 MicroStrategy 的股權，價值約 $6.72 億。

該公司的交易價格高於其 Bitcoin 持有量，因為投資者押注未來加密貨幣升值。

這篇文章《Michael Saylor 聲稱空頭賣家使用機器人軍團攻擊策略股票》首次發表於 CoinCentral。

